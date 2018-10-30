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Массовое вымирание: Названа причина резкого сокращения численности диких животных

30 октября 2018, 17:39  •  128 • В мире
WWF сообщил о сокращении численности диких животных на 60% за 40 лет.
За последние 40 лет количество диких животных во всем мире сократилось на 60%, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Основной причиной вымирания называется разрушение естественных ареалов обитания животных для расчистки земли под выпас скота.
Самыми «горячими точками» в этом плане исследователи называют восточное побережье Австралии, бассейны рек Амазонки и Конго, а также острова Суматра и Новая Гвинея. Выводы экологов сделаны на основе наблюдений за 4 тысячами видов животных, которые велись с 1970-х годов. При этом для исследователей стало шоком, что наряду с Южной и Центральной Америкой, где расчистка земель для сельского хозяйства привела к сокращению численности животных на 89%, в числе «горячих точек» окажется Австралия.
«Никто бы не подумал, что в списке «горячих точек» окажется Австралия», - цитирует ABC слова исполнительного директора WWF.
По данным организации, сельхоздеятельность в Австралии поставила на грань вымирания популяцию коал. Если ситуация коренным образом не изменится, то миниатюрные медведи могут навсегда исчезнуть с лица земли.

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