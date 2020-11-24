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Массовое самоубийство военных в Австралии: Правда о преступлениях спецназа спровоцировала трагедию?

24 ноября 2020, 12:50  •  267 • В мире
Девять военнослужащих в Австралии свели счёты с жизнью на фоне публикации доклада о военных преступлениях в Афганистане, но пока нет официального подтверждения того, что ушедшие из жизни спецназовцы были причастны к этой истории.
За последние три недели девять военнослужащих Австралии покончили с собой, пишет Daily Mail, отмечая, что трагедию могла спровоцировать публикация доклада по итогам масштабного расследования о преступлениях австралийского спецназа в Афганистане.
По информации газеты, доклад опубликовал командир ВС Австралии Ангус Кэмпбелл. В документе приводятся доказательства 39 убийств, совершённых австралийскими военными с 2005 по 2016 год в Афганистане. Жертвами стали как местные солдаты, так и гражданские лица.
Издание подчёркивает, что такое количество самоубийств в австралийской армии - беспрецедентный случай в истории. Кроме того, пока нет доказательств того, что ушедшие из жизни военные были причастны к описанным в докладе преступлениям.
"Я думаю, что некоторые сообщения в СМИ изображали всех одной краской и люди забыли о презумпции невиновности - это всё вызывало стресс", - прокомментировал ситуацию консультант по психическому здоровью Нил Уоллас.

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