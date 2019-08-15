Массовое отравление детей на Урале: В больнице больше 60 человек

Массовым отравлением детей в одном из лагерей Свердловской области «Сосновый бор» теперь занимаются не только экстренные службы, но и сотрудники Роспотребнадзора.

У всех заболевших одни и те же симптомы, характерные для кишечной инфекции: тошнота, рвота, боли в животе и общая слабость.

По факту ЧП в детском лагере следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Ведется следствие.

По словам медиков, все пострадавшие ребятишки в стабильном состоянии - тяжелых среди них нет. Однако, что стало причиной массового отравления, пока не известно. Результаты в ближайшее время должны озвучить эксперты лаборатории Роспотребнадзора.