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Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами

11 мая 2021, 08:40  •  219 • Политика
Politico со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии "направленной энергии" против чиновников США по всему миру может стоять ГРУ. Но ни одного доказательства нет.
В массовом недомогании чиновников США по всему миру теперь появился и пресловутый "русский след". В частности, издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники назвало подозреваемого из трёх букв.
Издание пишет, что "официальные лица США подозревают, что за предполагаемыми атаками, которые вызывают загадочные проблемы со здоровьем у американских государственных служащих по всему миру, может быть скандально известное шпионское агентство" - ГРУ.
Речь идёт о предполагаемых акустических атаках с использованием технологии "направленной энергии". Однако пока всё звучит лишь как очередное голословное обвинение в адрес России. Ни одного доказательства в причастности русской разведки нет, как не имеется у ЦРУ и "окончательной информации о причинах этих инцидентов".
"Он выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ", - сообщил изданию один из экс-сотрудников службы безопасности, участвовавший в расследовании.
Другой чиновник, знакомый с ходом расследования, тоже считает, что ГРУ якобы "единственные, что они способны атаковать наших людей таким образом на нашей территории".
Однако СМИ прямо указывают на то, что ГРУ в качестве подозреваемого было указано официальными лицами администрации США Джо Байдена лишь для того, чтобы "успокоить возмущённых законодателей, что они полны решимости разобраться в сути проблемы и привлечь виновных к ответственности".

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