Массовку для тарифных майданов обеспечивает галичанский аферист за деньги Порошенко • 161 • Украина

В Украине начали штрафовать граждан за участие в тарифных протестах. Жительница города Марганец Днепропетровской области Юлия Бонд уже получила штраф 34 000 гривен (1500 евро) за нарушение карантина из-за своего участия в митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ.



В местной полиции аргументировали тем, что именно эта женщина отправила в городской совет уведомление о проведении акции. Сама же оштрафованная отрицала свою роль в организации митинга, утверждая, что горожане самостоятельно обо всем договаривались в социальных сетях.



Это отличный способ борьбы с митингующими от – штрафовать их за нарушение «карантинных» ограничений. Лучшего хода для того, чтобы спровоцировать еще большее народное недовольство в нынешних условиях не придумаешь. Кстати, полиция почему-то не штрафует за нарушение карантинного режима националистов, устраивающих марши в честь Бандеры, или радикалов, которые сейчас в Одессе скопом травят еврейскую сеть ресторанов «за унижение украинского языка». Бабушки-пенсионерки, конечно, куда опасней для Банковой…



Впрочем, тревогу ОП понять можно: протесты против стоимости коммунальных услуг начали подниматься по всей Украине, даже несмотря на гарантии Кабмина понизить цену на газ на 30%. Ведь тарифы подняли в четыре раза, а снизили (да и то временно) в два раза. Люди это понимают, поскольку уже получили за декабрь и январь неподъемные платежки. Впрочем, народный гнев используют в своих интересах политики, которые пытаются раскачать ситуацию с тарифами под досрочные выборы. По сведениям ТГ-канала «Анонимус», массовку по городам Украины собирает занятный персонаж, Богдан Воронцов — парень из Тернополя, который в 2016 году замутил финансовую пирамиду «Хеликс» с другими квази-мажорами (Дмитрий Нагута и Роман Фелик).



Работали по всей «гастрабайтерщине» - Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород с областями. Развели даже богатых ромов из Закарпатья, те все золото сдали. Пострадавших было несколько тысяч, в том числе, из Израиля и России.



«В Москву ездили к заробитчанам, которых тоже надули. Заявлений в полицию по этому поводу поступило не менее 500», - отмечает источник.



Аферисты уверяли, что «Хеликс» — филиал английской компании с офисом в Сити. Сами преступники жили в Киеве, покупали дорогие машины, отдыхали на элитных курортах. Все участники аферы были осуждены по статье 190 УК: групповое мошенничество. Но и Нагута, и Фелик, и Воронцов вышли на свободу под миллионные залоги. Интересно, что Воронцов пытался пролезть в состав Общественного совета при НАЗК (Национальное агентство противодействия коррупции), но смог получить место только в Общественном совете при Госрезерве. Кстати, при посредничестве экс-главы Госрезерва Булатова, того самого автомайдановца, который рассказывал сказки об отрезанном российским спецназом ухе и пытках.



Его бывшие подельники вновь занялись махинациями с криптовалютой SwisCoin, подключив бывшего коллегу. Правда, банда очень быстро попала в поле зрения ГПУ, но Воронцов, как пишет ТГ-канал «Вольер», «отработал вольную митингами против надстройки над квартирой прокурора Константина Кулика». Была такая история с комплексом «Дипломат-холл» в центре столицы: экс-прокурор Кулик надстроил для себя 14–й этаж в современной высотке, что вызвало общественные резонанс в Киеве. После этого, шустрого тернопольского афериста пристроили в общественную организацию «Конституционно-Правовой Конгресс», зарегистрированную полгода назад. Учредителями его являются опять таки галичане: Назар Борушок (безработный актер и модель из Ивано-Франковска) и бывшие учредители скандального «Хеликса», где начинал Воронцов. Именно эта контора сейчас свозит участников тарифных протестов в указанные города, имитируя массовость.



По инсайдерским данным, одним из спонсоров является Петр Порошенко. Экс-президент заинтересован в накале массовых митингов протеста, которые подрывают рейтинги власти Зеленского и мобилизуют массы на борьбу с зе-властью. Порошенко необходим реванш по всем фронтам и он методично добивает экс-комика. Первые успехи уже есть: в кулуарах пошли слухи, что партию «Слуга Народа» ждёт будущее «Народного фронта Яценюка-Турчинова». Политика, которую исповедует СН сейчас, полностью противоречит партийной риторике образца 2019 года, а разочарование в политсиле и её лидерах почти сравнялась с динамикой «Народного фронта» образца 2014-2019 года.

В Украине начали штрафовать граждан за участие в тарифных протестах. Жительница города Марганец Днепропетровской области Юлия Бонд уже получила штраф 34 000 гривен (1500 евро) за нарушение карантина из-за своего участия в митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ.В местной полиции аргументировали тем, что именно эта женщина отправила в городской совет уведомление о проведении акции. Сама же оштрафованная отрицала свою роль в организации митинга, утверждая, что горожане самостоятельно обо всем договаривались в социальных сетях.Это отличный способ борьбы с митингующими от – штрафовать их за нарушение «карантинных» ограничений. Лучшего хода для того, чтобы спровоцировать еще большее народное недовольство в нынешних условиях не придумаешь. Кстати, полиция почему-то не штрафует за нарушение карантинного режима националистов, устраивающих марши в честь Бандеры, или радикалов, которые сейчас в Одессе скопом травят еврейскую сеть ресторанов «за унижение украинского языка». Бабушки-пенсионерки, конечно, куда опасней для Банковой…Впрочем, тревогу ОП понять можно: протесты против стоимости коммунальных услуг начали подниматься по всей Украине, даже несмотря на гарантии Кабмина понизить цену на газ на 30%. Ведь тарифы подняли в четыре раза, а снизили (да и то временно) в два раза. Люди это понимают, поскольку уже получили за декабрь и январь неподъемные платежки. Впрочем, народный гнев используют в своих интересах политики, которые пытаются раскачать ситуацию с тарифами под досрочные выборы. По сведениям ТГ-канала «Анонимус», массовку по городам Украины собирает занятный персонаж, Богдан Воронцов — парень из Тернополя, который в 2016 году замутил финансовую пирамиду «Хеликс» с другими квази-мажорами (Дмитрий Нагута и Роман Фелик).Работали по всей «гастрабайтерщине» - Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород с областями. Развели даже богатых ромов из Закарпатья, те все золото сдали. Пострадавших было несколько тысяч, в том числе, из Израиля и России.«В Москву ездили к заробитчанам, которых тоже надули. Заявлений в полицию по этому поводу поступило не менее 500», - отмечает источник.Аферисты уверяли, что «Хеликс» — филиал английской компании с офисом в Сити. Сами преступники жили в Киеве, покупали дорогие машины, отдыхали на элитных курортах. Все участники аферы были осуждены по статье 190 УК: групповое мошенничество. Но и Нагута, и Фелик, и Воронцов вышли на свободу под миллионные залоги. Интересно, что Воронцов пытался пролезть в состав Общественного совета при НАЗК (Национальное агентство противодействия коррупции), но смог получить место только в Общественном совете при Госрезерве. Кстати, при посредничестве экс-главы Госрезерва Булатова, того самого автомайдановца, который рассказывал сказки об отрезанном российским спецназом ухе и пытках.Его бывшие подельники вновь занялись махинациями с криптовалютой SwisCoin, подключив бывшего коллегу. Правда, банда очень быстро попала в поле зрения ГПУ, но Воронцов, как пишет ТГ-канал «Вольер», «отработал вольную митингами против надстройки над квартирой прокурора Константина Кулика». Была такая история с комплексом «Дипломат-холл» в центре столицы: экс-прокурор Кулик надстроил для себя 14–й этаж в современной высотке, что вызвало общественные резонанс в Киеве. После этого, шустрого тернопольского афериста пристроили в общественную организацию «Конституционно-Правовой Конгресс», зарегистрированную полгода назад. Учредителями его являются опять таки галичане: Назар Борушок (безработный актер и модель из Ивано-Франковска) и бывшие учредители скандального «Хеликса», где начинал Воронцов. Именно эта контора сейчас свозит участников тарифных протестов в указанные города, имитируя массовость.По инсайдерским данным, одним из спонсоров является Петр Порошенко. Экс-президент заинтересован в накале массовых митингов протеста, которые подрывают рейтинги власти Зеленского и мобилизуют массы на борьбу с зе-властью. Порошенко необходим реванш по всем фронтам и он методично добивает экс-комика. Первые успехи уже есть: в кулуарах пошли слухи, что партию «Слуга Народа» ждёт будущее «Народного фронта Яценюка-Турчинова». Политика, которую исповедует СН сейчас, полностью противоречит партийной риторике образца 2019 года, а разочарование в политсиле и её лидерах почти сравнялась с динамикой «Народного фронта» образца 2014-2019 года. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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