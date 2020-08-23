Массовая вакцинация от COVID в Москве: Собянин обозначил сроки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице России начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, до этого пока ещё далеко.

Собянин пояснил, что несмотря на официальную регистрацию сыворотки, она ещё будет проходить пострегистрационные исследования. Поэтому поначалу будут прививать лишь небольшие группы граждан.

Вместе с тем мэр Москвы подчеркнул, что массовая вакцинация жителей столицы всё равно необходима. Он отметил, что в городе каждый день выявляют около 700 новых случаев заражения, половина из которых оборачивается госпитализацией.