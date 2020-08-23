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Массовая вакцинация от COVID в Москве: Собянин обозначил сроки

23 августа 2020, 16:10  •  89 • Политика
Собянин обозначил сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве. Мэр отметил, что до этого пока далеко, но данная мера является необходимой.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице России начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, до этого пока ещё далеко.
Собянин пояснил, что несмотря на официальную регистрацию сыворотки, она ещё будет проходить пострегистрационные исследования. Поэтому поначалу будут прививать лишь небольшие группы граждан.
Вместе с тем мэр Москвы подчеркнул, что массовая вакцинация жителей столицы всё равно необходима. Он отметил, что в городе каждый день выявляют около 700 новых случаев заражения, половина из которых оборачивается госпитализацией.
"Это говорит о том, что проблема остаётся, по крайней мере до вакцинации, имея в виду вакцинацию от коронавируса массовую", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

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