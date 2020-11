«Массовая цензура в интересах демократов»: Джулиани — о скандале с сыном Байдена и уверенности в победе Трампа

«Трамп одержит неожиданную победу. А донести эту мысль мы не можем в том числе из-за того, что 80% СМИ просто маниакально следуют антитрамповскому курсу», — заявил в интервью RT личный адвокат президента США и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Нашумевшее интервью телеканала с профессором Скоттом Атласом, советником Белого дома по борьбе с коронавирусом, реакция на него ведущих СМИ и последовавшие за этим извинения Атласа не остановили Джулиани, и накануне дня выборов он обсудил с ведущим RT Афшином Раттанзи достижения Трампа за годы президентства и методы, которыми пользуется Демократическая партия в президентской гонке.

— Господин Джулиани, добро пожаловать на наш специальный выпуск, посвящённый выборам в США. Вы называете их самыми важными на вашей памяти. Почему?

— Потому что два кандидата планируют вести страну в совершенно разных направлениях. Курс Дональда Трампа — это свободное предпринимательство, дальнейший рост экономики — который он до пандемии вывел на беспрецедентно высокий уровень, выше, чем при любом другом президенте! Больше рабочих мест, доходы выше, показатели роста лучше... Но внезапно на нас обрушилась пандемия, и все демократы пророчили, что страну ждут два года экономической депрессии, 25-процентная безработица, говорили, что из такой ситуации нам не выбраться, что на преодоление кризиса уйдут годы…

И вот, пожалуйста, спустя — сколько там? — три-четыре месяца у нас три месяца рекордного увеличения занятости. Каждый месяц устанавливался рекорд по увеличению количества рабочих мест. Рост нашего ВВП за минувший год — нет, за минувший месяц — феноменален: тридцать три и одна треть процента — втрое выше, чем прошлый рекорд! И в итоге мы на 75—80% восстановили свою экономику, далеко опережая в этом всех наших союзников. Наша экономика сильнее, чем у кого-либо из них.

Наша экономика восстанавливается быстрее, хотя мы были в числе тех, кто понёс наибольший урон.

И что касается Дональда Трампа: нельзя поспорить с тем, что он мастерски направляет развитие экономики. Данный факт мало кто оспаривает. Байден же, конечно, никогда такими вещами не занимался и питает инфантильные надежды в духе того, что поднятие налогов будет способствовать росту. Это нелепо.

— Некоторые из этих пунктов мы ещё обсудим. Но сперва должен задать вопрос о том, что было ещё до момента, как коронавирус сорвал экономические успехи, заявленные администрацией Трампа... Речь идёт о российском следе. Почему даже после того, как по итогам ряда проверок версия о работе Трампа на Россию так и не нашла подтверждения, вам и его команде всё равно не удалось донести эту мысль... даже, скажем, до британцев, не говоря уже об избирателях в ключевых американских штатах, где Трампа, как предполагается, ждёт поражение?

— Во-первых, он победит. Он одержит неожиданную победу. А донести эту мысль мы не можем в том числе из-за того, что 80% СМИ просто маниакально следуют антитрамповскому курсу — доходит уже до какой-то патологии. Только посмотрите, какой цензуре они подвергли историю о жёстком диске с 80 тыс. электронных писем и текстовых сообщений, который был оставлен Хантером Байденом… Им же был оставлен ещё один диск — его обнаружили в Бостоне. На этих дисках содержатся весомые свидетельства подкупа, шпионажа, отмывания денег. Просто на основании данных с этого диска я мог бы перечислить страны, у которых Джо Байден брал взятки. Его сын сам это признаёт и описывает. Данная история подверглась тотальной цензуре со стороны технологических гигантов, крупных каналов и множества больших компаний, ведущих дела с Китаем. Они очень боятся обидеть Китай...

По запасам протурецких боевиков нанесли удар: Террористов лишили контрабанды в Сирии И впервые в американской истории наблюдается своего рода массовая цензура, осуществляемая в интересах Демократической партии. Впечатление такое, будто американские СМИ стали для Демократической партии тем, чем была газета «Правда» для российской компартии.

То есть они действуют как крыло Демократической партии: не публикуют ничего хорошего о Трампе и ничего плохого о демократах, даже если речь идёт об оставлении детей в опасности, детской порнографии, шпионаже, подкупе...

— На эти заявления Джо Байден ответил: «Да, у моего сына, как и у многих, кого вы знаете, были проблемы с наркотиками, но он прекратил их принимать. Он завязал, он справился, и я горжусь своим сыном... Это всё тот же бред от Джулиани, приспешника Трампа…»

— Это абсурд. Его сын не покончил с наркотиками. У меня есть фотографии, подтверждающие это. У его сына проблемы с наркотиками уже тридцать лет, а это колоссальный срок. И единственный, кто в этом виноват, — сам Джо Байден. Когда его сын был молод и уже имел серьёзную зависимость, Байден не дал ему спокойно жить обычной жизнью... Вместо этого он стал использовать сына в качестве «собиралы» — человека для сбора взяток. Нельзя впутывать наркозависимого в сделки с убийцами и организованной преступностью. Его сын состоял в деловых отношениях с одним из самых больших жуликов Украины, представителем украинской организованной преступности Николаем Злочевским. Он получил $4 млн от Елены Батуриной, которая поспособствовала отставке своего мужа, чтобы оказаться в очень сильной позиции...

Он сотрудничал с Е Цзяньмином, который известен тем, что занимался подготовкой агентов разведки… тем, что внедрял людей в фиктивные компании, чтобы использовать их в шпионских целях. И наконец, Хантер Байден с гордостью рассказывает о деловом сотрудничестве с Патриком Хо, крупным китайским шпионом... Было две крупных транзакции из Китая. В ходе одной из них частный инвестиционный фонд Хантера Байдена получил $1,5 млрд в тот самый момент, когда Джо Байден вёл переговоры с Китаем по сокращению их налоговых пошлин и прекращению милитаризации островов, принадлежность которых оспаривается Китаем и Японией. Джо Байден проигрывает Китаю по обоим пунктам. Иными словами, они поднимают пошлины и наращивают военное присутствие в районе островов. С другой стороны, спустя восемь дней после их возвращения из Китая Хантер Байден получает письмо о том, что китайцы собираются вложить миллиард долларов в его абсолютно смехотворный инвестфонд, который никогда не приносил денег... Партнёрами здесь выступили сын вице-президента Хантер Байден, сын госсекретаря Джона Керри, сын Уайти Балджера, одного из видных представителей мира американской организованной преступности, а также Bank of China...

— Многие из них отрицают какие-либо нарушения. В штабе Джо Байдена заявили, что они осуществляли американский политический курс в отношении Украины и не совершали ничего предосудительного. (Джулиани смеётся) Упомянутые вами лица также говорят об отсутствии у них нарушений. В налоговых декларациях Джо Байдена и раскрываемых сведениях не наблюдается следов хотя бы какой-то части денег Хантера Байдена. Владимир Путин отрицает обвинения в отношении России. Проблема в том, что…

— Позвольте, я отвечу на каждое из этих утверждений. Владимир Путин не фигурировал в обвинениях в адрес России. Так что от того, подтверждает он это или отрицает, ничего не меняется. Речь шла о Елене Батуриной, и это было документально подтверждено. Если кому-то захочется просмотреть содержимое упомянутого жёсткого диска и потом рассказать об этом, а не умалчивать, как делает американская пресса, то он узнает, что всё подтверждено... Здесь даже спорить не о чем. Вы говорите, что в его налоговых декларациях ничего обо всём этом не упоминается. Не смешите меня: преступники не вписывают данные о взятках в свои налоговые декларации. Как прокурор, я рассмотрел 100 уголовных дел, 20 дел о коррупции — и никогда не встречал преступника, который вписывал бы взятку в налоговую декларацию. Джо Байден глуп, но не настолько. Его взятки находятся на офшорных счетах, до которых хотели бы добраться украинцы и которые уже пять лет блокируются министерством финансов США.

— Это может быть доказано, если обратиться к денежным поступлениям на счета компании Owasco… И деньги — не для Хантера Байдена, потому что тот фактически каждый второй день в наркотическом угаре от крэка. Знаете, сколько на диске кадров, на которых он под крэком? Сотни, сотни!

— Он это отрицает, но не считаете ли вы…

— Конечно, отрицает! Вы что, ждёте, что он это признает?

— Он на пост не баллотируется.

— Вместо того чтобы ставить вопрос о том, что он это отрицает, почему бы не посмотреть кадры… Я говорю о том, что, если вам нужен ответ, посмотрите, что там на диске. Если хотите, некоторые фотографии я могу продемонстрировать прямо сейчас.

— Не уверен, что наши юристы это пропустят.

— Давайте я покажу фотографию…

— Хорошо.

— …«терапевтического приёма» крэка Хантером Байденом. Вот фото с его жёсткого диска. Видно?

— Вы не считаете, что его отец мог не знать о причастности сына к этим контрактам? В конце концов сегодня мы говорим о Джо Байдене, не о его сыне.

— Что ж, давайте посмотрим на Джо Байдена и почитаем… почитаем электронное письмо от 3 января 2019 года. В нём Хантер Байден сообщает своей дочери, что на протяжении тридцати лет собирает деньги для семьи. Ему приходится оплачивать расходы семьи, а затем половину он должен отдавать своему отцу. Так что речь идёт о том, что Джо Байден использовал своего сына самым отвратительным образом в качестве «собиралы».

— Или же Хантер мог преувеличивать и говорить то, о чём его отец не знал. Вообще, мне хотелось бы затронуть тему цензуры в отношении этой истории…

— Но как быть с текстом, в котором он объясняет отцу, чем занимается?

— Отклика той стороны у нас нет...

— Мы уже давно об этом рассказали. У нас есть текстовые сообщения, в которых Джо Байден занимается компанией Burisma. У нас сейчас есть свидетель, господин Бобулинский, офицер ВМС США, который вышел в отставку с положительной характеристикой, а не был вышвырнут, как Хантер, за наркотики. И он сообщает о том, что Джо и его сын часто обсуждали те деньги, которые получали в КНР от китайских коммунистов. Можно тогда и на это не обращать внимания!

Проблема в том, что доказательств всегда «мало».

Алчность оказалась важнее патриотизма. Ненависть оказалась важнее блага страны. В этом нет сомнений. Вот он — центральный момент этих выборов. И к американскому народу приходит это понимание.

За последние три недели результаты опросов общественного мнения резко изменились. Помните, в прошлый раз, когда Трамп победил на президентских выборах он в день голосования отставал по соцопросам на восемь процентных пунктов — и победил!

Посмотрите, с каким энтузиазмом на митинги выходят сторонники Трампа, а с каким настроением — сторонники Байдена. Джо Байдену трудно собрать и сто человек; Трамп собрал на поле в Пенсильвании 35 тыс., а в Мичигане — 25 тыс. в снежную погоду!

Американский народ знает, насколько наши СМИ нечисты на руку.

— Как раз хочу спросить о СМИ. В Twitter удалили запись, которую сделал Скотт Атлас из группы Белого дома по борьбе с коронавирусом. Вы отправляли материалы The New York Post, и, как я понимаю, Twitter заблокировал представленные вами доказательства.

Заблокировал он The New York Post, не меня! Учётную запись The New York Post на две недели!

— Но у Трампа было три с половиной года на то, чтобы провести в США реформу СМИ, которые сейчас принадлежат олигархам. Не говоря уже о технологических компаниях. Почему он этого не сделал? И можно ли рассчитывать, что он проведёт такие реформы?

— Реформировать СМИ в Соединённых Штатах невозможно, их защищает Первая поправка к Конституции. Если бы он это сделал, его действия оспорили бы в суде. Все либералы в мире с ума посходили бы, попытайся он установить цензуру в СМИ. Давайте уж смотреть правде в глаза. Реальность такова, что американский президент не может приглушить голос СМИ.

— Трамп грозился признать Twitter издателем информации, а не платформой, если…

— Да, ему так и хотелось бы сделать, только демократы в Конгрессе подобную инициативу ни за что не утвердят.

Сколько, по-вашему, денег Цукерберг, Twitter предоставили демократам? Сотни миллионов! В виде финансирования комитетов политического действия и так далее. Они завладели Демократической партией.

Поэтому они и… У них нет цензуры в пользу Трампа, цензура у них направлена против Трампа и в пользу избрания подконтрольного им кандидата — Джо Байдена. Если изберут Байдена, то следующие четыре года мы будем подвергаться этой цензуре... Ведь они в сговоре. А Трамп им неприятен потому, что он их, по сути, посылает к чёрту. Он не даст им рулить страной. Его избирали не для того… Он же потому и лишился некоторых своих спонсоров. К нему пришли и говорят: «Почему бы вам не быть помягче с крупными технологическим компаниями?» А он их, по сути, вышвырнул из своего кабинета. Действительность такова, что техногиганты и крупные СМИ столкнулись с первым президентом, которым они не могут помыкать. Потому что техногиганты и крупные СМИ, по сути, являются теми, кем называет их президент, — врагами народа. Если ты лишаешь американский народ критически важной информации о президентских выборах, то ты на самом деле занимаешься не журналистикой, а каким-то политиканством.

— Компания Twitter в ответ заявила: «Наши правила постоянно актуализируются. Мы готовы их обновлять и корректировать при столкновении с новыми сценариями или получении важной обратной связи со стороны общественности».

— О-о-о! Правда, что ли? А почему тогда все, кого там блокируют, — консерваторы? Около месяца назад были опубликованы налоговые декларации, которые приписывались Дональду Трампу. Чтобы получить эти данные, их надо было украсть. И происхождению этих налоговых деклараций нет никаких подтверждений, нет листа с подписью... Нет даже ссылки на анонимный источник… Источник, естественно, анонимный, но он даже не обозначен. И вот это опубликовали. А в истории вокруг электронной переписки есть три неанонимных источника, возможна проверка по внутренним каналам. И вот по итогам проверки ФБР выяснилось, что всё так и есть. Почему эта информация замалчивалась, а налоговые декларации публиковались?

— Трамп, выступая после избрания с инаугурационной речью, автором которой, если не ошибаюсь, мог быть и Стив Бэннон, говорил об американском рабочем классе и опустошении Америки... Обычно победа на выборах в США объясняется структурными факторами. Не кажется ли вам, что напрасно он увольнял таких людей, как Стив Бэннон, — тех, кто в 2016 году входил в круг его приближённых; тех, кто прорабатывал в ходе кампании проблематику штатов «Ржавого пояса» Америки? Трамп ведь отменил Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли, сделал то, чего хотели эти штаты… Но не нуждается ли он в дополнительной помощи?

— У Стива выдающийся послужной список... Мы с ним очень близкие друзья, он убеждённый сторонник президента. А то, что президент меняет состав своей команды, — вполне нормальная практика. Я даже особо и не знаю, чего бы ещё он мог сделать, чтобы улучшить свои результаты: при нём наша экономика стала лучше, чем когда-либо. Высочайшая занятость, высочайшие зарплаты, значительно улучшилось положение бедных... У афроамериканцев дела обстоят лучше, чем когда-либо раньше. Демократы наобещали им всё на свете — а дали лишь пособия. Трамп обязался поработать над решением их проблем — и избавил тысячи и тысячи из них от бедности. Многие из них стали получать зарплату более высокую, чем когда-либо. Самая низкая безработица, самая высокая занятость. Многие афроамериканцы теперь поддерживают президента США — даже рэперы...

Демократическая партия на афроамериканцах, по сути, паразитирует: держит их на пособии, и они, пока на него живут, будут от неё зависеть. Всё это проистекает из социалистического мышления...

— Некоторые из этих показателей двигались в таком направлении и в последние годы президентства Обамы… Но нужно сказать, что при Трампе выросло число незастрахованных американцев. Продолжительность жизни — да, при Обаме, в 2014 году, она снижалась, но снижение и продолжилось. Что касается разницы доходов у представителей разных рас: по данным за третий квартал 2019 года, медианный недельный доход у чернокожих составлял три четверти от дохода белых.

— Да, но при Обаме-то он составлял только половину! При Трампе этот показатель резко вырос. При Обаме афроамериканцы были в крайне плачевном положении. Он вообще ничего для них не делал. При Трампе у них самые высокие зарплаты, самая низкая безработица и наибольшие показатели занятости.

Более того — смертность в Америке при Обаме росла, а при Трампе с каждым годом падает. Даже в этом году, с учётом умерших от коронавируса, она ниже, чем в последний срок Обамы. Трамп снижает смертность ежегодно. Даже в нынешнем, когда это казалось почти невозможным.

Вы говорите о незастрахованных. Люди без страховки предпочитают быть незастрахованными. Молодёжь считает, что страховка ей не пригодится, поэтому не хочет за неё платить. Кроме того, людям не хотелось платить и установленный Обамой штраф... Потому Обама после реформы здравоохранения и лишился большинства в Конгрессе. Они на пару с Байденом лгали американскому народу, говорили: «У вас есть возможность сохранить свой страховой план!» На самом деле нет — у тебя его отнимают. Говорили: «Вы можете продолжать лечиться у своего врача», — полнейшая ложь! Не получится: врача тебе назначит государство.

Послушайте, у вас, в Великобритании, очень давно всеобщее государственное здравоохранение. Пару лет назад моя жена заболела в Лондоне. В ваши больницы я обращаться не стал. И британцы советовали мне туда не обращаться. Я вызвал ей частного врача и потратил на его услуги немало денег. Потому что ваша государственная медицина не очень хороша. Как и канадская... Верховный суд Канады выразился так: «Для нас здравоохранение — это когда тебя заносят в список».

— Но обходится оно гораздо дешевле…

— А мы никого в список не заносим…

— Справедливости ради — расходы у нас в два раза меньше, чем у США.

— Никто из американцев в вашей больнице и двух дней не проведёт…

— Думаю, в Британии с вами здесь не согласятся. Но что касается небелого населения, можно ведь изменить…

— Назовите хоть одного американца, который лечится в Англии!

— Давайте пока отложим здравоохранение. Возможно, небелое население…

— Так приведите его в порядок. Зачем вам эта нелепая социалистическая система?

— Возможно, именно небелое население решит исход нынешних выборов. При всех его успехах, достигнутых при Трампе, и при том что движение «Жизнь темнокожих имеет значение» появилось после гибели людей от рук полицейских как раз при Обаме, почему администрация Трампа критикует это движение, вместо того чтобы активнее говорить о своих достижениях? Я знаю, что Трамп в ходе различных кампаний так и поступал...

— «Жизнь темнокожих имеет значение» — это марксистская организация, основанная тремя женщинами, которые провозглашают себя марксистками и дают понять, что прошли соответствующую подготовку. Их предшественниками были «Чёрные пантеры» и «Чёрная освободительная армия», которые их и тренировали. И на каждом протесте эти люди требуют убивать полицейских!

Если вы говорите о самой фразе «Жизнь темнокожих имеет значение», то фраза достойная, возражений нет. Но если речь идёт об организации, которая так называется, то это агрессивная марксистская организация, выступающая за убийство сотрудников полиции. И её действия приводили к гибели полицейских и масштабным погромам везде, где она теоретически проводит «мирные протесты».

Огромный ущерб эти люди наносят собственно темнокожим, уничтожая предприятия темнокожих бизнесменов по всей стране. Выламывают двери, врываются внутрь, выносят имущество. Только прошлой ночью грабежи шли в Филадельфии... Четыре дня они продолжались! Я видел, как взломали двери магазина, и люди подъезжали и набирали себе в машины телевизоры, а полиция стояла в стороне и смотрела.

Всё дело в том, что в Филадельфии есть окружной прокурор, который был поставлен Джорджем Соросом, из всех дел разбирает только половину, а к преступникам относится лучше, чем к людям, ни в чём не повинным. И есть мэр, который не позволяет полиции задерживать погромщиков...

— Но это будут отрицать и Джордж Сорос, и люди из упомянутого движения.

— Джордж Сорос не станет отрицать, что является крупным спонсором движения «Жизнь темнокожих имеет значение». Он также финансировал кампании кандидатов на двадцати семи выборах окружных прокуроров и добился избрания полных идиотов, которые не ведут уголовного преследования и отпускают преступников на свободу. Джордж Сорос несёт ответственность за рост уровня преступности в Филадельфии, потому что он продвигает анархию…

— Он этого не признаёт. Но вот мы знаем, что и Трамп, и Байден поддерживают фрекинг. Что касается здравоохранения, то Трамп говорил, что реформирует эту область, но настоящей, революционной реформы не было — кроме его недавнего решения о ценах на медикаменты, вызвавшего неудовольствие лобби фармацевтических корпораций. При этом он сказал, что найдёт замену Парижскому соглашению по климату. Однако за три с половиной года ничего не последовало...

— И хорошо! Парижское соглашение было ужасным! Оно позволяет Китаю загрязнять мир, пока мы будем сидеть и наблюдать за избиением наших экономик. Потому что у вас, в Европе, большинство стран заискивает перед Китаем, а мы — нет. Перед Китаем заискивал Обама... А теперь мы знаем, почему это делал Байден, — потому что ему платили!

— Иметь своё соглашение с Китаем после брексита, конечно, хочет Великобритания. У вас определённая близость с этой страной и почётный рыцарский титул. Что ждёт «особые отношения» между Лондоном и Вашингтоном в случае переизбрания Трампа или избрания Байдена — учитывая, что 31 декабря Лондон выйдет из таможенного союза и единого рынка ЕС?

— Я отношусь к Великобритании с глубоким уважением, как, думаю, и президент Трамп. Полагаю, что его визит в страну наглядно продемонстрировал, какую близость он чувствует к Англии и к британскому правительству. Претензии президента к нашим европейским союзникам состоят в том, что они не платят по своим счетам. Существенная проблема — поведение Германии. Эта очень богатая страны выделяет на нужды НАТО менее половины тех средств, которые должна бы.

— Даже к последним месяцам этого президентского срока мы так и не увидели американо-британского торгового соглашения. Полагаете, в вопросе подписания с Борисом Джонсоном соглашения о нашем будущем после брексита Байден будет быстрее Трампа?

— Только если кто-нибудь зачитает ему текст. Вы ведь знаете, что Байден дорабатывает уже на половине своих «катушек»? Вам не попадалось видео, где он говорит, что выступает на выборах «соперником Джорджа», или говорит «я приношу присягу Соединённым Штатам»... ну и так далее...»? Или путает свою жену со своей сестрой?

У партии демократов определённо есть планы насчёт Джо Байдена. Они могут в любой момент отстранить его от должности по двум серьёзным причинам. Во-первых, пригласят, например, десять психиатров, и те диагностируют у него деменцию, которой он действительно страдает. Во-вторых, сейчас есть этот жёсткий диск. Последние две недели демократы от него отмахиваются, но они могут взять его и продемонстрировать все те данные и фотографии, которые Байден не хотел бы показывать.

Это в дополнение к другим выявленным преступлениям. Вот вы спросили меня о той фотографии Хантера Байдена. Знаете, почему она имеет отношение к делу? Потому что все эти кадры — и не только — есть у Китая! Китай действует именно так, чтобы шантажировать людей. Помните, как все демократы твердили, что у России могут быть кадры с Дональдом Трампом и его родными? И у России, и у Китая есть кадры с Байденами. Тысячи кадров. Это весьма серьёзные материалы. Располагает ими и партия демократов. Байдена и близко нельзя подпускать к Белому дому! Он слишком скомпрометирован.

— Деменцию он отрицает, а подтверждений от китайских и российских спецслужб мы не получим...

Да, деменцию он отрицает, но при этом считает, что его конкурента на выборах зовут Джорджем, и думает, что был в Сенате 180 лет. Он постоянно путается в именах и цифрах. А спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хочет ослабить ограничения процесса по отстранению президента от должности на основании психических заболеваний или расстройств. И она говорит, что к Трампу это не относится. Зачем же это тогда?

Но меня это не тревожит. Не думаю, что его изберут.

Я считаю, что переизберут Трампа. И все в Европе опять будут сильно удивлены. Потому что всё, что вы делаете, — это слушаете нашу насквозь предвзятую прессу, — а поэтому очень слабо себе представляете ситуацию в США.

Возможно, вы знаете, что происходит в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, но не имеете ни малейшего представления о положении дел в Айове, Техасе или Айдахо…

— Напоследок — о данных опросов. На прошлых выборах к концу дня голосования разница составляла два процентных пункта, а в коллегии выборщиков Трамп выиграл. В этот раз всё может оказаться сложнее. Полагаете, в случае минимального отрыва вам придётся оказывать предвыборному штабу Трампа юридическую помощь?

— В Северной Каролине он лидирует с отрывом в 1%, во Флориде — в 3%. И всё это произошло в минувшие выходные. Вот что такое импульс, вот что такое наличие энтузиазма у Трампа... У Байдена этого нет. Те, кто проводит опросы, не умеют отслеживать этот энтузиазм. Вот что они упускают из виду. Когда на твой митинг приходят 25 тыс. человек, они пойдут и голосовать. Когда на твой митинг приходят сто человек — что ж, они тоже пойдут голосовать... Но здесь есть большая разница: с одной стороны, 25 тыс., с другой — сотня.

Вас ждёт большой сюрприз. Тогда вы, быть может, лучше станете понимать Америку. И не на основании материалов The New York Tmes и Washington Post, которые рассуждают лишь об очень узкой элите, а не об американском народе. А ведь народ — и есть те хорошие люди, которые работают на благо страны и защищают её.

