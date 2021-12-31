Массовая миграция продолжается. Куда бегут украинцы?

Украинцы продолжают массово покидать страну. В основном, они направляются в соседние государства.

За полгода 2,3 тысячи украинцев сменили место жительства и получили гражданство Белоруссии. Свыше тысячи человек – в упрощённом порядке.

Более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами,

- указано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал истинную причину миграции. И дело совсем не в войне. По его словам, причина бегства украинцев кроется в незрелом государстве, которое не может дать стабильного будущего.