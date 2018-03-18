«Массовая дезинформация и умалчивание»: почему западные СМИ игнорируют гуманитарную операцию России в Восточной Гуте

С того момента, как в Восточной Гуте начали работать гуманитарные коридоры, регион покинули более 50 тыс. человек. Об этом сообщает Минобороны РФ. Международные наблюдатели положительно оценивают усилия России по эвакуации мирных жителей из охваченного войной пригорода Дамаска, однако ведущие западные СМИ либо вовсе не упоминают о российской миссии, либо существенно искажают информацию. О том, кому мешает гуманитарная операция в Гуте, — в материале RT.

Этапы эвакуации

Более 25 тыс. человек покинули осаждённую Восточную Гуту с утра 18 марта. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

По сведениям центра, по состоянию на 17 марта с начала действия гуманитарных пауз населённый пункт покинули более 48 тыс. жителей. До войны в этом пригороде Дамаска проживали около 2 млн человек, сейчас там остаются не более 400 тыс. сирийцев.

В феврале 2018 года сирийские войска начали наступление на этот анклав боевиков, контролировавшийся вооружённой оппозицией с 2011 года. Именно оттуда террористы наносили артиллерийские и миномётные удары по Дамаску, в том числе и по российскому диппредставительству. В настоящий момент Восточную Гуту контролируют террористические группировки «Джабхат ан-Нусра»*, «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Фейляк ар-Рахман».

Применение авиации и артиллерии в условиях плотной городской застройки резко раскритиковали западные державы и международные правозащитные организации. 24 февраля 2018 года Совбез ООН принял резолюцию №2401, предусматривающую прекращение огня в этом районе в течение 30 суток.

26 февраля 2018 года президент России Владимир Путин отдал Минобороны распоряжение создать гуманитарные коридоры, по которым можно было бы выводить мирных жителей из осаждённого района. Кроме того, были объявлены пятичасовые паузы, в течение которых не наносятся удары по террористам.

Однако вплоть до 14 марта из-за обстрелов гуманитарных коридоров боевиками и угроз террористов зону боевых действий покинуло небольшое число мирных жителей. Прогресса удалось достичь только 15 марта — за один день из Восточной Гуты уехали более 11,5 тыс. человек.

Безопасность как приоритет

В беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков сравнил операцию по освобождению Восточной Гуты с взятием Мосула и Ракки, где действовала американская коалиция по борьбе с ИГ**.

«В отличие от наших западных партнёров, которые не утруждают себя заботой о мирном населении тех населённых пунктов, где они борются с терроризмом (здесь примеры Мосула и Ракки очень показательны), Россия всегда считала, что безопасность мирных жителей в районах контртеррористических операций должна быть максимально обеспечена», — отмечает эксперт.

Так, в период штурма Мосула, проходившего с октября 2016-го по июль 2017 года, никто и не подумал о том, чтобы организовать гуманитарные коридоры. В результате, по данным ООН, в городе погибли более 2,5 тыс. человек, в основном мирные жители. То же самое произошло и при взятии Ракки в 2017 году. В обоих случаях американскую коалицию обвиняли в использовании запрещённого оружия, в том числе ядовитого белого фосфора.

Мосул, Сирия

Reuters

© Erik de Castro

В свою очередь, в Восточной Гуте почти с самого начала операции мирным жителям была предоставлена возможность покинуть зону интенсивных боевых действий. Однако, по словам экспертов, террористы долгое время не давали никому выйти по созданным Россией коридорам, удерживая население в заложниках.

«Пока сирийские войска при участии российских военных советников и ВКС не сломали хребет военной организации боевиков в Восточной Гуте, шансов на выход людей не было, — считает Егорченков. — Как только реальное сопротивление боевиков было сломлено, их возможности контролировать людей, стрелять по ним уменьшились — и тут же заработали гуманитарные коридоры».

«Точка давления на общество»

Как сообщили RT сами жители Восточной Гуты, ранее боевики не давали им покинуть населённый пункт, используя их в качестве живого щита. По словам людей, боевики постоянно их запугивали и не давали воспользоваться гуманитарными коридорами.

«Они (боевики. — RT) жили как по соседству с нашими домами и внутри них. Уходить они не хотели, а сказать им «убирайтесь» мы не осмеливались, — рассказала одна из женщин. — Затем был обстрел, и мы стали частью их живого щита».

Однако в западных СМИ подобные свидетельства приводятся редко. Обычно вся вина за происходящее перекладывается на сирийские войска и Россию. Эвакуацию описывают не иначе, как «массовый исход», и утверждают, что мирные жители покидают зону боевых действий якобы под давлением.

«Это не мирная гуманитарная эвакуация», — подчёркивает в своём репортаже от 17 марта корреспондент телеканала Al-Jazeera.

«Путин разжигает адскую войну в Сирии, и никто его не остановит», — заявляет CNN 16 марта, в день выхода тысяч мирных жителей по организованному Россией гумкоридору.

На ВВС информация о тысячах вышедших из анклава людей чередуется с обвинениями России в том, что она якобы нанесла авиаудар по Восточной Гуте. Эти сообщения российское Минобороны назвало «очередным фейком».

«Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла», — подчеркнуло российское оборонное ведомство.

По свидетельствам американских журналистов, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, распространивший информацию о российской атаке, на самом деле представляет один активист, проживающий в Лондоне.

Информации данного центра также предпочитает верить саудовский телеканал Al-Arabyia при оценке численности покинувших Восточную Гуту мирных жителей. Обвиняя Россию и Сирию в нанесении авиаударов, этот ресурс, однако, умалчивает о том, кто именно организовал гуманитарные коридоры.

«Западному зрителю непонятно, что коридор организовала Россия. С другой стороны, они существуют уже в режиме действия не средств массовой информации, а средств массовой пропаганды, — отмечает Егорченков. — Происходит как массовая дезинформация, так и умалчивание невыгодных им фактов».

По словам эксперта, ту же самую стратегию СМИ стран — союзников США уже использовали, когда сирийские войска брали Алеппо в 2015—2016 годах. Тогда была развёрнута массовая антироссийская кампания.

«Однако как только ситуация там перестала представлять интерес для западных СМИ как точка давления на общество, упоминания об Алеппо тут же исчезли отовсюду», — отмечает политолог.

«Важны любые попытки помочь»

Гуманитарный координатор ООН в Сирии Али аль-Заатари отметил в интервью российским СМИ, что ООН активно взаимодействует с российскими военными и сирийскими властями по вопросам помощи беженцам из Восточной Гуты.

«Мы работаем с сирийским правительством и Российской Федерацией, Центром (по примирению враждующих сторон) в Хмеймиме, чтобы быть уверенными, что гуманитарная помощь доходит до тех, кто находится в убежищах», — заявил координатор ООН.

Мирные жители покидают Восточную Гуту

Reuters

© Omar Sanadiki

В Восточной Гуте, как отмечает Егорченков, используется опыт организации гуманитарных коридоров, который сирийские войска и российские военные советники приобрели в ходе взятия Алеппо, а до этого — во время контртеррористической операции в Чечне. При этом эксперт считает, что жители Восточной Гуты, как и жители Алеппо, в скором времени начнут потихоньку возвращаться в свои дома.

«Гуманитарные коридоры должны создаваться на основе соглашений всех участвующих сторон, но, конечно, важны любые попытки помочь перевезти этих людей в безопасное место, дать им еду, защиту, медицинскую помощь. Такие усилия нужно приветствовать», — отметила в интервью RT официальный представитель Международного комитета Красного Креста по Ближнему и Среднему Востоку Йоланда Жакеме.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.