«Массированная атака»: удар по сектору Газа. LIVE

В целом, агрессия со стороны палестницев может быть вызвана тем, что израильский кнессет в четверг принял достаточно противоречивый закон, согласно которому Израиль был объявлен еврейским национальным государством. Арабское меньшинство, доля которого здесь достигает 20%, возмутилось этим документом.

«Этим законом мы определили основные принципы нашего существования. Израиль — это национальное государство еврейского народа, уважающее права всех его жителей», — заявил 19 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.