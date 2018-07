«Массированная атака»: удар по сектору Газа. LIVE

При этом буквально в четверг в The Washington post было опубликовано открытое письмо советников президента США Джареда Кушнера и Джейсона Гринблатта, в котором они призвали ХАМАС прекратить эскалацию конфликта в регионе, а также пообещали обеспечить гуманитарную помощь сектору Газа при условии перемирия. Газета The Times of Israel пишет, что ХАМАС ответил отрицательно.