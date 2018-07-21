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«Массированная атака»: удар по сектору Газа. LIVE

21 июля 2018, 00:39  •  29 • Война
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22:21
В целом, агрессия со стороны палестницев может быть вызвана тем, что израильский кнессет в четверг принял достаточно противоречивый закон, согласно которому Израиль был объявлен еврейским национальным государством. Арабское меньшинство, доля которого здесь достигает 20%, возмутилось этим документом.
«Этим законом мы определили основные принципы нашего существования. Израиль — это национальное государство еврейского народа, уважающее права всех его жителей», — заявил 19 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
22:00
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман вполне ожидаемо возложил вину за продолжающуюся эскалацию конфликта на ХАМАС, и заявил, что Тель-Авив проводит военную операцию «не ради шоу».
«Мы стараемся быть внимательными и ответственными, но лидеры ХАМАС усиленно ведут нас к ситуации отсутствия выбора, к ситуации, в которой мы вынуждены проводить большую и болезненню военную операцию — это не то, что мы делает ради шоу, это большая и болезненная военная операция», — заявил руководитель военного ведомства Израиля.
21:45
При этом буквально в четверг в The Washington post было опубликовано открытое письмо советников президента США Джареда Кушнера и Джейсона Гринблатта, в котором они призвали ХАМАС прекратить эскалацию конфликта в регионе, а также пообещали обеспечить гуманитарную помощь сектору Газа при условии перемирия. Газета The Times of Israel пишет, что ХАМАС ответил отрицательно.
21:27
На действия палестинцев отреагировали в ООН. Спецкоординатор Организации по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал сектор Газа не допустить скатывания ситуации в полномасштабный военный конфликт с Израилем.
«Все в Газе должны сделать шаг назад от края. Не на следующей неделе, не завтра. Прямо сейчас! Те, кто хочет спровоцировать палестинцев и израильтян на новую войну, не должны в этом преуспеть», — написал он в своем твиттере.
21:09
Израильские военные заявили, что засекли пуски трех ракет из сектора Газа. «Три пуска зафиксированы из сектора Газа по Израилю. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила два из них», — говорится в релизе военных. Куда делась третья ракета, неизвестно.
21:07
Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху находится в штаб-квартире минобороны Израиля и следит за событиями на юге страны.
21:02
К слову, в последнее время подобные инциденты между Израилем и сектором Газа происходят все чаще.
Буквально вчера израильские военные также совершили налет на анклав, по словам Тель-Авива, в ответ на провокацию со стороны палестинцев. В результате вчерашнего налета один человек был убит, а три человека — ранены, передает Al Jazeera.
20:58
Появилась информация о первых жертвах авианалета Израиля.
На данный момент известно о четырех погибших палестинцах. Трое из них погибли в результате израильского обстрела на юге сектора Газа, еще один был убит в ходе пограничных столкновений с военными в центральной части анклава.
О потерях в рядах израильских военных информации пока не поступало.
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20:51
Пресс-служба армии Израиля заявила, что на юге страны сработали сирены тревоги, цель которых – оповестить местных жителей о возможных ракетных обстрелах. По информации военных, опасаться стоит жителям Шаар ха-Негев и Сдот-Негев.
20:36
Военные заявили, что «со всей серьезностью относятся к сегодняшнему нападению и враждебной активности ХАМАС на протяжении последних месяцев».
Что ж, видимо, вечер пятницы на Ближнем Востоке снова не будет мирным.
20:35
«Самолеты ВВС Израиля недавно начали масштабный налет на военные цели ХЪАМАС по всему сектору Газа. В ответ на серьезное нападение на израильских военных армия сейчас проводит крупную атаку в различных точках», — цитирует РИА «Новости» пресс-релиз, опубликованный израильскими военными.
20:34
Собственно, израильские военные сообщили, что на границе с регионом попали под снайперский огонь с территории сектора Газа. О пострадавших и жертвах информации пока нет.
20:30
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru». В сектора Газа сегодня вечером неспокойно. Израильская авиация начала массированную бомбардировку объектов палестинских боевиков в этом регионе. Действия израильских военных стали ответом на некий «серьезный пограничный инцидент», ответственно за него лежит на правящем в Газе движении ХАМАС.
Мы следим за развитием событий в Израиле и в палестинском анклаве. Оставайтесь с нами.

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