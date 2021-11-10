Масштабы шпионажа впечатляют. Военный эксперт рассказал о попытках НАТО похитить русские секреты

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о нескрываемых попытках НАТО похитить русские секреты. По его словам, масштабы электронного шпионажа впечатляют.

По словам Коротченко, НАТО последние семь-восемь лет заметно усилило разведывательную активность в районе Чёрного моря. Натовские самолёты-разведчики практически каждый день крутятся возле границ России в попытках узнать места расположения воинских частей, средств ПВО и получить другую полезную с военной точки зрения информацию.

Масштабы электронного шпионажа свидетельствуют о том, что Россия рассматривается как военный противник, идёт сбор информации,

- пояснил эксперт "Народным новостям".

При этом он отметил, что у русских военных есть чёткие инструкции на этот счёт. Они поднимают в воздух истребители. Задача пилотов - идентифицировать самолёт (определить его тип и принадлежность к той или иной стране), а также не допустить вторжения в воздушное пространство России. Если иностранный военный самолёт попытается нарушить границу, русские истребители на это отреагируют.

Отметим, что чаще всего к границам России подлетают самолёты США и Великобритании. В последние несколько лет НАТО также стало активно засылать в Чёрное море военные корабли. Поскольку альянс ограничен Конвенцией Монтрё, он вынужден постоянно менять военные суда, заходящие в черноморскую акваторию.