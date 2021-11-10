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Масштабы шпионажа впечатляют. Военный эксперт рассказал о попытках НАТО похитить русские секреты

10 ноября 2021, 18:10  •  147 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о нескрываемых попытках НАТО похитить русские секреты. По его словам, масштабы электронного шпионажа впечатляют.
По словам Коротченко, НАТО последние семь-восемь лет заметно усилило разведывательную активность в районе Чёрного моря. Натовские самолёты-разведчики практически каждый день крутятся возле границ России в попытках узнать места расположения воинских частей, средств ПВО и получить другую полезную с военной точки зрения информацию.
Масштабы электронного шпионажа свидетельствуют о том, что Россия рассматривается как военный противник, идёт сбор информации,
- пояснил эксперт "Народным новостям".
При этом он отметил, что у русских военных есть чёткие инструкции на этот счёт. Они поднимают в воздух истребители. Задача пилотов - идентифицировать самолёт (определить его тип и принадлежность к той или иной стране), а также не допустить вторжения в воздушное пространство России. Если иностранный военный самолёт попытается нарушить границу, русские истребители на это отреагируют.
Отметим, что чаще всего к границам России подлетают самолёты США и Великобритании. В последние несколько лет НАТО также стало активно засылать в Чёрное море военные корабли. Поскольку альянс ограничен Конвенцией Монтрё, он вынужден постоянно менять военные суда, заходящие в черноморскую акваторию.

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