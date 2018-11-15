«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с пожарами в Калифорнии

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали, по последним данным, 50 человек. Огнём охвачены обширные территории на севере, востоке и юге штата, полностью выгорел город-курорт Парадайз. Стихия вплотную подступила к Голливуду: в Малибу пламя уничтожило дома многих известных актёров и звёзд шоу-бизнеса, места съёмок вестернов, вошедшие в историю мирового кинематографа, представляют из себя пепелища. Дональд Трамп обвинил власти штата в бездействии, отметив, что на управление лесными угодьями ежегодно «выделяются миллиарды долларов». Однако эксперты напоминают, что масштабным пожарам предшествовала длительная засуха, и связывают такую критику со стороны президента США в первую очередь с его желанием укрепить свои рейтинги в преддверии выборов 2020 года.

В результате лесных пожаров в Калифорнии, по последним данным, погибли 48 человек. Город Парадайз был полностью уничтожен огнём. © Robyn Beck / AFP

В Калифорнии продолжают бушевать пожары, которые, по последним данным, уже унесли жизни 50 человек, ещё 228 числятся пропавшими без вести. Полицейские и экстренные службы штата также разыскивают 1,3 тыс. американцев — они ещё не числятся пропавшими, но с ними не могут выйти на связь родственники и знакомые.

Пожары, бушующие уже шесть дней, уничтожили более 7 тыс. домов — город Парадайз в долине Сакраменто сгорел практически полностью.

«Парадайз был буквально стёрт с лица земли», — приводит газета The Telegraph слова представителя профсоюза пожарных Тима Абудары.

Американские СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что тела погибших были обнаружены в выгоревших автомобилях и домах — стихия настигла их прежде, чем они смогли покинуть зону бедствия. Парадайз был курортным городом и пользовался особой популярностью у пожилого населения штата.

Со стихией борются более 8 тыс. пожарных. Огнём охвачено свыше 1 тыс. кв. км. Ситуация усугубляется тем, что в этой местности весьма распространён сухой кустарник и постоянно дуют сильные ветра.

Со всех сторон

Наиболее крупные пожары в Калифорнии получили имена в соответствии с местами, где были зафиксированы первые очаги возгорания — Кэмп, Вулси и Хилл. Именно из этих трёх точек огонь впоследствии распространился по территории штата.

Пожары Вулси и Хилл охватили юг Калифорнии — в частности, окрестности города Таузанд Оакс в округе Вентура, где всего несколькими днями ранее произошёл очередной инцидент со стрельбой, унёсший жизни 12 человек.

Последствия пожаров в Калифорнии

© Josh Edelson / AFP

Пожар Кэмп, уничтоживший город Парадайз, начался на холмах Сиерра, расположенных в 280 км к северу от Сан-Франциско.

Власти штата заявили, что ожидают роста числа жертв по мере продвижения поисково-спасательных групп в районах, отвоёванных у огня. По информации The Telegraph, в район пожара Вулси были направлены три передвижных морга американской армии, а также кинологические подразделения, которые будут обследовать выгоревшие населённые пункты и объекты с целью поиска возможных жертв разгула стихии.

Удар по Голливуду

Пожар Вулси вплотную подобрался к городу Малибу, расположенному к западу от Лос-Анджелеса. Этот район давно облюбовали многие голливудские знаменитости.

Огонь уничтожил здесь уже сотни домов, включая поместья певицы Майли Сайрус, рок-музыканта Нила Янга и особняк британского актёра Джерарда Батлера, который опубликовал фотографию своего сгоревшего дома в Twitter.

Британский актёр Джеральд Батлер опубликовал в Twitter фото своего сгоревшего дома в предместье Малибу

Twitter

© @GerardButler

Кроме того, огнём было уничтожено несколько объектов, представлявших культурную и историческую ценность для Голливуда. Среди них — ранчо Питера Штраусса, известная концертная площадка, на которой в 1950-х выступали такие музыканты, как Джонни Кэш и Вилли Нельсон.

Полностью выгорела съёмочная площадка сериала M*A*S*H в Национальном парке Малибу Крик. Пламя стёрло с лица земли и ранчо Парамаунт — декорацию ко многим классическим фильмам, сделанным в жанре «вестерн». В последние годы здесь проходили съёмки сериала «Мир Дикого Запада».

Огнём было уничтожено Ранчо Парамаунт — съёмочная площадка многих вестернов, а также таких сериалов, как «Доктор Куин, женщина-врач» и «Мир Дикого запада»

Twitter

© @maxinetaylor_

«Это невероятная потеря, глубину которой мы ещё полностью не осознали. Там росли удивительные дубы, возрастом в сотни лет. Их можно увидеть в любом вестерне, снятом с 1927 по 1953 год. Это была очень красивая местность», — приводит издание Hollywood Reporter слова сотрудницы центра имени Мэри Пикфорд.

Токсичные материалы

Пожар Вулси прошёл и по территории полигона, известного как Полевая лаборатория Санта Сюзанна. Здесь в 1959 году во время испытаний экспериментального реактора Rocketdyne and Atomics International произошла ядерная авария. Впоследствии на полигоне были зафиксированы ещё четыре инцидента разного масштаба, сопровождавшиеся выбросом радиоактивных и токсичных материалов. Департамент по надзору за токсичными отходами Калифорнии (DTSC) заявил, что пожар не создал риска распространения опасных материалов, однако местные активисты-экологи утверждают обратное.

«Нельзя верить ничему, что говорит DTSС. Служба постоянно занижает степень опасности, которую несёт в себе Санта Сюзанна. К тому же служба нарушила обещание расчистить полигон. Граждане не доверяют им», — приводит издание USA Today заявление эколога Мелиссы Бамстед.

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Её опасения разделяет и Роберт Додж, президент организации «Врачи Лос-Анджелеса за социальную ответственность».

«Мы знаем, какие материалы хранятся на этом полигоне и насколько они опасны. Это невероятно токсичные радионуклиды, химикаты и тяжёлые металлы. Ими пропитана вся почва и растительность в Санта Сюзанне. При пожаре они распространяются с пеплом и дымом, и их воздействию будут подвержены все, кто проживает в регионе», — цитирует Доджа USA Today.

Расчисткой полигона должны были заниматься корпорация Boeing, Министерство энергетики США и NASA, однако на момент возникновения пожара проект так и не был запущен.

Из года в год

Разрушительные лесные пожары отмечаются в регионе уже не первый год, подчеркнул в беседе с RT старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв. По его словам, основная причина возникновения и стремительного распространения огня — длительные периоды засухи, последний из которых продолжался с 2011 по 2017 год.

«С каждым годом масштабы этой проблемы лишь нарастают. Нельзя утверждать, что это связано с глобальными изменениями климата, но, скорее всего, это так. Однако на сегодняшний день пока ещё нет соответствующего статистического подтверждения», — отметил Киселёв.

Предсказать, как дальше будет развиваться ситуация, сейчас сложно, отметил эксперт.

«Из года в год выгорают леса, на восстановление которых, в зависимости от того, лиственные они или хвойные, уходит несколько десятилетий. По какому сценарию события будут развиваться в ближайшие годы, сказать сложно, ведь количество остатков — очень капризный параметр. В один год они могут быть обильными, а в другой год их может не быть вообще», — подчеркнул Киселёв.

«Плохое управление»

Накануне президент США Дональд Трампобъявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

«Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния», — написал Трамп в своём Twitter.

По его словам, это решение было принято из-за необходимости «облегчить страдания» жителей региона.

При этом несколькими днями ранее глава Белого дома возложил ответственность за природные пожары в Калифорнии на власти штата, пригрозив прекратить финансирование структур.

«У этих массовых, смертоносных и убыточных лесных пожаров в Калифорнии нет других причин, кроме плохого управления лесными угодьями. На эти цели ежегодно выделяются миллиарды долларов, а потеряно столько жизней, и всё из-за ошибок в менеджменте. Устраните их сейчас или больше никаких федеральных платежей!» — заявил Трамп 10 ноября.

Чрезвычайный рейтинг

По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, очевидно, что ресурсов одного штата недостаточно для борьбы со стихийными бедствиями такого масштаба. Однако человек не способен контролировать природу, добавляет эксперт.

«Калифорния — особый штат с огромными ресурсами. Если условно отделить его от США, то он мог бы стать пятой экономикой мира. Критика Трампа вполне обоснованна, поскольку в Калифорнию вкладываются миллиарды, а решения проблемы до сих пор нет. Но даже такие колоссальные ресурсы, конечно, не могут полностью защитить человека от стихийных бедствий», — отметил Блохин в беседе с RT.

Последствия пожаров в Калифорнии

Reuters

© Terray Sylvester

При этом специалист отмечает, что громкие заявления американского лидера объясняются и внутриполитическими причинами.

«В США постоянно происходят выборы разного уровня, о чём Дональду Трампу нужно постоянно помнить. В этот же день о своём желании участвовать в грядущей борьбе за президентский пост заявил миллиардер Майкл Блумберг. Поэтому в этой атмосфере Трампу постоянно требуется отстаивать свою кандидатуру, чтобы укреплять рейтинг. Вполне возможно, что его ожесточённая критика властей Калифорнии связана именно с этим», — заключил эксперт.