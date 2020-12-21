Масштабы огромны, но...: США зашли в тупик в погоне за "русскими хакерами"

По данным агентства Bloomberg, кибератака, которой некие злоумышленники - "хайли лайкли" из России - подвергли американские правительственные структуры, оказалась невероятно масштабной. Она якобы коснулась более чем 200 различных структур не только в США, но и по всему миру.

Эксперты выступили с предположением, что кибермошенникам удалось внедрить некий "вредоносный код" в ПО, разработанное американской компанией SolarWinds. Клиентами этой компании являются около 18 тыс. человек по всему миру, поэтому все они стали потенциальными жертвами злоумышленников.

Как говорится в материале Bloomberg, хакеры сумели получить несанкционированный доступ к более чем 200 различным структурам, в том числе и государственным. Правда, при этом эксперты не смогли сообщить, какой именно ущерб был нанесён: неясно, что хакеры смогли выяснить или похитить, их мотивы также неясны.

Специалисты из США, похоже, сами запутались, а были ли русские хакеры вообще? По крайней мере госсекретарь Майк Помпео уже высказал предположение, что Россия ни при чём - вероятнее всего, виноваты китайцы.

Напомним, в минувшую среду в аппарате директора Национальной разведки США, ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности заявили о серьёзной кибератаке на компьютерные сети федерального правительства. В ней, разумеется, сразу заподозрили Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал американские власти прекратить "голословно обвинять" нашу страну.