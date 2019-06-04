Масштабы коррупции в России: Горы денег считаем тоннами, почти каждую неделю - "новый Захарченко"

Ранее стало известно о том, что у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя нашли имущество на 9 миллиардов рублей. Проверка показала, что у экс-чиновника есть и новые дома, и земельные участки, и обширный автопарк.

Так, было выявлено, что у Постриганя есть 1699 объектов недвижимости - в основном земли в Клинском районе Московской области. Их кадастровая стоимость, как уточняется, не менее 4,3 млрд рублей. Автопарк бывшего главы тоже впечатляет - Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi-А8 и Audi Q5 общей стоимостью в 9,4 млн рублей.

В своей авторской программе на Царьграде "Индекс Иваткиной" Мария Иваткина подняла вопрос о масштабах коррупции в России, отметив: у нас что ни неделя - то "новый Захарченко", а деньги коррупционеров и расхитителей во властных структурах считают уже не только в миллиардах - в тоннах.

"Ну вы понимаете, да, масштабы коррупции? Что такое 9 миллиардов рублей, если считать не в квартирах, машинах и дачах, а в купюрах номиналом по 5 тысяч рублей? - предложила альтернативный подсчёт Иваткина. - Это гора денег весом в 2 тонны! 2 тонны! Когда полковника МВД Захарченко задерживали с аналогичной суммой, все удивлялись. А теперь у нас едва ли не каждую неделю новый Захарченко".

Журналист напомнила, что после громких отставок глав районов на их места приходят заместители. Но и к ним у Иваткиной есть несколько неудобных вопросов.

"Замы разве находятся в неведении о том, что творится в кабинетах начальников? Не поверю! После таких инцидентов должна меняться вся руководящая верхушка. А губернаторы тоже не в курсе?"

Перечисляя огрехи руководителей в Подмосковье, Иваткина отметила, что всего-то за конец мая - начало июня в области "погорели на коррупционных делах два главы района", а ещё одного задержали по подозрению в убийстве.

"Что происходит вообще? Скоро в регионе так глав не останется. Через одного - тяжёлая статья, - обратила внимание телеведущая. - Впрочем, я полагаю, что причина не в том, что чиновники брать взятки стали больше, а в том, что ловить стали чаще. И здесь можно поставить плюсик в карму Генпрокуратуры. Ещё случаи Улюкаева и Захарченко показали, что иммунитета нет ни у кого".