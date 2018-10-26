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Главная / Украина

Масштабы евроинтеграции: почему граждане Украины лидируют по числу получаемых видов на жительство в ЕС

26 октября 2018, 19:09  •  67 • Украина
Украинцы заняли первое место в мире среди тех, кто в 2017 году оформил первичный вид на жительство в странах ЕС, говорится в отчёте Статистической службы Евросоюза (Евростата). Соответствующие документы получили 662 тыс. украинцев, на втором месте с заметным отставанием сирийцы — 223 тыс., на третьем китайцы — 193 тыс. Собеседники RT в Верховной раде отмечают, что лидерство по этому показателю объясняется неблагоприятной экономической ситуацией, высоким уровнем коррупции и преступности в стране. К чему может привести массовый отток населения с Украины, выяснял RT.
 
Reuters
 

В 2017 году страны Евросоюза выдали 3,1 млн первичных разрешений на проживание в странах ЕС, сказано в отчёте Евростата. Это на 4% больше по сравнению с позапрошлым годом. Лидеры в этом списке — граждане Украины: 662 тыс. разрешений, при этом свыше 80% украинцев отправились на работу в Польшу. На втором месте сирийцы (223 тыс.), на третьем — китайцы (193 тыс.). В пятёрку лидеров входят также граждане Индии (163 тыс.) и США (147 тыс.).

По сравнению с прошлым годом число украинцев, получивших первичные разрешения, выросло. Так, в 2016-м, по данным Евростата, документы были выданы 588,9 тыс. человек. Остальные представители пятёрки, наоборот, в прошлом году сбавили обороты: Сирия — 348,1 тыс. человек, Китай — 195,6 тыс., Индия — 198,4 тыс., США — 250,9 тыс.

В докладе Евростата подчёркивается, что чаще всего вид на жительство (32%) выдаётся с целью трудоустройства, 26% — для воссоединения семей, 17% — на учебные цели, а для иных целей, включая политическое убежище, — 24%.

«Каждый пятый мигрант в странах ЕС — с Украины. Меня настораживает тот факт, что из охваченной войной Сирии приезжает меньше людей, чем из нашей страны. Но если верить правительству, то экономика Украины растёт, заработные платы увеличивается, а мы на «пути в Европу». Почему же тогда люди массово уезжают? Может, на пути в Европе оказались отдельные граждане, а не страна в целом?» — говорит в интервью RT источник в партии «Самопомощь».

«Катастрофическая ситуация»

 

В сентябре глава МИД Украины Павел Климкин высказался о проблеме массовой миграции населения из страны.

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год», — заявил он в эфире телеканала ICTV.

По словам Климкина, власти страны считают, что «эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится». Также украинский министр заявил, что, по последним данным, в одной только Польше проживают около 1,4 млн граждан Украины.

  • Reuters

Украинцы разочарованы политикой правительства и президента, поэтому покидают страну, говорит в интервью RT собеседник в Киевском международном институте социологии.

«При смене власти на Украине четыре с половиной года назад царили оптимизм и надежда на резкое улучшение экономической ситуации в стране. Но ничего из этого не произошло — война на востоке продолжается, первые лица страны неоднократно попадали в скандалы, уровень коррупции не снизился, преступность выросла, а уровень жизни населения резко падает», — перечисляет эксперт причины, которые заставляют украинцев эмигрировать.

По результатам исследования социологической группы «Рейтинг» в сентябре этого года, 73% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении.

Главное требование респондентов к будущему президенту Украины (66%) — прекращение военных действий на востоке страны. Примерно 49% хотели бы усиления борьбы с коррупцией, 34% — повышения социальных стандартов, 33% — возрождения промышленности, 24% — повышения качества медицины.

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Единственное «достижение» правительства в этом году — договорённость с МВФ о получении очередного кредита, говорит источник RT в партии «Батькивщина».

«Но для этого надо было повысить цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября этого года, а с 1 декабря — тариф на горячую воду и отопление на 16%. Складывается впечатление, что кабинет министров делает всё, чтобы народ быстрее беднел. Неудивительно, что все, кто могут, уезжают за границу», — говорит он.

Трудовой десант

 

По мнению экспертов, подобное положение дел вполне устраивает европейцев. Странам Евросоюза выгодно привлекать украинцев, заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По словам Денисова, после вступления в ЕС население стран Восточной Европы выехало на работу в Великобританию, Скандинавские страны. Пополнять дефицит кадров правительства Польши и Чехии решили за счёт украинцев.

«Благодаря гражданам Украины будет выравниваться демографическая ситуация на территории ЕС. Как мы знаем, это практикуется в таких государствах, как Польша, Чехия, в меньшей степени в Словакии, Италии, Испании. Неудивительно, что столько украинцев получают разрешение на временное проживание. Если сравнивать сирийских мигрантов и мигрантов с Украины, то для большинства европейских государств украинцы более приемлемы. Это объективный процесс и, скорее всего, он продлится ещё долго — пока у власти на Украине будет находиться нынешний режим», — подчеркнул Денисов.

Между тем поток трудовых мигрантов с Украины отправляется как на Запад, так и на Восток. По данным украинской стороны, в РФ находятся около 3 млн украинцев.

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«Три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России», — об этом, как передаёт «Укринформ», глава МИД Украины Павел Климкин сообщил на встрече с украинской общиной в Торонто.

Если процесс будет идти такими темпами, то к 2030—2040 годам численность населения Украины может снизиться как минимум на 10—15%, прогнозировал ранее в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. А это чревато серьёзными экономическими последствиями. В феврале 2018 года агентство Bloomberg отмечало, что массовая трудовая миграция грозит Украине дефицитом свободной рабочей силы.

«Опасность процесса заключается не только в депопуляции и критической смене баланса между людьми пенсионного возраста и людьми работающими, но и в том, что в перспективе украинскую экономику будет некому восстанавливать», — заключил Бортник.

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