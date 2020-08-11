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Масштабные задержания, потеря Тихановской, первый погибший: Итоги второй ночи протестов в Белоруссии
11 августа 2020, 13:30 • 115 • В мире
Участники акций в Минске и других городах Белоруссии разошлись по домам. Царьград подвёл итоги второй ночи протестов. Были масштабные задержания, потеря Тихановской и первый погибший.
Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не выходила на связь около полутора часов. Её в буквальном смысле потеряли. Позднее выяснилось, что она провела вторую половину дня в Центральной избирательной комиссии, где подавала жалобу. По последним данным, с Тихановской всё благополучно.
Акции протеста прошли в Минске, Гродно, Витебске, Лиде, Бресте, Могилёве и ряде других городов. Шествия быстро переросли в беспорядки. Агрессивно настроенных людей пытались утихомирить представители силовых структур. Точное количество пострадавших людей неизвестно. Нет данных и о количестве задержанных полицией и ОМОНом людей. Масштабные задержания были зафиксированы во всех городах.
Жители белорусской столицы большими группами находились в разных районах города. Рассредоточенные группы явно координировались через мессенджеры и некоторые СМИ. Людей предупреждали о перемещении ОМОНа. Народ иногда менял местонахождение к тому моменту, как туда прибывали силовики.
Представители правоохранительных структур во многих случаях были вынуждены применять не только резиновые дубинки, но и резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты. Во многих точках митингующие возводили баррикады, жгли покрышки, бросали в силовиков самодельные пиротехнические устройства.
МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в результате протестов. В Минске мужчина собирался бросить взрывное устройство в сторону милиции, но оно детонировало прямо в его руке.
Оппозиционные Telegram-каналы призывают всех белорусов 11 августа не выходить на работу, устроив всенародную забастовку. Негатив искусственно разжигают эмоциональными высказываниями, а также многочисленными видео, где ОМОН пытается задержать активистов и как-то утихомирить разбушевавшиеся толпы людей.
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