Масштабные задержания, потеря Тихановской, первый погибший: Итоги второй ночи протестов в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не выходила на связь около полутора часов. Её в буквальном смысле потеряли. Позднее выяснилось, что она провела вторую половину дня в Центральной избирательной комиссии, где подавала жалобу. По последним данным, с Тихановской всё благополучно.

Акции протеста прошли в Минске, Гродно, Витебске, Лиде, Бресте, Могилёве и ряде других городов. Шествия быстро переросли в беспорядки. Агрессивно настроенных людей пытались утихомирить представители силовых структур. Точное количество пострадавших людей неизвестно. Нет данных и о количестве задержанных полицией и ОМОНом людей. Масштабные задержания были зафиксированы во всех городах.

Жители белорусской столицы большими группами находились в разных районах города. Рассредоточенные группы явно координировались через мессенджеры и некоторые СМИ. Людей предупреждали о перемещении ОМОНа. Народ иногда менял местонахождение к тому моменту, как туда прибывали силовики.

Представители правоохранительных структур во многих случаях были вынуждены применять не только резиновые дубинки, но и резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты. Во многих точках митингующие возводили баррикады, жгли покрышки, бросали в силовиков самодельные пиротехнические устройства.

МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в результате протестов. В Минске мужчина собирался бросить взрывное устройство в сторону милиции, но оно детонировало прямо в его руке.

Оппозиционные Telegram-каналы призывают всех белорусов 11 августа не выходить на работу, устроив всенародную забастовку. Негатив искусственно разжигают эмоциональными высказываниями, а также многочисленными видео, где ОМОН пытается задержать активистов и как-то утихомирить разбушевавшиеся толпы людей.