Масштабно и быстро: В Киеве назвали единственный итог наступления ВСУ в Донбассе

В Киеве назвали единственный итог возможного наступления ВСУ в Донбассе. По словам члена парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, всё произойдёт масштабно и при этом быстро.

По мнению украинского парламентария, в случае наступательных действий ВСУ в Донбассе не исключено, что будет развязана военная кампания, в результате которой Россия нанесёт сокрушительный удар по Киеву.

Волошин считает, что русские войска в случае наступления ВСУ в Донбассе провели бы быструю и масштабную военную операцию с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева.

"Это не исключено физически до конца лета - начала осени, потому что основные российские подразделения ещё остались у наших границ", - сказал в эфире украинского телевидения депутат.

Он также добавил, что у России в любом случае хватит сил на быструю и полную победу над Киевом.