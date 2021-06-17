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Масштабно и быстро: В Киеве назвали единственный итог наступления ВСУ в Донбассе

17 июня 2021, 09:55  •  67 • Политика
В Киеве назвали единственный итог возможного наступления ВСУ в Донбассе. По словам члена парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, всё произойдёт масштабно и при этом быстро.
По мнению украинского парламентария, в случае наступательных действий ВСУ в Донбассе не исключено, что будет развязана военная кампания, в результате которой Россия нанесёт сокрушительный удар по Киеву.
Волошин считает, что русские войска в случае наступления ВСУ в Донбассе провели бы быструю и масштабную военную операцию с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева.
"Это не исключено физически до конца лета - начала осени, потому что основные российские подразделения ещё остались у наших границ", - сказал в эфире украинского телевидения депутат.
Он также добавил, что у России в любом случае хватит сил на быструю и полную победу над Киевом.

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