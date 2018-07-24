«Масштабнее Крымского»: Путин отдал распоряжение проработать вопрос строительства моста на Сахалин

Президент России поручил кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. Губернатор области Олег Кожемяко рассказал в беседе с RT, что соединение с материком будет способствовать не только развитию острова, но и других регионов страны. Он добавил, что отсутствие сухопутной связи с континентом существенно отражается на уровне жизни сахалинцев. Между тем реализация проекта потребует немалых затрат, отмечают эксперты. Если же он будет реализован, то превзойдёт по масштабу Крымский мост.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, который отчитался о макроэкономических показателях региона. Говоря о будущем области, Кожемяко отметил, что важную роль в развитии региона может сыграть строительство моста, связывающего Сахалин с материком.

«Считаем, что это хорошее дело, и мы его поддержим. Конечно, хотелось бы по этому поводу знать ваше мнение и получить вашу поддержку», — сказал Кожемяко президенту, напомнив, что ранее законодательное собрание направляло главе государства письмо о необходимости строительства такого моста и указывало на способы финансирования проекта.

Путин ответил, что знает о значимости для Сахалина связи с большой землёй. Это могло бы сделать регион более доступным и помочь развитию Хабаровского края.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время встречи 23 июля 2018 года

© Михаил Климентьев / РИА Новости

«Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И, как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей: можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду — всё понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы», — приводит Кремль слова Путина.

В заключение встречи глава государства отметил, что поручил министрам проработать этот вопрос и рассмотреть экономическую составляющую возможного строительства.

«Я поручил правительству проработать всё это. Посмотрим... Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — подчеркнул президент РФ.

«Мегапроект»

В разговоре с RT Олег Кожемяко пояснил важность строительства Сахалинского моста. В первую очередь это поможет улучшить уровень жизни на самом острове. Ведь сейчас, по его словам, в стоимость товаров входит цена их транспортировки. Это означает, что продукты, оборудование, мебель, инвентарь на 20—30% дороже, чем на материке.

«Это сказывается на стоимости жизни, квадратного метра жилья, на стоимости всех услуг, поэтому для нас прямая связь с материком — это уменьшение стоимости проживания на Сахалине», — сказал губернатор, добавив, что переправа могла бы снизить стоимость авиабилетов и загруженность портов.

Восточное побережье острова Сахалин

© Борис Каумман / РИА Новости

Таким образом, можно будет освободить мощности транспортных узлов Сахалинской области, которая находится в стратегически важном месте. Регион мог бы эффективнее работать и вносить свой важный вклад в развитие страны.

Путин предложил давать учителям премии в 200 тысяч рублей «Это (повышенный спрос на билеты. — RT) нагрузка для наших портов, которые могли быть в том числе и перевалочными. Сахалин — это выход на Азиатско-Тихоокеанский регион, это незамерзающие порты. Это дополнительная работа нашим транспортникам. Это развитие Хабаровского края, по которому пройдёт железная дорога и автомобильная, возможности расширения БАМа. Это мегапроект, который нужен нашему региону, Дальнему Востоку, стране», —подчеркнул он.

Кожемяко ещё раз подчеркнул, что подобного рода строительство подразумевает «немалые затраты» — именно поэтому правительству сейчас необходимо время, чтобы «просчитать экономическую эффективность» проекта.

Стоимость и сроки строительства

Как заявлял заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Сергей Дрокин, строительство моста может начаться уже в 2021 году. Техническо-экономическое обоснование проекта подготовят в декабре и представят федеральному правительству. Именно к этому времени должны закончить свои расчёты специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства.

Напомним, о возрождении давно обсуждаемого сахалинского проекта впервые заявил Путин во время прямой линии в июне прошлого года. Тогда началось обсуждение двух проектов связи Сахалина с материком. Один из них — через пролив Невельского, наименьшая ширина которого составляет 7,3 км. Рассматривались варианты тоннеля или дамбы, но отмечалось, что приоритетным является строительство железнодорожного моста. По предварительным подсчётам, длина железнодорожной сети должна составить 580 км.

Одновременно с этим рассматривается проект строительства перехода от российского острова Сахалин до японского острова Хоккайдо. Возведение такого перехода и прокладка железной дороги оценивается предварительно в 400 млрд рублей.

Окупаемость и масштаб

Как отмечает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачёв, такие крупные инфраструктурные проекты, как Крымский мост или мост на Сахалин, нельзя рассматривать в качестве самоокупаемых: об их эффективности можно будет судить только через несколько десятков лет.

«Это очень дорогие проекты, которые напрямую не окупятся никогда или будут окупаться десятилетиями — 30, 40 или 50 лет. Дело в том, что такая масштабная и глобальная инфраструктура — стержень развития экономики. Она даёт косвенный эффект. В частности, возможность развития того же сахалинского региона», — пояснил эксперт.

При этом эффективность связи Сахалина с материковой Россией возрастёт, если одновременно будет налажена связь с железнодорожной сетью.

«Что там за товарооборот с Сахалином и материком? Другое дело, если с помощью моста соединить его с сетью российских железных дорог, тут уже появляется синергия. Это, повторюсь, дело далёкого будущего, потому что это пока предварительная идея, но в перспективе она невозможна в реализации без моста с материка на Сахалин», — подчеркнул Калачёв.

Строительство Крымского моста

© Алексей Куденко / РИА Новости

По оценке эксперта, стоимость строительства тоннеля не сильно будет отличаться от возведения наземной конструкции — больше всего затрат потребует преобразование сети железных дорог на Сахалине, так как сейчас это «узкоколейки, построенные ещё японцами». Таким образом, учитывая размах строительства и преобразований, «мост на Сахалин масштабнее, чем Крымский».

Но несмотря на многомиллионную стоимость проекта, это перспективно, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. Ведь строительство улучшит не только сам Сахалин, но «создаст спрос на сопутствующие индустрии».

«Мы очень сильно переживаем по поводу немотивированных санкций в том числе и по металлу, алюминию, но я уверен, что при наличии большого числа проектов на территории нашей страны, подобных сахалинскому мосту, внутренний спрос не просто способен превзойти экспортные поставки, которые в настоящее время мы не производим, но и сформировать потребность в новых производительных мощностях», — подчеркнул Гутенёв в разговоре с RT.