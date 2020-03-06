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Масштабная провокация Эрдогана: Ради России пошёл на открытый шантаж

06 марта 2020, 17:35  •  144 • Политика
Эксперты, комментируя решение Турции открыть границы с ЕС для сирийских беженцев, считают, что в данном случае имеет место масштабная провокация президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, политологи полагают, что тут турецкий лидер пошёл на открытый шантаж Европы, чтобы заставить её надавить на Россию.
Напомним, ранее Турция открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. И не просто открыла, но и, как отмечают эксперты, даже активно сгоняет к этим границам всех подряд.
"Беженцев на границе с Евросоюзом Эрдоган сгоняет. В том числе, никаких не сирийцев, иракцев, афганцев, иранцев. Вообще всех, кто у него есть", - отметил в беседе с Царьградом президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, комментируя действия президента Турции.
По мнению эксперта, турецкому лидеру "совершенно всё равно, кто там будет". Как полагает политолог, речь идёт о его масштабной провокации и явном шантаже Европы ради России.
Эта масштабная провокация продолжается, - поясняет эксперт. - Опять же, пытаясь шантажировать Европу, заставить её надавить на Россию.
Но тут, считает Сатановский, вряд ли Эрдоган всё верно просчитал, поскольку "и у Греции, и у Болгарии, и у Австрии, которая собралась Греции помогать военной силой на границе, и у Франции, которая выразила то же самое желание, настроение совершенно другое".
"Да и у Меркель, в Германии, совершенно другое, чем было во время первой такого рода провокации, которая принесла ему там не один миллиард евро, - заметил политолог. - Всё-таки шесть миллиардов он получил. Ну, как есть, шантаж не всегда повторяется удачно. По крайней мере, пока".
Об откровенном шантаже Эрдогана говорит и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
"Если говорить о странах ЕС, членах НАТО, то, в основном, эти страны озабочены тем, чтобы не было притока мигрантов из Турции. Вот это их озабоченность, - пояснил собеседник Царьграда. - Есть Австрия, например, которая жёстко выступает против действий Эрдогана в отношении стран ЕС, поскольку его действия - открытый шантаж".
Эксперт также напомнил о том, что мигрантов к границам с Грецией отправляют автобусами и "чуть ли не под дулами автоматов выгоняют их к границам Европейского союза".
"Это открытый шантаж. Но это политика Эрдогана", - резюмирует Долгов.

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