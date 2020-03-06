Масштабная провокация Эрдогана: Ради России пошёл на открытый шантаж

Напомним, ранее Турция открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. И не просто открыла, но и, как отмечают эксперты, даже активно сгоняет к этим границам всех подряд.

"Беженцев на границе с Евросоюзом Эрдоган сгоняет. В том числе, никаких не сирийцев, иракцев, афганцев, иранцев. Вообще всех, кто у него есть", - отметил в беседе с Царьградом президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, комментируя действия президента Турции.

По мнению эксперта, турецкому лидеру "совершенно всё равно, кто там будет". Как полагает политолог, речь идёт о его масштабной провокации и явном шантаже Европы ради России.

Эта масштабная провокация продолжается, - поясняет эксперт. - Опять же, пытаясь шантажировать Европу, заставить её надавить на Россию.

Но тут, считает Сатановский, вряд ли Эрдоган всё верно просчитал, поскольку "и у Греции, и у Болгарии, и у Австрии, которая собралась Греции помогать военной силой на границе, и у Франции, которая выразила то же самое желание, настроение совершенно другое".

"Да и у Меркель, в Германии, совершенно другое, чем было во время первой такого рода провокации, которая принесла ему там не один миллиард евро, - заметил политолог. - Всё-таки шесть миллиардов он получил. Ну, как есть, шантаж не всегда повторяется удачно. По крайней мере, пока".

Об откровенном шантаже Эрдогана говорит и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Если говорить о странах ЕС, членах НАТО, то, в основном, эти страны озабочены тем, чтобы не было притока мигрантов из Турции. Вот это их озабоченность, - пояснил собеседник Царьграда. - Есть Австрия, например, которая жёстко выступает против действий Эрдогана в отношении стран ЕС, поскольку его действия - открытый шантаж".

Эксперт также напомнил о том, что мигрантов к границам с Грецией отправляют автобусами и "чуть ли не под дулами автоматов выгоняют их к границам Европейского союза".

"Это открытый шантаж. Но это политика Эрдогана", - резюмирует Долгов.