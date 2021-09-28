Масштабная проверка: как проходят учения российских десантных войск в Крыму

В Крыму проходят трёхдневные учения Воздушно-десантных войск, в которых задействованы около 2 тыс. военнослужащих и более ста единиц боевой и специальной техники. На полигоне Опук бойцы десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ отработают как оборонительные, так и наступательные действия. Из техники задействованы танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, а также боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ.

Масштабные учения Воздушно-десантных войск проходят в Крыму. Как уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в них задействованы десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. Манёвры продлятся три дня и будут проходить на полигоне Опук в восточной части полуострова.

«Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнём из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнемётными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В учениях принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и более ста единиц боевой и специальной техники.

Манёвры начались с марш-броска на боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортёрах БТР-МДМ «Ракушка» к месту выполнения задач. Военные будут тренировать организацию манёвренной обороны в дневное и ночное время, а на заключительном этапе учений отработают наступательные действия при поддержке танков Т-72Б3, самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

В распоряжении десантников будут различные виды оружия, включая автоматы АК-12, пулемёты «Печенег» и «Корд», гранатомёты РПГ-7Д, огнемёты РПО-А «Шмель», автоматические 30-мм гранатомёты АГС-30 и снайперское вооружение.

Боевая машина десанта БМД-4М

РИА Новости

© Константин Морозов

Лёгкая гусеничная машина БМД-4М может преодолевать водные препятствия, отличается высокой огневой мощью и подвижностью, а также приспособленностью к различным климатическим условиям. Она рассчитана на семь человек (три члена экипажа и четверо десантников), оснащена 100-мм орудием 2А70, 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулемётом ПКТМ. Боевая машина может десантироваться с самолётов транспортной авиации вместе с личным составом.

Что касается бронетранспортёра БТР-МДМ «Ракушка», то эксперты указывают, что он выполняет транспортные задачи: перевозит до 13 человек десанта, боеприпасы, запчасти и горюче-смазочные материалы. Поэтому на вооружении «Ракушки» стоит только два пулемёта ПКТ.

«Эта машина защищает военнослужащих от различного воздействия стрелкового и осколочного оружия. Она такая же скоростная и идёт в одном строю с БМД-4М, позволяет не только обеспечивать быструю переброску десанта на определённое расстояние, но и с помощью вооружения сдерживать живую силу противника, обеспечивать огневую поддержку», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что и БМД-4М, и БТР-МДМ имеют улучшенные средства связи, управления, а также возможность взаимодействия с другими системами благодаря автоматизированному управлению.

«Использование подобного рода техники позволяет десантникам высадиться в тылу противника, нанести сокрушительный удар и удерживать позиции до подхода основных сил. Ни одна страна мира такой техники в своих десантных войсках не имеет», — сказал собеседник RT.

По словам Алексея Леонкова, стартовавшие учения являются плановыми, а в их рамках должны быть отработаны задачи по ведению обороны и применению всех штатных видов оружия.

«Сейчас проходит масштабная проверка, как десантники владеют всеми видами вооружения в составе ВДВ и способны ли они выполнять масштабные задачи. Также отрабатывается боевая слаженность и автоматизированная система управления войсками ВДВ, которая считается одной из совершенных систем управления войсками», — добавил эксперт.

Недвусмысленные манёвры

Учения ВДВ проходят на фоне участившихся манёвров украинских военных, в частности вблизи Крыма. Так, 22 сентября в пресс-службе Командования объединённых сил ВСУ сообщили, что расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» провели «условные стрельбы» по координатам, которые им предоставили операторы беспилотников.

Ранее украинские лётчики морской авиационной бригады ВСУ провели тренировочные полёты с боевой стрельбой на полигоне в Херсонской области, которая граничит с Крымом. В частности, экипажи задействованных вертолётов Ми-8 осуществили пуски неуправляемых ракет и сброс бомб по заданным целям, а Ми-14ПЧ отработали радиолокационный поиск подлодки условного противника и тактическое бомбометание.

В начале июля украинские военные в рамках учений Sea Breeze — 2021 приняли участие в совместных с американцами тактических тренировках, которые проходили на полигоне «Олешковские пески» вблизи Крыма. Тогда тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника.

На фоне наращивания иностранного военного присутствия у границ России министр обороны страны Сергей Шойгу заявлял о серьёзной тревоге по поводу «тенденции к усилению военного противостояния в Европейской зоне».

«Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск», — заявил Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Ракетный эсминец ВМС США типа Arleigh Burke USS Porter в Чёрном море

Reuters

© Ukrainian Defence Ministry

Шойгу также отмечал, что Запад отказывается конструктивно рассматривать предложения Москвы по деэскалации напряжённости. По словам главы оборонного ведомства, игнорируются инициативы по отведению районов учений от линии соприкосновения и введению моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что активность Североатлантического альянса у границ России обязывает Москву предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности. Тем более что, как подчёркивал Песков, НАТО не скрывает, кто является его главным противником и соответствующим образом «верстает сценарии» своих учений.

При этом представители Запада продолжают высказывать обеспокоенность присутствием российских войск в Крыму. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее критиковал Россию за наращивание военной мощи на полуострове и активное развёртывание сил в черноморском регионе. По его словам, «НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в конца августа на совместном брифинге с главами Польши, Румынии и Молдавии выступил за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств стран — членов НАТО и расширение программ, совместных учений и тренировок.

По мнению Алексея Леонкова, Вашингтон и его союзники будут и дальше выражать недовольство по поводу любых действий Москвы в Крыму.

«США надеялись, что после госпереворота на Украине они получат полуостров под свои базы, чтобы у тех было уникальное стратегическое преимущество. Но этого не случилось, поэтому НАТО теперь остаётся только разыгрывать различные сценарии в отношении Крыма на своих учениях», — подчеркнул аналитик.

В условиях прессинга

Эксперты указывают, что нынешние российские учения носят сугубо оборонительный характер и призваны предупредить различного рода сценарии военного развития событий в Крыму. Как отметил Юрий Кнутов, ввиду активного расширения НАТО России необходимо принимать меры, чтобы быть готовой давать отпор в случае негативного развития событий. Тем более что на территории Украины периодически проходят стратегические командно-штабные учения с участием НАТО и широким применением диверсионно-разведывательных групп.

«Российские же манёвры ВДВ в Крыму показывают, что если противник только попытается вторгнуться со стороны той же Украины, то десант окажет не просто сопротивление, а нанесёт значительный урон противнику», — сказал он.

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму, апрель 2021 года

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Эксперт добавил, что после воссоединения с Россией полуостров является постоянным раздражителем для западных стран, в связи с чем его оборона должна быть на очень высоком уровне.

«Страны Запада не признают Крым частью России, несмотря на полное соответствие его вхождения в состав РФ международному праву, из-за превращения однополярного мира в многополярный и борьбы за стратегические территории», — отметил Кнутов.

С ним согласен Алексей Леонков, который указывает на выгодное геостратегическое положение полуострова и контингента, который на нём размещается.

«Находящаяся там группировка войск контролирует акваторию Чёрного моря и все причерноморские государства, а при наличии определённой военной техники может оказывать воздействие также на восточные части Средиземного моря», — подчеркнул Леонков.