Источник на канале "КРЫМ PRO + мир" предоставил фотодоказательства и анализ причин, по которым американцы окружили свой эсминец «Дональд Кука» масштабной охраной и загорождениями. Автор полагает, что одесситы не поддерживают США

Источник рассказал, как простые одесситы относятся к американским военным, в том числе прибывшим на "Дональде Куке" в их порт.

Как пишет Odessa Media, утром 25 февраля американский эсминец, вооруженный 50 крылатыми ракетами "Томагавк", вошел в порт Одессы.



По информации издания, после швартовки половина морского порта была закрыта специальными барьерами, по периметру выставлены вооруженные люди.

Источник анализирует этот конвой: "Поступают ли так в странах, которые полностью являются дружественными США?"

Как довод к свои словам, источник прокладывает фото "Дональда Кука" в Риге. На изображении видно, что к кораблю может подойти любой желающий.

При этом, когда "Дональд Кук" был в Одессе в 2015 году, то проход к нему тоже был свободным.

Источник анализируя факты, говорит, что это свидетельствую о том, что Штаты не считают Украину спокойной страной с дружественным населением, где можно обойтись без боевой охраны.

Источник напоминает, что при этом американцы строят объекты для ВМС в том же Очакове.



"Кроме того, видимо, в Одессе в начале 2019 года не все так спокойно, как хотелось бы Киеву и Вашингтону. Видимо, местное население действительно может пойти на некие действия, от которых пострадает американская собственность", - пишет источник.