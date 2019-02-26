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Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник

26 февраля 2019, 06:24  •  65 • В мире
Источник на канале "КРЫМ PRO + мир" предоставил фотодоказательства и анализ причин, по которым американцы окружили свой эсминец «Дональд Кука» масштабной охраной и загорождениями. Автор полагает, что одесситы не поддерживают США
Источник рассказал, как простые одесситы относятся к американским военным, в том числе прибывшим на "Дональде Куке" в их порт.
Как пишет Odessa Media, утром 25 февраля американский эсминец, вооруженный 50 крылатыми ракетами "Томагавк", вошел в порт Одессы.

По информации издания, после швартовки половина морского порта была закрыта специальными барьерами, по периметру выставлены вооруженные люди.
Источник анализирует этот конвой: "Поступают ли так в странах, которые полностью являются дружественными США?"
Как довод к свои словам, источник прокладывает фото "Дональда Кука" в Риге. На изображении видно, что к кораблю может подойти любой желающий.
При этом, когда "Дональд Кук" был в Одессе в 2015 году, то проход к нему тоже был свободным.
Источник анализируя факты, говорит, что это свидетельствую о том, что Штаты не считают Украину спокойной страной с дружественным населением, где можно обойтись без боевой охраны.
Источник напоминает, что при этом американцы строят объекты для ВМС в том же Очакове.

"Кроме того, видимо, в Одессе в начале 2019 года не все так спокойно, как хотелось бы Киеву и Вашингтону. Видимо, местное население действительно может пойти на некие действия, от которых пострадает американская собственность", - пишет источник.

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