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Масштабная модернизация армии Швеции вызвана агрессией России
21 декабря 2020, 14:45 • 179 • Политика
В Стокгольме приучают подданных к мысли о вступлении в НАТО
Самая мощная за последние полвека модернизация Вооруженных сил Швеции вызвана необходимостью отвечать на действия России, военная активность которой в регионе значительно усилилась. Об этом заявил глава Минобороны королевства Петер Хультквист.
По его словам, в последнее время Россия заметно увеличила военное присутствие в районе Балтийского моря, Северной Атлантики и Полярного круга. Она проводит в регионе сложные военные учения, демонстрируя "высокий уровень возможностей". Она разместила крупную военно-морскую базу в Мурманске. Она наращивает арктическую группировку.
"Цель этого – разрушить союз между США и Европой и разорвать трансатлантические связи",
– приводит пояснения Хультквиста Times. По его словам, Стокгольм вынужден реагировать, поэтому запустил масштабную военную реформу. Так, за следующие 4 года расходы Королевства на оборону вырастут на 40% и составят 1,5% ВВП. Численность войск увеличится с 60 тысяч военнослужащих до 90 тысяч. Количество призывников на срочную службу возрастет вдвое.
Более того, власти Швеции сейчас обсуждают вопрос, не пора ли отказаться от политики неприсоединения к любым военным блокам и сменить статус нейтральной страны на членство в НАТО. Аналогичный вопрос все чаще звучит и в соседней Финляндии. Но если в Хельсинки не спешат с резкими переменами своего курса, то в Стокгольме уже делают конкретные шаги по усилению милитаризации.
Как отметила ранее официальный представитель Мария Захарова, все это очень напоминает предпосылки холодной войны.
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