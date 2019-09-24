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«Масштабная и неординарная личность»: как Григорий Потёмкин расширял границы России
24 сентября 2019, 17:39 • 73 • Украина
280 лет назад родился князь Григорий Потёмкин — фаворит российской императрицы Екатерины II и один из наиболее могущественных государственных деятелей в эпоху её правления. Эксперты отмечают незаурядные управленческие способности Потёмкина и его огромные заслуги перед отечеством. Он был одним из инициаторов присоединения к России Северного Причерноморья и создателем Черноморского флота. При его непосредственном участии в состав империи вошёл полуостров Крым, были основаны города Екатеринослав, Херсон, Николаев и Севастополь.
Светлейший князь Григорий Потёмкин © Wikimedia Commons
Григорий Потёмкин родился 24 сентября 1739 года в семье смоленского дворянина, бывшего драгунского офицера и участника петровских войн Александра Потёмкина. Когда будущему князю было всего семь лет, его отец умер. Воспитанием мальчика занималась мать Дарья Потёмкина (урождённая Кондратьева).
В пять лет Григорий переехал в Москву, где у Потёмкиных был дом. Благодаря влиятельным родственникам мать устроила его в гимназию при Московском университете. Также он заочно числился рейтаром в Конной гвардии: ему было позволено явиться на действительную службу после получения образования.
Современники отмечали феноменальную скорость чтения и память Потёмкина. Товарищи по учёбе развлекались, прося его по памяти воспроизвести ту или иную страницу из прочитанных за считанные часы книг.
После прохождения гимназического курса Потёмкин учился в университете, но был исключён из него якобы за «леность и нехождение в классы». Подлинные причины, однако, по сей день неизвестны. По мнению биографов Потёмкина, это могло произойти из-за конфликта с администрацией.
Мать хотела, чтобы Григорий продолжил учёбу, но молодой человек сделал выбор в пользу военной службы. В 1761 году ему было присвоено звание вахмистра конной гвардии.
Путь к славе
Во время дворцового переворота 1762 года, приведшего к свержению Петра III, Потёмкин, судя по воспоминаниям современников, стал одним из ключевых сторонников Екатерины II в конной гвардии. Новая правительница щедро наградила тех, кто помог ей прийти к власти. Так, Потёмкин продвинулся сразу в чине, став подпоручиком гвардии, а затем камер-юнкером двора. Кроме того, он получил 10 тыс. рублей и 400 душ крестьян.
По одной из версий, Потёмкин уже в это время начал испытывать сильные чувства к Екатерине II, однако из-за политической зависимости от своего фаворита Григория Орлова и его братьев она не могла ответить ему взаимностью.
Вскоре после переворота Потёмкин ослеп на один глаз. Авторы исторических анекдотов приписывают это несчастье драке или дуэли с Орловыми, но историки не считают эту версию достоверной. По воспоминаниям родственников, Григорий вернулся из Петербурга в Москву и сильно простудился. Для лечения он обратился к знахарю, который сделал ему наглазную повязку с неизвестным снадобьем. Вскоре Потёмкин почувствовал жжение, сорвал повязку и обнаружил под ней нарост, который и стал причиной потери зрения.
В 1763 году Потёмкин, сохраняя место в гвардии, стал исполнять обязанности помощника обер-прокурора синода. На этом посту он содействовал проведению церковной реформы, по результатам которой государство усилило контроль над церковью и получило монастырские земли. В 1765 году Потёмкин был произведён в гвардейские поручики, а в 1768 году — в камергеры.
На следующий год Потёмкин добровольцем отправился на Русско-турецкую войну (1768 — 1774 годов), при этом был произведён в армейские генерал-майоры. Во время боевых действий он находился в самой гуще событий, отличился при Фокшанах, Браилове и Журже.
Государыня вела личную переписку с Потёмкиным и просила напрасно не рисковать жизнью.
Фаворит Её Величества
В начале 1774 года Екатерина II и Григорий Потёмкин сблизились. Согласно ряду свидетельств, летом того же года императрица и Потёмкин тайно обвенчались, а в 1775 году Екатерина II родила дочь — Елизавету Тёмкину. Однако каких-либо документальных доказательств этому не существует, хотя сын Тёмкиной открыто называл Потёмкина своим дедом.
В конце 1775 года отношения между императрицей и Потёмкиным ухудшились. Новым фаворитом Екатерины стал Пётр Завадовский. Тем не менее, политическое влияние в стране Потёмкин не утратил.
В 1775 году он провёл масштабную военную реформу. Кардинально изменилось армейское обмундирование: были отменены пудра, косички и букли, вместо чулок начали использоваться портянки, новые мундиры стали прочнее и удобнее прежних. Шагистику сменила боевая подготовка. Потёмкин требовал от командиров более гуманного обращения с солдатами и контроля над санитарно-гигиеническим состоянием личного состава.
Князь также отвечал за ликвидацию в 1775 году Запорожской сечи, в результате чего казаки перешли в новые воинские формирования, действовавшие сначала в Новороссии, а затем на Кубани.
С 1779 года под руководством Григория Потёмкина на Чёрном море началось строительство нового флота, который стал его любимым детищем. В 1785 году были официально утверждены штаты флота и черноморского адмиралтейства, подчинявшиеся лично Потёмкину.
Крым и Новороссия
В 1774 году Османская империя вынуждена была признать независимость Крыма и передать России земли к востоку от Южного Буга. Однако условия договора, а также дипломатическая активность России в Закавказье вызывали у турецких властей недовольство, вылившееся в 1787 году в новую войну, которая в дореволюционной историографии называлась Потёмкинской.
Потёмкин к этому времени успел развить в Северном Причерноморье бурную административную деятельность. В 1776 году под его руководством был основан Екатеринослав (современный Днепр), в 1778 году — Херсон, а в 1783 году — Севастополь.
При непосредственном участии Потёмкина в 1783 году Крым официально вошёл в состав Российской империи. В 1787 году Екатерина II совершила через Малороссию и Новороссию путешествие на полуостров, которое произвело на неё сильное впечатление.
Начало новой войны с Турцией позволило вельможе проявить себя в качестве полководца. В 1788 году российские войска под командованием Григория Потёмкина и Александра Суворова взяли одну из мощнейших крепостей черноморского региона — Очаков. Год спустя неподалёку от него был основан новый город с мощной верфью — Николаев.
Посещающие Северное Причерноморье иностранцы были шокированы той скоростью, с которой застраивается и развивается регион, ещё недавно носивший название Дикое поле.
В 1790—1791 годах Потёмкин фактически управлял перешедшей под российский контроль частью Молдавского княжества. К этому времени он уже являлся генералом-фельдмаршалом, сенатором, графом и князем Священной Римской империи (получил этот титул от германского императора Иосифа II). После посещения Крыма императрица пожаловала ему также именной титул Таврического. Огромные поместья, выделенные ему Екатериной II в Малороссии и Новороссии, сделали его богатейшим подданным российской короны.
Потёмкин победил множество врагов, как внешних, так и внутренних, но с одним справиться так и не смог. В 1791 году на фронте он заболел лихорадкой. Не доверявший врачам и занимавшийся самолечением царедворец смог заставить болезнь отступить, но полностью вылечиться ему не удалось. С тех пор время от времени у него случались рецидивы.
В 1791 году особенно сильный приступ настиг Потёмкина по дороге из Ясс в Николаев. 16 октября могущественный сановник умер в поле возле молдавского села Рэдений Веки на руках своей казачьей охраны. Похоронили его в Херсоне. Масштабные планы по развитию Новороссии и разгрому Турции с последующим восстановлением Византии князь воплотить в жизнь не успел. Его смерть стала тяжёлым ударом для Екатерины II.
По словам историка Евгения Пчелова, Потёмкин был выдающимся государственным деятелем и сыграл большую роль в истории России.
«Он был человеком большого ума и способностей», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, со смертью Потёмкина Екатерина II «потеряла важную опору, государственного деятеля, который был её соратником, выполняющим важную функцию госуправления».
«Потёмкин — масштабная и неординарная личность, один из ярких сподвижников Екатерины Великой», — подытожил Евгений Пчелов.
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