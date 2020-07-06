«Масштабная и агрессивная кампания»: МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам

Министерство внутренних дел России зафиксировало попытки внешнего вмешательства в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом рассказал замглавы МВД Игорь Зубов на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Он уточнил, что фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление россиян путем распространения фейков с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, зарегистрированных преимущественно за рубежом. В ходе заседания комиссии сенаторы отметили, что в кампании «с целью дискредитировать идею голосования» участвовали финансируемые зарубежными странами СМИ, в том числе «Голос Америки*, «Русская служба ВВС» и «Радио Свобода»*.

Министерство внутренних дел России зафиксировало попытки внешнего вмешательства в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом рассказал замглавы МВД Игорь Зубов на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Замглавы ведомства сообщил, что на протяжении всего периода подготовки и проведения всероссийского голосования фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление россиян путем распространения фейков о процессе голосования с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, зарегистрированных преимущественно за рубежом. Такую информацию МВД получало как по своим источникам, так и из открытых источников.

«По всем фактам, направлялись эти факты в территориальные органы для проверки. Проверка осуществлялась Роскомнадзором, полицией и избирательными комиссиями. Подавляющее большинство не подтвердилось. В настоящее время проводится их правовая оценка», — добавил Зубов.

Помимо этого, он сообщил, что в ходе голосования МВД выявило 209 административных правонарушений. Речь идёт об умышленном уничтожении или повреждении агитационных материалов, незаконной выдаче и получении бюллетеня для голосования, неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Как рассказал глава комиссии Совфеда Андрей Климов, с того момента, как президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию в январе предложил ряд поправок в Основной закон страны, зарубежные оппоненты России, «в первую очередь из Вашингтона», приступили к масштабной и агрессивной кампании по дискредитации как предлагаемых конституционных изменений, так и способа их принятия с участием всех граждан РФ.

Эта кампания, отметил Зубов, продолжалась в течение пяти месяцев, и не прекращается до сих пор.

«При этом используются как иностранные СМИ-иноагенты, так и западные должностные лица», — рассказал он на заседании.

«Самым активным образом в этой кампании были задействованы СМИ, которые напрямую финансируются из госбюджета отдельных стран. Это «Голос Америки», «Немецкая волна» и «Русская служба ВВС» и такие СМИ-иноагенты, как «Кавказ реалии», «Крым реалии», «Радио Свобода», — рассказал сенатор Олег Морозов.

Напомним, 2 июля глава комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ сообщил, что Общественной палатой были собраны материалы о недостоверных публикациях в иностранных СМИ, посвященных ходу общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

«Достаточно много иностранных СМИ вбрасывали разного рода ложные сведения о голосовании, о людях, о путях голосования и его последствиях. Этим нельзя пренебрегать, нужно реагировать», — приводит его слова ТАСС.

Пискарев уточнил, что в числе таких СМИ — «Голос Америки» и «Радио Свобода» с подразделениями. Комиссия уже проанализировала и направила в Генпрокуратуру первую часть материалов о таких нарушениях, добавил депутат.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал, что в ОП зафиксировали ряд провокаций, организованных движением «Голос». В разговоре с «Первым каналом», Малькевич отметил, что участники движения «открывали и фальшивые избирательные участки, и устраивали закладки с поддельными бюллетенями, которые потом сами же как бы совершенно случайно и находили».

«Без малого 6000 фейков выявлено нами за эти недели, за этот месяц, связанных с поправками в Конституции, ходом голосования. Своеобразным образом себя показало так называемое движение или ассоциация «Голос» со своей картой нарушений. Потому что без малого там до 2000 они подобных историй наносили на свою карту. Только два сообщения нашли своё подтверждение», — отметил он.

Как сообщал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов 25 июня, основной причиной вмешательства стран Запада и их союзников является стремление традиционных оппонентов РФ «остановить укрепление суверенитета России, её национальной безопасности и усиление конституционных основ для стабильного развития Родины, роста благосостояния российского народа».

В ходе общероссийского голосования внесение изменений в Конституцию страны поддержали 77,92% граждан при общей явке 67,97%.

Гражданам России было предложено ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Поправками закрепляется, в частности, обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, также прописано, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, фиксируется положение о правопреемстве России в отношении СССР, статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики.

* СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.