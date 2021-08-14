Масштаб природных бедствий в России не имеет прецедентов - Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Климатическая повестка для властей стала приоритетной

Природные бедствия, с которыми столкнулись российские регионы, имеют беспрецедентный характер. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 августа, президент России Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий, вызванных природной стихией.

Президент России отметил, что временами в южных регионах страны уровень осадков за несколько часов может выпасть месячная норма осадков.

В восточной части страны – в Сибири и на Дальнем Востоке – установилась сильная засуха, при этом сильный ветер раздувает огонь, из-за чего площадь горения продолжает увеличиваться на лесных территориях.

Таким образом, указал президент, чрезвычайно и критически важно заняться климатической и экологической повесткой на федеральном уровне с системным подходом, организовав работу с минимальными последствиями для животных.

Российский лидер призвал принять все требуемые меры по ликвидации действующих в регионах ЧС, чтобы разобраться с ситуацией самым эффективным способом. Как отметил президент, самым важным фактором остаются здоровье и жизни людей, а также их хозяйство.

При необходимости, указал Путин, все средства для эвакуации пожилой категории, детей и женщин должны быть подготовлены.

Как отмечает источник, на юге России разбушевавшийся циклон стал причиной подтопления тысяч домов, десятки тысяч людей остались без доступа к электричеству. В Якутии же бушуют лесные пожары суммарной площадью в 1,3 млн га. В республике введен режим ЧС межрегионального характера. В настоящее время угрозы социально значимым объектам отсутствуют.

Ранее стало известно, что улицы Екатеринбурга затопило из-за сильного ливня.