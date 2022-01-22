«Масштаб абсурдности зашкаливает»: в сенат США внесён законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Группа американских сенаторов представила проект закона «О защите демократии Украины по ленд-лизу», который призван упростить оказание военной помощи этой стране. По мнению его авторов, документ предоставит президенту США «инструменты, необходимые, чтобы быстро направлять Украине критически важные средства обороны и решительно противостоять Кремлю». Законопроект также квалифицирует любую кибератаку на критически важную инфраструктуру, осуществлённую против Украины из России, как «вооружённое нападение». В Совете Федерации РФ документ назвали очередной провокацией. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что в случае дальнейшего наращивания поставок Вашингтоном оружия Киеву конфликт в Донбассе может снова перейти в острую фазу.

Американские сенаторы представили законопроект «О защите демократии Украины по ленд-лизу», который призван упростить оказание военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте демократа и старшего члена комитетов Сената по вооружённым силам и международным отношениям Джин Шахин.

«Данный документ предоставил бы президенту (США. — RT) расширенные полномочия для более быстрого заключения соглашений о ленд-лизе с Украиной напрямую и ускорил бы отправку военного оборудования и техники, необходимых для защиты уязвимых групп гражданского населения от российского военного вторжения», — отмечается в сообщении.

По словам Шахин, эта законодательная инициатива демонстрирует наличие в конгрессе межпартийного единства в вопросе предоставления президенту США Джо Байдену «инструментов, необходимых, чтобы быстро направлять Украине критически важные средства обороны и решительно противостоять Кремлю».

«Данный законопроект гарантирует, что бюрократические препоны не помешают администрации (США. — RT) действовать быстро для предоставления Украине необходимых средств для защиты гражданского населения в случае, если (Владимир. — RT) Путин решит вторгнуться», — заявила Шахин, подчеркнув, что РФ «заплатит огромную цену», если будет «вести эскалацию конфликта».

По словам сенатора, «на кону слишком многое», а потому конгресс должен действовать быстро и сообща, «чтобы законопроект пересёк финишную черту».

Как уточняется на сайте Шахин, документ потребует от президента США или назначенного им лица определить порядок ускоренных процедур доставки «любого военного оборудования и техники, предоставленных Украине в аренду или временное пользование», чтобы обеспечить их своевременную передачу Киеву.

Кроме того, законопроект квалифицирует любую кибератаку на критически важную инфраструктуру, «осуществлённую против Украины из России, как вооружённое нападение» со стороны РФ.

Отмечается также, что документ, который предлагают законодатели, будет оставаться в силе, пока Россия не восстановит численность своих войск на границе с Украиной «до уровней, существовавших до марта 2021 года».

«Провокационное поведение»

Проект закона «О защите демократии Украины по ленд-лизу» прокомментировали и другие сенаторы, которые внесли его в верхнюю палату.

Так, сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин заявил, что предложенный документ позволил бы США якобы в очередной раз послужить «арсеналом демократии» и снабдить Украину летальными вооружениями «для противостояния угрозе её суверенитету, исходящей от России».

«Вне сомнения, (проявление. — RT) слабости провоцирует такие авторитарные фигуры, как Владимир Путин, и угрозы санкций или оказания Украине финансовой поддержки будет недостаточно для предотвращения вторжения», — сказал он.

Сенат США

AP

© Jim Watson

В свою очередь, сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер подчеркнул, что предложенный законопроект должен быть безотлагательно принят подавляющим большинством голосов от обеих партий и подписан президентом США.

«Расширение возможностей Соединённых Штатов направлять критически важное оборудование и технику по ленд-лизу позволило бы эффективно усилить украинский народ для борьбы и победы в противостоянии с мощными российскими силами», — утверждает он.

На инициативу американских сенаторов отреагировали и в России. Представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди в интервью РИА Новости назвала его очередной провокацией, направленной на «дестабилизацию ситуации в регионе», который находится в непосредственной близости от российских границ.

«Провокационное поведение коллективного Запада происходит на фоне агрессивной антироссийской информационной кампании, нацеленной на абсолютно немирное решение внутриукраинского кризиса», — добавила она.

«Создать информационное прикрытие»

Напомним, США и ряд других западных стран продолжают обвинять Россию в планах по «вторжению» на Украину. Так, глава Белого дома Джо Байден во время своей недавней пресс-конференции заявил, что если РФ реализует якобы имеющиеся у неё агрессивные намерения, то для Москвы «это будет катастрофой».

Россия подобные обвинения отвергает. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, они выдвигаются странами Запада, чтобы создать «информационное прикрытие для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера» на Украине.

Дипломат, сославшись на представителей Пентагона, также напомнила, что в 2014—2021 годах США предоставили Киеву военную помощь в общей сложности на $2,5 млрд.

«Перед Новым годом CNN сообщала, что Дж. Байден дополнительно выделил Украине на эти цели ещё $200 млн. В 2022 году военный бюджет США предусматривает на такие расходы $300 млн», — отметила она во время брифинга 20 января, подчеркнув, что на Украине подобную помощь воспринимают как «карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе».

Кроме того, Байден на днях отметил, что уже отправил Киеву «технологичного оборудования и оборонительных вооружений более чем на $600 млн».

«Накачивают государство оружием»

По мнению экспертов, на фоне истерии, которую Запад развернул вокруг пресловутого «вторжения» России на Украину, в конгрессе США «идёт некое соревнование» по части мер, направленных против РФ.

«Вот и группа сенаторов решила изобрести документ, который предполагает новую форму предоставления военного оснащения Украине. Если до этого речь шла о так называемой военной помощи, то теперь говорится о ленд-лизе, особого рода кредитном плане, который бы позволял делать поставки быстрее», — пояснил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, новый законопроект в очередной раз доказывает, что Украина для США — своеобразный рынок сбыта оружия, причём зачастую подержанного и списанного, которое потом требует ремонта и поставок запчастей.

«И как раз эти детали Вашингтон готов поставлять Киеву, но уже за деньги украинских налогоплательщиков, причём немалые», — сказал эксперт.

Украинские военные

AP

© Andriy Dubchak

Говоря об обстановке в конгрессе и, в частности, в сенате, Рогулёв отметил, что, когда речь идёт об инициативах, касающихся России и Украины, среди законодателей «наблюдается некоторое консолидированное единство».

«Например, голосов против того, чтобы США усиливали свою кампанию по изобретению способов, как побольнее ударить по России и как лучше «помочь» Украине, практически не слышно», — констатировал аналитик.

Впрочем, как отметил Рогулёв, это совсем не означает, что законопроект о ленд-лизе гарантированно пройдёт конгресс.

«Многие инициативы по тем или иным причинам не доходят до финиша. Кроме того, далеко не всегда законопроекты конгрессменов, не занимающихся непосредственно внешней политикой, поддерживаются главой Белого дома, который несёт непосредственную ответственность за подписанные им законы», — сказал эксперт.

Однако, с его точки зрения, США выгодно использовать Украину в качестве рычага давления на Россию.

«Соединённые Штаты уже вложили в украинский проект значительные суммы денег, поэтому они обязательно продолжат свою политику, направленную на то, чтобы как можно сильнее отдалить Украину от России», — прогнозирует Рогулёв.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT также отметил, что новый законопроект укладывается в общую линию политики Вашингтона в отношении Украины и России.

«Этот законопроект предполагает, что любая кибератака — акт агрессии против Украины. А если вспомнить, что США безосновательно винят власти РФ почти во всех киберпреступлениях, то становится очевидно, что масштаб абсурдности инициативы зашкаливает», — рассуждает Дудаков.

Он также считает, что новый законопроект группы сенаторов — это своего рода «попытка связать руки Байдену».

«Представители верхней палаты конгресса хотят заставить главу Белого дома активно действовать по антироссийскому направлению и украинскому треку», — уверен аналитик.

По его мнению, подобные инициативы не способствуют урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что США и так «плотно занимаются милитаризацией» этой страны.