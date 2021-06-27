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Масса способов позорно проиграть войну

27 июня 2021, 01:50  •  90 • Украина
США оставляют Афганистан – талибы близки к полной победе
22 июня, за две недели до полного вывода иностранных войск из Афганистана, талибы с боем захватили район Имам Сахиб в провинции Кундуз на границе с Пянджским районом Хатлонской области Таджикистана, сообщает афганское агентство «Пажвок».
Чуть раньше боевиками «Талибана» были захвачены ещё 8 районов области Тахор на границе с Таджикистаном. Захвачен ключевой участок таджикско-афганской границы – таможенный и торговый переход «Шерхан-Бандар». Афганские военные массами сдаются талибам, зачастую с техникой, оружием, штабными документами. Талибы взяли в окружение стратегически важный город Кундуз и сейчас контролируют большие пограничные участки вдоль неширокой реки Пяндж.
Опасен для Таджикистана выход талибов к Горному Бадахшану (Памиру), где местное население не считает себя таджиками и относится к исмаилитскому толку ислама. Высокогорная часть Горно-Бадахшанской АО малопригодна для жизни, но здесь через перевалы идет единственная дорога из Афганистана в Таджикистан. Здесь сходятся границы Таджикистана, Афганистана и Китая. Местное население фактически не признает власти Душанбе. Через Горный Бадахшан проходит один из основных путей наркотрафика из Афганистана в Россию и далее в Европу.
В 2012 году в ГБАО было вооружённое восстание, когда местное население потребовало вывода правительственных войск и предоставления региону большей автономии. Активную роль в этих событиях сыграли представители Фонда Ага Хана – организации, созданной главой мировой общины исмаилитов и подконтрольной британской разведке МИ-6. В итоге из административного центра ГБАО, города Хорог, были выведены правительственные войска, а всем участникам протестов и боевикам была гарантирована неприкосновенность.
По некоторым данным, в 2001 году МИ-6 и британская военная разведка ДИС взяли под свой контроль наркотрафик в провинции Кундуз, которую сейчас штурмуют талибы, а в 2002 году – наркотрафик через ГБАО.
«Момент истины», то есть падение проамериканского режима в Афганистане, может настать через считаные месяцы после ухода американских войск, пишет The Wall Street Journal: «Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что правительство Афганистана может рухнуть уже через шесть месяцев после завершения вывода американских войск из страны… Талибы пронеслись по северному Афганистану, захватив десятки районов и близлежащие крупные города. Афганские силы безопасности часто сдавались без боя, оставляя боевикам свои “Хаммеры” и другое оборудование, поставляемое США».
24 июня, сообщает CNN, талибы подошли вплотную к Мазари-Шарифу – крупнейшему городу Афганистана и важному транспортному узлу между афганским севером, с одной стороны, Узбекистаном и Таджикистаном – с другой. Талибы отбивают у правительственных войск район за районом: с мая 2021 года под их контроль, по их заявлениям, перешли 90 районов, а по данным спецпосланника ООН по Афганистану Деборы Лайон, – не менее 50 из 370 районов страны. Большинство захваченных территорий – крупные города. «Талибы готовятся захватить столицы провинций, как только войска иностранных сил покинут страну», – считает Дебора Лайон.
В распоряжении CNN оказалась видеозапись, на которой афганские военные без единого выстрела отдают талибам большую колонну боевой техники, доставшейся им от американцев, в частности бронемашины Humvee. Многие районы Афганистана сдались в результате переговоров старейшин с боевиками. Солдатам афганской армии, переходящим на сторону талибов, последние выплачивают жалование, которого солдаты не видели месяцами.
После ухода американцев в стране останутся тысячи афганцев, которые сотрудничали с оккупантами (в основном как переводчики), теперь они опасаются за свои жизни: талибы неоднократно устраивали показательные казни и их самих, и их родственников, говорится в репортаже «Аль-Джазира». Как считает Мэтью Зеллер, соучредитель ветеранской благотворительной организации No One Left Behind, более 70 тысяч человек «будут убиты, если мы не вытащим их из Афганистана прямо сейчас», а это лишит американцев помощи на местах в будущих конфликтах: «Мало кто станет помогать Соединенным Штатам, если представит «дружбу американцев как смертный приговор» (American friendship as a death sentence), подчёркивает Зеллер.
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в интервью Associated Press сказал, что уходящие войска США оставляют после себя «позор и катастрофу» (total disgrace and disaster): «Кампания США и НАТО была направлена не ​​против экстремизма или терроризма, а против афганских деревень и надежд; сажать афганцев в тюрьмы, создавать тюрьмы в нашей стране ... и бомбить все деревни».
«С Афганистаном уже ясно, что эту войну нам не выиграть, – пишет The Wall Street Journal, – но осталась еще масса способов ее позорно проиграть».
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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