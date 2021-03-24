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Маску и не снилось: Вице-премьер России рассекретил уникальную новинку "Ростеха" для МАКС-21

24 марта 2021, 16:30  •  195 • Политика
Анонсированная "Ростехом" новинка на МАКС-2021 - это первый в мире электросамолёт, заявил вице-премьер Юрий Борисов. В основе "секретной новинки" - уникальный электродвигатель на принципах сверхпроводимости.
Корпорация "Ростех" представит первый в мире электросамолёт на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, комментируя анонс "секретной новинки".
Днём ранее "Ростех" объявил о том, что на МАКС-2021 корпорация представит "принципиально новый" самолёт, аналогов которого в мире не существует. При этом в компании не стали раскрывать интригу раньше времени и делиться дополнительными подробностями.
Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований) делали, электросамолёт на принципах сверхпроводимости,
- "рассекретил" сегодня новинку вице-премьер Юрий Борисов.
Сообщается, что первые испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя прошли ещё 5 февраля на базе самолёта - летающей лаборатории Як-40. В рамках этих испытаний один из трёх двигателей в хвостовой части данного самолёта был заменён на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором. А в носовой части был установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему.
Отмечается, что первый двигатель создали специалисты Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А второй двигатель разработали инженеры и учёные из ЗАО "СуперОкс" по заказу ФПИ.
Предполагается, что на базе этих двух электродвигателей в будущем будут созданы полностью электрические самолёты и вертолёты.

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