Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия впервые меняет режим на постсоветском пространстве. Вместе с Западом
Голосуй за Смешко. Будь тупым
Молдова: Плахотнюк не выпускает из рук «захваченное государство»
"Сразу давать в рыло!": В передаче Соловьева рассказали неприятную пра...
Главная / В мире

Маскировалось под календарь: В "Лаборатории Касперского" заявили об опасном уведомлении в смартфонах

10 июня 2019, 20:24  •  131 • В мире
В "Лаборатории Касперского" обнаружили новый вид мошенничества через онлайн-календарь. Вредоносная программа маскировалась под уведомление от Google, предлагала пользователям сообщать личные данные, после чего отправляла их мошенникам.
Стало известно о том, что эксперты "Лаборатории Касперского" заявили, что была зафиксирована новая схема мошенничества с использованием сервиса Google Календарь. Отмечается, что пользователям сервиса несколько раз приходили мошеннические уведомления, которые были похожи внешне на автоматические уведомления.
Отправляли сообщения мошенники. В основе данных уведомлений была функция автоматического добавления приглашения в календарь.
Как отметили эксперты, стоило жертве открыть всплывающее окно на смартфоне, похожее на уведомление от Google, то ему тут же приходила ссылка на фишинговый сайт.
Сам интернет-ресурс предлагал посетителям провести опросы за вознаграждение. Однако чтобы получить обещанную сумму, пользователям предлагалось перевести небольшую комиссию, а также указать данные банковской карты, личную информацию, а также свой телефон и домашний адрес. Вся информация тут же попадала к мошенникам.
"Новый способ может ввести в заблуждение даже опытных пользователей, - говорится в сообщении от "Лаборатории Касперского", его цитирует РИА Новости. – Даже несмотря на то что многие при этом хорошо осведомлены об угрозе спама и фишинга в электронной почте или мессенджерах".
Специалисты советуют: пока не стоит поддаваться панике или думать над какой-то изощренной защитой, ведь функцию автоматического уведомления можно легко отключить в настройках календаря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
10 июня 2019, 10:39
Финские пограничники перепутали русскую яхту с трёхголовым монстром - фото
10 июня 2019, 04:09
"Аппаратные приличия соблюдены": В Казахстане прошли выборы президента
10 июня 2019, 20:24
Маскировалось под календарь: В "Лаборатории Касперского" заявили об опасном уведомлении в смартфонах
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
10 июня 2019, 10:39
Первый раз без Назарбаева: Казахстан выбрал нового президента
10 июня 2019, 20:24
Поставил ультиматум: Трамп пригрозил новыми санкциями Си Цзиньпину
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2019, 04:09
Нацбатальоны против Зеленского. Кто кого и какова цена вопроса? (Армен Гаспарян)
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы ...
10 июня 2019, 10:39
Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту &quo...
10 июня 2019, 07:24
"Музыка и политика вещи разные": Лепс усомнился в версии Макаревича об отме...
10 июня 2019, 17:09
Говорить с Западом не о чем. Распад «нормандского формата»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2019, 15:09
"Тут либо либо Крым наш и концерт на День России, либо...": Коц указал Макаревичу, что "мог бы и сам вежливо отказаться"
08 июня 2019, 13:09
Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому
07 июня 2019, 17:24
«Адекватность отсутствует»: как в России отреагировали на инцидент с Симоньян и Соболь в редакции «Эха Москвы»
10 июня 2019, 10:39
Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту "Адмирала Виноградова"
04 июня 2019, 01:54
Нет денег на ремонт, нет денег на зарплаты. Не у России, а в ПАСЕ
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.