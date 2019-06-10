Маскировалось под календарь: В "Лаборатории Касперского" заявили об опасном уведомлении в смартфонах

Стало известно о том, что эксперты "Лаборатории Касперского" заявили, что была зафиксирована новая схема мошенничества с использованием сервиса Google Календарь. Отмечается, что пользователям сервиса несколько раз приходили мошеннические уведомления, которые были похожи внешне на автоматические уведомления.

Отправляли сообщения мошенники. В основе данных уведомлений была функция автоматического добавления приглашения в календарь.

Как отметили эксперты, стоило жертве открыть всплывающее окно на смартфоне, похожее на уведомление от Google, то ему тут же приходила ссылка на фишинговый сайт.

Сам интернет-ресурс предлагал посетителям провести опросы за вознаграждение. Однако чтобы получить обещанную сумму, пользователям предлагалось перевести небольшую комиссию, а также указать данные банковской карты, личную информацию, а также свой телефон и домашний адрес. Вся информация тут же попадала к мошенникам.

"Новый способ может ввести в заблуждение даже опытных пользователей, - говорится в сообщении от "Лаборатории Касперского", его цитирует РИА Новости. – Даже несмотря на то что многие при этом хорошо осведомлены об угрозе спама и фишинга в электронной почте или мессенджерах".

Специалисты советуют: пока не стоит поддаваться панике или думать над какой-то изощренной защитой, ведь функцию автоматического уведомления можно легко отключить в настройках календаря.