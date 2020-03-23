Маски сшиты: президенту доложили о производстве защитных средств

У медицинского персонала, сотрудников МЧС, а также пограничников и таможенников должно быть «все необходимое для организации их работы». Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. 23 марта президент поручил обеспечить граждан и специалистов в самых разных сферах материалами, приборами и медицинской техникой, которая нужна для борьбы с новым коронавирусом. По словам министра, уже сейчас в стране производится до 1,6 млн масок в сутки. Также он отчитался о работе промышленности в период падения цен на нефть. Ситуацию Денис Мантуров назвал в целом удовлетворительной.

Несмотря на пандемию в мире, «в целом промышленность у нас работает ритмично». Тем не менее, необходимо «предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста этой инфекции», подчеркнул российский лидер.

— Поэтому очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности, понимая это, сделают всё необходимое, для того чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные наши службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска, — заявил он. — Имею в виду и медицинский персонал, сотрудников МЧС, те же самые пограничные службы, таможенные и так далее, чтобы у них было всё необходимое для организации их работы.

Прежде в России производилось в сутки около 600 тыс. масок, прежде всего, из синтетических нетканых материалов. Этого было достаточно для системы здравоохранения, аптечных сетей и даже для экспорта. Тем не менее, в прошлом месяце основные предприятия, изготавливающие защитные средства, были переведены на круглосуточный режим. Более того, с начала марта РФ ввела запрет на вывоз некоторых медицинских товаров. Эти меры, в частности, повысили мощности производства до 1,6 млн масок в сутки, подчеркнул министр. Более того, с 2 марта действует запрет на их экспорт за рубеж.

— И с прошлой недели дополнительно запустили производство из гостированной российской марли. У нас объём производства по ней сейчас наращивается до 30 млн погонных метров в месяц, и мы рассчитываем выйти на начало апреля на 3 млн масок, — добавил Денис Мантуров. — Для этого мы подключили большое количество предприятий лёгкой промышленности, которые сегодня также активно во внештатном режиме, круглосуточном, работают в этом направлении. Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на 5 млн масок в сутки.

Также наращиваются объемы выпуска медицинской техники. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, тепловизорах, дистанционных измерителях температуры, УВЧ-облучателях для дезинфекции помещений. Главная цель заключается в том, чтобы полностью обеспечить потребности российских регионов. Российские предприятия также активно производят антибактериальные средства, которые особенно востребованы в нынешнее время.

— Мы уже вышли на объёмы 3 млн единиц для дезинфекции рук и на 350 млн литров по дезинфекции помещений и обработке зданий, — подчеркнул Денис Мантуров.

Со стороны россиян по-прежнему много жалоб на нехватку масок и дезинфицирующих средств, отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, ведомствам необходимо более внимательно оценивать ситуацию в реальной жизни, которая может отличаться от статистических данных.

— Необходимо почаще бывать в розничной сети и проверять лично. Это было бы полезно, — отметил сенатор. — Я надеюсь, что последние усилия, которые предприняты промышленностью, погасят ажиотажный спрос. Когда люди увидят, что полки опустели, но завтра они опять заполняются необходимым товаром, то они поймут, что нет смысла брать все впрок.

Во время рабочей встречи с президентом Денис Мантуров обратил внимание на то, что российская промышленность столкнулась не только с проблемой распространения коронавируса, но и существенным снижением нефтяных котировок после развала сделки ОПЕК+. Тем не менее, как заверил Денис Мантуров, «что касается ситуации в целом — она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублевые расходы».

— В тех отраслях обрабатывающей промышленности, которые используют сегодня импортные компоненты, с учётом изменения логистики поставок, потому что некоторые страны стали задерживать поставки, некоторые, к сожалению, просто приостановили работу, — мы вынуждены оперативно находить других поставщиков, — отметил министр.

Предприятия, которые активно реализовывали последние пять лет планы импортозамещения, производят продукцию.