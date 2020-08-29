Маски сорваны: В Белоруссии революции нет

Автор:

Александр Степанов

Белоруссия бурлит уже, считай, три недели – с 9 августа там начались акции протеста, и продолжаются они по сей день.

Более того – те, кто именует себя лидерами оппозиции, перетаскивая одеяло на себя после очередных заверений зарубежных политиков конкретно в их поддержке, объявили, что эти выступления будут бессрочными.

И – зовут, зовут, затягивают народ в противостояние даже не власти как таковой, а скорее персонально Александру Лукашенко.

При этом никто из этих "лидеров" уже не стыдится признавать, что и сами протесты инспирированы Западом, и атрибутика для них закуплена заранее, и сборы людей на площади происходят по заранее подготовленным методичкам, и освещение событий идёт под совершенно конкретным углом, и провокации совершаются.

Хотя совершенно очевидно, что информационную войну Батька проиграл задолго до того, как начались народные волнения: надо признать, что в республике медийную повестку уже продолжительное время формируют пара телеграм-каналов и несколько интернет-СМИ.

Да – нагло, дерзко, провокационно (всегда), зачастую – лживо (сами признавали свои фейки).

Лидеры протеста даже не стесняются признаваться в том, что протесты инспирированы Западом. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press.

Тем не менее они "качают", во-первых, националистическую тему, а во-вторых, негатив в сторону Лукашенко – и силовиков, "выполняющих его указания": были попытки представить, что "ОМОН за нас", но провалились.

И люди выходят на улицы, устраивают стачки и забастовки на предприятиях.

Однако за всем этим многодневным проявлением неповиновения незаметно так вскрывается обратная сторона протестов – экономическая.

У белорусов понемногу отщипывают рынок

И она уже начала проявлять себя, что, кстати, признал и сам Лукашенко на совещании по развитию промышленности в республике.

Он, напомнив, что нынешний год и так принёс немало испытаний (из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение капитала и товаров, особенно по тем позициям, которые производятся в Белоруссии), отметил, что свою негативную роль играет и политическая обстановка.

"Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Ещё раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности", – заявил белорусский президент.

По поводу "безвозмездной помощи", конечно, есть доля лукавства: Россия, с лидером которой у Батьки уже состоялось несколько предметных разговоров, вряд ли отмахнётся от поддержки.

Но что касается "давления" – вот здесь, что называется, в точку.

Эксперты подметили, что изменившимся из-за забастовок раскладом уже пользуются "европейские партнёры". Яркий пример – происходящее на одном из флагманов белорусской промышленности.

После забастовки на "Белорускалии" их продукция стала замещаться продукцией из Франции и других стран. И 80% белорусской сельхозпродукции идёт на российский рынок. При ситуации, как на Украине, если будут закрыты границы с Россией, всё получится гораздо хуже, чем на Украине,

– рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член бюро Всемирного Русского Народного Собора Виктор Водолацкий.

Лукашенко, как бы к нему ни относиться, не отдал страну на разграбление олигархам

А учредитель телеканала "Первый русский" Константин Малофеев тем временем обращает внимание, что забастовки на предприятиях с участием европейского или китайского капитала не проводятся: такие совместные предприятия почему-то не бастуют.

Хотя, по идее, именно там, где деньги платятся не из госказны, то есть отсутствует прямая, по крайней мере, зависимость от власти, как раз существуют все возможности для "свободного волеизъявления".

"Означает ли это, что на них работают только сторонники Лукашенко и ни один человек с этих предприятий не голосовал против? – задаётся вопросом Малофеев. – Наверное, нет. Поскольку это было бы как-то очень странно, если б именно на этих предприятиях, связанных с иностранцами, были самые горячие сторонники Лукашенко. Поэтому, вероятно, здесь есть какое-то другое объяснение, чем простой вывод, что самые горячие антилукашенковцы работают на предприятиях, сохранённых Лукашенко, несмотря на их иногда плановую убыточность".

Константин Малофеев уверен: западные кукловоды обращают ситуацию в свою пользу. Фото: телеканал Царьград.

С одной стороны, можно проводить аналогии с Октябрьской революцией в России в 1917-м, когда повсеместные стачки парализовали в стране всё производство, включая оборонную отрасль – в то время как шла тяжелейшая война с Германией. Завершилось всё кровавой Гражданской войной.

С другой – у Белоруссии, к счастью, войны сейчас никакой нет – и слава Богу, говорит Малофеев. Но зато есть явный саботаж в стране, которая не сидит, условно говоря, на полезных ископаемых (выводим за скобки сейчас калий и азот), а всё остальное – сделано руками трудолюбивого белорусского народа.

А это, в большинстве своём, действительно, сельхозпроизводство, включая переработку, и предприятия машиностроения – то есть отрасли с высокой добавленной стоимостью.

Но эта добавленная стоимость достигается именно тем, что государство всячески помогает своим предприятиям, из-за чего они не стали частью, например, какого-нибудь большого западного концерна и не закрылись, не перепрофилировались на гораздо меньшую добавленную стоимость. Или на их месте не возникли технопарки либо зияющие пустоты – как у нас в России, в огромном количестве городов-миллионников, потому что это предприятие стало нерентабельно и никому не нужно,

– напоминает учредитель "Первого русского".

И тут, при любом отношении к личности Батьки (глупо отрицать проблемы в Белоруссии и то, что лично к нему накопилось много вопросов – и у белорусского народа в первую очередь, и у России: по той интеграции, которая то идёт, то не идёт), нельзя не признать, что именно он в своё время не допустил приватизации этих организаций.

"Поэтому их страна не принадлежит кучке олигархов – как, например, Украина, которая, соответственно, из-за борьбы олигархов может устраивать майданы, поддержанные из-за границы, когда один из них – Порошенко – становится президентом и продолжает кровавую бойню, гражданскую войну у себя на востоке Украины. А внутри страны ходят бандеровские банды, которые без суда и следствия убивают людей на улицах", – объясняет Малофеев.

В Белоруссии западные "дирижёры" хотят устроить то же, что и в Ливии

Но исподволь, пока все увлечены внутренним политическим кризисом, аккуратно, без резких движений, на авансцену выходят те, кто хотел бы прибрать, пользуясь случаем, госпредприятия через приватизацию.

Не хочется давать такие прогнозы, но с очень большой долей вероятности соответствующие требования – под привычными вывесками "свободы", "развития предпринимательства" и так далее – возникнут.

Вне сомнений – 80 там процентов получил Лукашенко на выборах или нет, но сторонников у него предостаточно. Фото: официальный сайт президента Белоруссии/president.gov.by

Интересанты есть. Просто пока они не заявили о себе вслух.

Соответствующие переговоры, а точнее – обыкновенный торг, вне всяких сомнений идут: поскольку основных целей ровно две.

Во-первых, обернуть "в свою веру" Белоруссию, выжав из неё, как из лимона, максимум полезного (в смысле финансовых дивидендов), а во-вторых, создать проблемы для России.

Ведь прав, нельзя здесь не согласиться, Водолацкий, говоря, что основным потребителем белорусской продукции выступает наша страна.

Однако те, кого толкают сейчас за рубежом на роль "лидеров протеста", в этом рынке сбыта никак не заинтересованы. Да и вообще в какой бы то ни было экономической стратегии. Они пытаются поймать свою волну, действуя чётко по написанным для них инструкциям.

После того как я увидел Тихановскую, обнимающуюся с Бернаром Анри Леви – "буревестником" многих революций, в том числе ливийской, отбросившей некогда процветающую страну, жившую по европейским меркам, но с бесплатным образованием, медициной, в абсолютно варварский хаос, который сейчас рассказывает о светлом будущем для Белоруссии, я понял всё. Просто больше ничего не надо объяснять. Это означает, что так же, как устроили в Ливии, хотят устроить и в Белоруссии,

– уверен Малофеев.

И белорусам, продолжает он, надо понимать, что эти манипуляторы – люди, которые никогда в жизни не руководили не то что государством, вообще ничем. И они никого ещё не приводили к какому-либо экономическому расцвету.

А русским, в свою очередь, надо перестать относиться к Белоруссии исключительно как к торгово-экономическому партнёру: полноценная интеграция в рамках Союзного государства нужна и нам, и нашим соседям.