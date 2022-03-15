Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"

Спецоперация России по защите Донбасса неожиданно сорвала маски не только с западных "партнёров", которые в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты и лицемерие, но и с отечественных звёзд шоу-бизнеса. Кто из артистов остался верен себе и стране, а кто забыл, что для него сделали русские – в материале Царьграда.

24 февраля, в день начала спецоперации, странички знаменитостей в соцсетях пополнились новыми постами.

Например, уже ставшие для нас родными, но украинские артисты по происхождению, не сдерживали эмоций и негодования. Светлана Лобода, Регина Тодоренко, Ани Лорак в один голос призвали остановить спецоперацию. Лобода поделилась видеороликом, отметив, что не может прекратить плакать и переживает за родных в Киеве (правда, позже оказалось, что постит певица фейки). Жаль, что на протяжении всех восьми лет войны в Донбассе, преступных действий украинской армии и националистических карательных батальонов, стреляющих по жилым кварталам Донецка и Луганска, ни одна из артисток не проявила такого сопереживания. Напротив, певицы отмалчивались или говорили, что "вне политики", продолжая активно гастролировать и зарабатывать миллионы в России.

С критикой выступили и некоторые отечественные знаменитости. Так, Максим Галкин написал о переживаниях за друзей на Украине (так переживал, что, как говорят, уехал из России). Может, живи знакомые Галкина в Донбассе, мы бы увидели и призыв к Киеву прекратить военные действия.

Впрочем, по мере продвижения военных России и публикации обратных позиций многие удалили и "чёрные квадраты", и хештеги с провокационным "стыдно быть русским".

Как бы то ни было, тех, кто не стал лицемерно закрывать глаза на многолетние страдания одних ради поддержки других, оказалось достаточно.

Например, так прокомментировал происходящее известный русский актёр Владимир Машков.

8 лет идёт открытая война, за которой наблюдает "цивилизованный" мир, но предпочитает её не замечать. Я поддерживаю решение нашего президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас. Люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь. Они сейчас в безопасности. Вместо того, чтобы множить ненависть к друг другу и к своей стране, помогите тем, кому сейчас это действительно необходимо.

Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков. Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Никита Михалков о признании ДНР и ЛНР

Я считаю, что это был единственный возможный выход из тупиковой ситуации. Череда предательств со стороны Украины и наших западных "партнёров" превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путём путча нацистский режим… Я считаю, что произошедшее – это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство, несмотря на то что столько лет нас пытались его лишить и мы в этом, к сожалению, порою сами принимали немалое участие,

– указал он. Более того, Никита Михалков выпустил целую передачу о том, как на Украине взращивался нацизм.

Николай Басков опубликовал несколько постов в поддержку России.

Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И ХВАТИТ ВЫТИРАТЬ НОГИ ОБ РОССИЮ! 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта.

Артист указал, что пришло время назвать всё своими именами: США и их союзники хотят уничтожить Россию, и заявления о мирном характере НАТО - ложь. Басков напомнил о том, что руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России.

Россия войны не начинает, Россия их заканчивает,

– пишет Басков.

Также в одной из публикаций музыкант обратил внимание на то, что операция России соответствует международному праву, а именно ст. 51 части 7 Устава ООН. Защищать Россия может и своих союзников – признанных независимыми республиками ДНР и ЛНР.

Не смог сдержать возмущения лицемерием ряда коллег и комик Стас Старовойтов. Он подчеркнул, что вовсе не за спецоперацию должно быть стыдно.

А вот за что мне стыдно: за сожжённых 2.05.2014 в Одессе, за символы дивизии "ДАС Райх" на флагах батальона "Азов"* за 8 лет смерти русских рядом с Ростовской областью, за ваше артистическое мямленье на границе эсбэушникам, объясняя, чей Крым, за то, что вы – артисты, платите по 3000 евро за исключение вас из списка "Миротворец".

Старовойтов напомнил, что никто из этих "артистов" не поднял голову и не смог ответить гордо, что да, "Крым мой, и это моя земля". В заключение стендапер отметил, что Россия с Донбассом.

В то же время известные патриоты своей родины стали жертвами травли в тех самых Facebook и Instagram, котрые на протяжении долгих лет толерантно заявляли о неприемлемости преследования кого-либо с отличными взглядами. Для русских в такой политике сделали исключение, разрешив даже призывы к убийству жителей России.

Так, о многочисленных пожеланиях смерти в свой адрес и в адрес семьи рассказал Тимати.

В отличие от многих наших "селебов", не имеющих своей позиции, в панике ищущих какую бы формулировку повыгоднее подобрать, чтобы своей жопой усидеть на всех стульях, у меня она есть, была и будет чёткой в отношении своей Страны. Я был, есть и буду гражданином России. Я всем сердцем люблю свою страну и любить её не перестану ни при каких условиях,

– написал артист.

Певец отметил, что не видит смысла вдаваться в историю и факты, которые привели к нынешней ситуации на Украине, но те, кто действительно разбирается в истории и геополитике, понимают, кто за этим стоит.

"Сейчас это вынужденная мера, принятая руководством Страны в ответ на ряд действий, принятых годами ранее вашими руководствами", – указал он.

Тимати добавил, что случившееся между русскими и украинцами навсегда оставит след, и расставит всё по своим местам история.

Чем раньше мы поймём, кому на самом деле всё это выгодно и кто нас столкнул лбами, тем раньше мы всё это прекратим,

– добавил он.

Актёр Егор Бероев в своём посте также отметил небывалую агрессию "борцов за мир", которые обрушили волны хейта на русских.

Мне неинтересно общение с людьми на уровне "ты русская мразь". Я прошу не обращаться ко мне с просьбами и не предлагать кричать "нет войне", писать письма "остановите войну" и поддерживать чужих президентов и западную пропаганду, которая восстала против моего народа. Я не знаю всей правды о необходимости спецоперации на Украине, но в сложившейся тяжёлой ситуации я буду поддерживать мой народ! Если президент и армия моей страны начали эту спецоперацию, значит, на то есть причины. И мы как граждане России не имеем права не поддержать своих!

– добавил он.

Поддержку своей стране и Донбассу выразила Юлия Чичерина. Которая с 2014 года помогала и вдохновляла жителей Донецкой и Луганской республик, помогала ополченцам и ездила в Донбасс с концертами. В этот раз артистка тоже выступила в ДНР, подняв боевой дух бойцов. Кадры с выступления были показаны в эфире телеканала Царьград .

В поддержку спецоперации состоялся Z-Концерт и в Москве, рассказал в соцсетях инициатор мероприятия Захар Прилепин. Перед зрителями выступили группы 7Б, "Зверобой", "Джанго", "Бахыт-компот", "Трава у дома" (бывшие "Земляне"), также выступил онлайн Вадим Самойлов, слова поддержки спецоперации со сцены прозвучали от политологов Сергея Михеева, Николая Старикова, Александра Казакова, Хирурга (главы "Ночных Волков").

Гостем вечера стал актёр Иван Охлобыстин. Он выступил со сцены, призвав не отвечать ненавистью на ненависть, но отстаивать свои интересы. В беседе с журналистами артист также отметил, что спецоперация без сомнения завершится победой России. И эта битва между Москвой и Западом не была развязана русскими.

Но это нам объявили войну, а мы ограничиваемся всего лишь спецоперацией. Это вынужденное обстоятельство. Уже совсем не осталось иллюзий, что с этим англосаксонским миром можно договориться. Хотя Россия на протяжении последних 30 лет прикладывала все усилия, чтобы стать им милыми. Мы ко всему миру хорошо относились. И, в общем-то, продолжаем хорошо относиться,

– указал он.

Артист возмутился, что в ответ мир проявил унизительное отношение: сначала к нашим спортсменам, потом к паралимпийцам. Даже наши коты попали под санкции.

"Всё это означает, что мы для англосаксонского мира милыми не стали, они биологически нас не любят", – уверен актёр.

Охлобыстин выразил уверенность, что от давления и санкций есть и плюсы. Такова особая русская ментальность: всё, что нас не убивает, становится нам неинтересно. А то, что работало в минус, наоборот, вдруг срабатывает в плюс.

Так, после ухода западных кинокомпаний у отечественных прокатчиков нет иного выхода, кроме как обратить внимание на русское кино, которое теперь наверняка всеми силами будут развивать. Развивать начнут и фармакологические компании, и прочие отрасли, которые наверняка, как и в своё время сельское хозяйство, удастся восстановить.

Нас зажали, поэтому, по нашей русской ментальности, мы обречены стать счастливыми. Я верю в возрождение России. У нас всегда так: сначала большой кипеж, а потом возрождение. Я считаю, мы сейчас все должны консолидироваться. Потому что если как бараны побежим в разные стороны, то вот тут ничем хорошим не закончится. Видимо, для того Господь и создал всю эту ситуацию, чтобы нас сплотить,

– добавил Иван Охлобыстин.