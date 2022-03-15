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Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
15 марта 2022, 01:00 • 129 • Политика
Спецоперация России по защите Донбасса неожиданно сорвала маски не только с западных "партнёров", которые в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты и лицемерие, но и с отечественных звёзд шоу-бизнеса. Кто из артистов остался верен себе и стране, а кто забыл, что для него сделали русские – в материале Царьграда.
24 февраля, в день начала спецоперации, странички знаменитостей в соцсетях пополнились новыми постами.
Например, уже ставшие для нас родными, но украинские артисты по происхождению, не сдерживали эмоций и негодования. Светлана Лобода, Регина Тодоренко, Ани Лорак в один голос призвали остановить спецоперацию. Лобода поделилась видеороликом, отметив, что не может прекратить плакать и переживает за родных в Киеве (правда, позже оказалось, что постит певица фейки). Жаль, что на протяжении всех восьми лет войны в Донбассе, преступных действий украинской армии и националистических карательных батальонов, стреляющих по жилым кварталам Донецка и Луганска, ни одна из артисток не проявила такого сопереживания. Напротив, певицы отмалчивались или говорили, что "вне политики", продолжая активно гастролировать и зарабатывать миллионы в России.
С критикой выступили и некоторые отечественные знаменитости. Так, Максим Галкин написал о переживаниях за друзей на Украине (так переживал, что, как говорят, уехал из России). Может, живи знакомые Галкина в Донбассе, мы бы увидели и призыв к Киеву прекратить военные действия.
Впрочем, по мере продвижения военных России и публикации обратных позиций многие удалили и "чёрные квадраты", и хештеги с провокационным "стыдно быть русским".
Как бы то ни было, тех, кто не стал лицемерно закрывать глаза на многолетние страдания одних ради поддержки других, оказалось достаточно.
Например, так прокомментировал происходящее известный русский актёр Владимир Машков.
Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков. Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"
Никита Михалков о признании ДНР и ЛНР
– указал он. Более того, Никита Михалков выпустил целую передачу о том, как на Украине взращивался нацизм.
Николай Басков опубликовал несколько постов в поддержку России.
Артист указал, что пришло время назвать всё своими именами: США и их союзники хотят уничтожить Россию, и заявления о мирном характере НАТО - ложь. Басков напомнил о том, что руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России.
– пишет Басков.
Также в одной из публикаций музыкант обратил внимание на то, что операция России соответствует международному праву, а именно ст. 51 части 7 Устава ООН. Защищать Россия может и своих союзников – признанных независимыми республиками ДНР и ЛНР.
Не смог сдержать возмущения лицемерием ряда коллег и комик Стас Старовойтов. Он подчеркнул, что вовсе не за спецоперацию должно быть стыдно.
Старовойтов напомнил, что никто из этих "артистов" не поднял голову и не смог ответить гордо, что да, "Крым мой, и это моя земля". В заключение стендапер отметил, что Россия с Донбассом.
В то же время известные патриоты своей родины стали жертвами травли в тех самых Facebook и Instagram, котрые на протяжении долгих лет толерантно заявляли о неприемлемости преследования кого-либо с отличными взглядами. Для русских в такой политике сделали исключение, разрешив даже призывы к убийству жителей России.
Так, о многочисленных пожеланиях смерти в свой адрес и в адрес семьи рассказал Тимати.
– написал артист.
Певец отметил, что не видит смысла вдаваться в историю и факты, которые привели к нынешней ситуации на Украине, но те, кто действительно разбирается в истории и геополитике, понимают, кто за этим стоит.
"Сейчас это вынужденная мера, принятая руководством Страны в ответ на ряд действий, принятых годами ранее вашими руководствами", – указал он.
Тимати добавил, что случившееся между русскими и украинцами навсегда оставит след, и расставит всё по своим местам история.
– добавил он.
Актёр Егор Бероев в своём посте также отметил небывалую агрессию "борцов за мир", которые обрушили волны хейта на русских.
– добавил он.
Поддержку своей стране и Донбассу выразила Юлия Чичерина. Которая с 2014 года помогала и вдохновляла жителей Донецкой и Луганской республик, помогала ополченцам и ездила в Донбасс с концертами. В этот раз артистка тоже выступила в ДНР, подняв боевой дух бойцов. Кадры с выступления были показаны в эфире телеканала Царьград.
В поддержку спецоперации состоялся Z-Концерт и в Москве, рассказал в соцсетях инициатор мероприятия Захар Прилепин. Перед зрителями выступили группы 7Б, "Зверобой", "Джанго", "Бахыт-компот", "Трава у дома" (бывшие "Земляне"), также выступил онлайн Вадим Самойлов, слова поддержки спецоперации со сцены прозвучали от политологов Сергея Михеева, Николая Старикова, Александра Казакова, Хирурга (главы "Ночных Волков").
Гостем вечера стал актёр Иван Охлобыстин. Он выступил со сцены, призвав не отвечать ненавистью на ненависть, но отстаивать свои интересы. В беседе с журналистами артист также отметил, что спецоперация без сомнения завершится победой России. И эта битва между Москвой и Западом не была развязана русскими.
– указал он.
Артист возмутился, что в ответ мир проявил унизительное отношение: сначала к нашим спортсменам, потом к паралимпийцам. Даже наши коты попали под санкции.
"Всё это означает, что мы для англосаксонского мира милыми не стали, они биологически нас не любят", – уверен актёр.
Охлобыстин выразил уверенность, что от давления и санкций есть и плюсы. Такова особая русская ментальность: всё, что нас не убивает, становится нам неинтересно. А то, что работало в минус, наоборот, вдруг срабатывает в плюс.
Так, после ухода западных кинокомпаний у отечественных прокатчиков нет иного выхода, кроме как обратить внимание на русское кино, которое теперь наверняка всеми силами будут развивать. Развивать начнут и фармакологические компании, и прочие отрасли, которые наверняка, как и в своё время сельское хозяйство, удастся восстановить.
– добавил Иван Охлобыстин.
* Запрещён в России как террористическая организация
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