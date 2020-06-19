Маски сорваны: Лукашенко решил идти до конца в борьбе за Белоруссию

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В республике разоблачили не только местных "кукол", но и зарубежных "кукловодов"

В Белоруссии активизировались силы, целью которых было раскачать ситуацию в республике. Но им это не удалось. Масштабный план дестабилизации страны сорван. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в пятницу, 19 июня.

По его мнению, в последнее время Белоруссия оказалась в "фокусе интересов" как Запада, так и Востока. Республику вели к "майдану". Но местные спецслужбы сработали на опережение.

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", – заявил Лукашенко.

На совещании, посвященном банковскому сектору, президент подчеркнул, что будет идти до конца, защищая страну и разоблачая тех, кто покусился на "суверенную и независимую Белоруссию". Лукашенко не назвал напрямую ни "Газпром", ни Россию, ни даже арестованного накануне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Однако председатель Комитета госконтроля республики Иван Тертель ранее публично озвучил все обвинения.

Претендент на пост главы Белоруссии Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в финансовых махинациях и других противоправных действиях. Он считается главным соперником Лукашенко, объявившим о намерении остаться президентом на шестой срок. При этом Бабарико не является официальном кандидатом в президенты – его арестовали, когда он вез регистрировать в ЦИК подписи избирателей.

Ранее эксперты предположили, что Лукашенко мстит Москве за отказ поддержать его кандидатуру на выборах. В пятницу, 19 июля, в Минск должен прибыть с рабочим визитом глава МИД РФ Сергей Лавров, а 24 июня Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы. Не исключено, что Батька решил набрать козырей перед переговорами с российской стороной.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на август 2020 года.