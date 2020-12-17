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Маски сбросить не удастся: Пресс-конференция Путина началась с единственной просьбы к СМИ
17 декабря 2020, 13:35 • 148 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед стартом большой пресс-конференции обратился к представителям СМИ с единственной просьбой: оставаться всё мероприятие в защитных масках.
Последние минуты перед стартом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков обратился к присутствующим на мероприятии журналистам с единственной просьбой - "оставаться в масках".
"Просьба работать в масках", - обратился Песков к представителям СМИ.
Ведущие пресс-конференции в регионах сбросили свои маски буквально на несколько минут, во время переклички.
"Не забывайте их, пожалуйста, менять каждый час, - попросил также Песков. - Мы будем вам напоминать".
Напомним, маска как средство защиты от коронавируса - одно из обязательных условий для журналистов на большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году.
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