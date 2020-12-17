Маски сбросить не удастся: Пресс-конференция Путина началась с единственной просьбы к СМИ

Последние минуты перед стартом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков обратился к присутствующим на мероприятии журналистам с единственной просьбой - "оставаться в масках".

"Просьба работать в масках", - обратился Песков к представителям СМИ.

Ведущие пресс-конференции в регионах сбросили свои маски буквально на несколько минут, во время переклички.

"Не забывайте их, пожалуйста, менять каждый час, - попросил также Песков. - Мы будем вам напоминать".

Напомним, маска как средство защиты от коронавируса - одно из обязательных условий для журналистов на большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году.