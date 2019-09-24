Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела • 431 • Аналитика Крушение иллюзий

Кажется, эпопея вокруг накачивания фигуры украинского президента Владимира Зеленского смыслом, самостоятельностью и миролюбием подходит к своему логическому завершению. Все это время российская сторона предпринимала недвусмысленные попытки показать новой украинской власти, что, если та согласится хотя бы на несколько шагов в направлении урегулирования конфликта или хотя бы формально начнет выполнять Минские соглашения, Москва пойдет Киеву на встречу в экономическом аспекте.









Увещевали, предостерегали, делали призывные пассы, загибали республики Донбасса против воли их населения в нелицеприятные позы – и все напрасно. Вопреки обещаниям Зеленского пойти на деятельное исполнение хотя бы первых пунктов Минских соглашений и дать команду на отведение войск, «формула Штайнмайера» так и не была подписана, а украинские войска остаются на линии разграничения.



Более того, обстрелы усилились, а в Луганске произошел теракт – взорвали опоры моста на объездной трассе. Вероятно, в скором времени Донбассу предстоит столкнуться с новыми диверсиями и еще большим обострением на фронте.



Нечего терять

Не важно, кто именно держит бразды правления Украиной: Зеленский, Коломойский или целый коллектив коллаборационистов. Весь этот террариум повязан кровью и просто не в состоянии идти на уступки России. Деэскалация насилия или выполнение Минских — это смертный приговор для любого украинского политика, для любой фракции.



В то же время добиться от России уступок для Киева сейчас крайне важно. Нужно договариваться по газу – если контракт с «Газпромом» не будет продлен (или не будет заключен краткосрочный), последствия будут плачевными. Нужно покупать уголь, нужно закупать у России нефтепродукты… Украине от РФ нужно очень многое, только вот даль Кремлю желаемое украинский политикум не готов.



Потому что Россия желает от Украины только одного — мира, деэскалации конфликта. Украина, судя по всему, может предложить только войну.



Грядут трудные времена

Очевидно, чтобы добиться от России уступок, Зеленский (или кто там на самом деле отдает приказы) будет провоцировать Москву до тех пор, пока в Кремле не отреагируют и либо не дадут Украине по зубам, либо не уступят. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем стоит ожидать все новых и новых обстрелов, терактов и арестов на оккупированной части Донбасса. Платить за ошибки российских аналитиков, увидевших в Коломойском и его миньоне договороспособных политиков, опять будут жители Донбасса. Своей кровью.



В данной ситуации хочется верить в здравомыслие людей, курирующих украинское направление. Любые уступки Украине будут лишь раззадоривать киевских авантюристов, убеждая их в эффективности выбранных методов. ВСУ будут планомерно и целенаправленно перемалывать Донбасс по всей линии разграничения, поселок за поселком. До тех пор, пока не получат желаемого. Или же не получат мощной «ответки».



В любом случае, впереди у Донбасса непростые времена и много крови. Кажется, эпопея вокруг накачивания фигуры украинского президента Владимира Зеленского смыслом, самостоятельностью и миролюбием подходит к своему логическому завершению. Все это время российская сторона предпринимала недвусмысленные попытки показать новой украинской власти, что, если та согласится хотя бы на несколько шагов в направлении урегулирования конфликта или хотя бы формально начнет выполнять Минские соглашения, Москва пойдет Киеву на встречу в экономическом аспекте.Увещевали, предостерегали, делали призывные пассы, загибали республики Донбасса против воли их населения в нелицеприятные позы – и все напрасно. Вопреки обещаниям Зеленского пойти на деятельное исполнение хотя бы первых пунктов Минских соглашений и дать команду на отведение войск, «формула Штайнмайера» так и не была подписана, а украинские войска остаются на линии разграничения.Более того, обстрелы усилились, а в Луганске произошел теракт – взорвали опоры моста на объездной трассе. Вероятно, в скором времени Донбассу предстоит столкнуться с новыми диверсиями и еще большим обострением на фронте.Не важно, кто именно держит бразды правления Украиной: Зеленский, Коломойский или целый коллектив коллаборационистов. Весь этот террариум повязан кровью и просто не в состоянии идти на уступки России. Деэскалация насилия или выполнение Минских — это смертный приговор для любого украинского политика, для любой фракции.В то же время добиться от России уступок для Киева сейчас крайне важно. Нужно договариваться по газу – если контракт с «Газпромом» не будет продлен (или не будет заключен краткосрочный), последствия будут плачевными. Нужно покупать уголь, нужно закупать у России нефтепродукты… Украине от РФ нужно очень многое, только вот даль Кремлю желаемое украинский политикум не готов.Потому что Россия желает от Украины только одного — мира, деэскалации конфликта. Украина, судя по всему, может предложить только войну.Очевидно, чтобы добиться от России уступок, Зеленский (или кто там на самом деле отдает приказы) будет провоцировать Москву до тех пор, пока в Кремле не отреагируют и либо не дадут Украине по зубам, либо не уступят. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем стоит ожидать все новых и новых обстрелов, терактов и арестов на оккупированной части Донбасса. Платить за ошибки российских аналитиков, увидевших в Коломойском и его миньоне договороспособных политиков, опять будут жители Донбасса. Своей кровью.В данной ситуации хочется верить в здравомыслие людей, курирующих украинское направление. Любые уступки Украине будут лишь раззадоривать киевских авантюристов, убеждая их в эффективности выбранных методов. ВСУ будут планомерно и целенаправленно перемалывать Донбасс по всей линии разграничения, поселок за поселком. До тех пор, пока не получат желаемого. Или же не получат мощной «ответки».В любом случае, впереди у Донбасса непростые времена и много крови. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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