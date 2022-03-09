Нуланд призналась, что США работают с Украиной над тем, чтобы не допустить попадания к русским военным силам материалов биологических исследований.

США работают с Украиной над тем, чтобы не допустить попадания к военным России материалов биологических исследований. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

Ранее МИД России сообщил, что в ходе спецоперации на Украине были получены доказательства разработки биооружия на Украине. Речь идёт о программе, которую финансировали США.

В связи с этим неудивительно, что США так переполошились. Видимо, на Украине имеются доказательство того, что американцы разрабатывали биологическое оружие в обход международных конвенций. Предположительно, речь идёт о разработке патогенов, направленных на славянский генотип.