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Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины

09 марта 2022, 00:10  •  190 • Политика
Нуланд призналась, что США работают с Украиной над тем, чтобы не допустить попадания к русским военным силам материалов биологических исследований.
США работают с Украиной над тем, чтобы не допустить попадания к военным России материалов биологических исследований. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.
Ранее МИД России сообщил, что в ходе спецоперации на Украине были получены доказательства разработки биооружия на Украине. Речь идёт о программе, которую финансировали США.
В связи с этим неудивительно, что США так переполошились. Видимо, на Украине имеются доказательство того, что американцы разрабатывали биологическое оружие в обход международных конвенций. Предположительно, речь идёт о разработке патогенов, направленных на славянский генотип.

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