Маски повсеместно на 100 дней и не только: Байден подписал первые указы

Джо Байден своими первыми указами начал рушить наработки прошлого президента. В частности, после инаугурации стало известно, что он возвращает США в ВОЗ.

Помимо этого указа, Байден также распорядился повсеместно носить маски. Это требование будет действительно для жителей США сто дней.

Также новый лидер Америки отменил введённые Трампом ограничения на въезд из ряда мусульманских стран. Взялся он и за любимое детище своего предшественника - стену для сдерживания потоков мигрантов. Байден своим указом остановил строительство стены на границе с Мексикой.

Среди первых распоряжений нового хозяина Белого дома и возвращение США в Парижское соглашение по климату. Еще в 2018 году президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозило развитие американской экономики.

Кроме того, по указу нового президента отменяется строительство нефтепровода Keystone XL из Канады, несмотря на поддержку проекта Оттавой.

Отметим, что бизнес-рынки отреагировали на избрание нового лидера Америки позитивно. Как сообщалось ранее, биржи США на инаугурации Байдена закрылись ростом до исторических максимумов: S&P 500 +1,36%, NASDAQ +1,97%.