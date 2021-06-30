Маски от коронавируса - это большая афера. Кто нажился на ковиде?

В эфире "Царьград. Главное" Константин Малофеев анонсировал очередное расследование "Первого русского", где будет поднят вопрос о самой крупной афере последнего года, в том числе связанной с масками, как спасении от коронавируса. Мы расскажем, кто нажился на ковиде.

Учредитель "Первого русского", говоря о добровольно-принудительной вакцинации, напомнил, что вся пандемия коронавируса пронизана взаимоисключающими заявлениями. Потому и люди идут вакцинироваться с большой неохотой. Слишком много разночтений. И виной тому желание бигфармы нажиться на COVID-19.

В очередном расследовании Царьград будет говорить именно о том, кто и как делал бизнес на коронавирусе. О чём конкретно мы будем говорить? Например, о масках, которые до сих пор рекламируют чуть ли не как панацею от COVID-19, постоянно путаясь в показаниях. Даже привитые люди должны ходить в масках, мол, так меньше риск заразиться. Но в то же время гарантий нет никаких - заболеть могут и привитые, и переболевшие, и привитые вместе с переболевшими в масках...

Малофеев задал жёсткий вопрос и дал не менее жёсткий ответ:

Почему мы ходим в этих намордниках так долго? Врачи в нашей студии бесконечно объясняют, что пользы от них не так уж и много. И, если мне возразят и скажут, мол, вы знаете, человек и переболевший, а также вакцинированный может стать разносчиком, я возражу: человек и в маске может заболеть или заразить. Тогда давайте вообще отменим маски, раз они не дают гарантию. Зачем мы их все носим? Уж не для того ли, чтобы заводики, ставшие заводищами по производству масок, процветали? А мы обязательно на нашем канале выпустим расследование, и гораздо интересней предыдущих, о том, кто нажился на ковиде. Вот, они заводики эти строят с ПЦР-тестами и масочками. А потом нам рассказывают с умильными глазками о том, что нужно бесконечно это носить.

Не в бизнесе ли причина? Может, и нет медицинских показаний к ношению масок в таком формате, что существует сегодня? Может быть, есть коррупционная составляющая? На эти и другие вопросы Царьград попытается ответить в самом скором времени. А пока полная версия дискуссии Константина Малофеева и Юрия Пронько в эфире "Царьград. Главное" - видео доступно чуть ниже.