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Маски от коронавируса - это большая афера. Кто нажился на ковиде?
30 июня 2021, 20:35 • 183 • Политика
В эфире "Царьград. Главное" Константин Малофеев анонсировал очередное расследование "Первого русского", где будет поднят вопрос о самой крупной афере последнего года, в том числе связанной с масками, как спасении от коронавируса. Мы расскажем, кто нажился на ковиде.
Учредитель "Первого русского", говоря о добровольно-принудительной вакцинации, напомнил, что вся пандемия коронавируса пронизана взаимоисключающими заявлениями. Потому и люди идут вакцинироваться с большой неохотой. Слишком много разночтений. И виной тому желание бигфармы нажиться на COVID-19.
В очередном расследовании Царьград будет говорить именно о том, кто и как делал бизнес на коронавирусе. О чём конкретно мы будем говорить? Например, о масках, которые до сих пор рекламируют чуть ли не как панацею от COVID-19, постоянно путаясь в показаниях. Даже привитые люди должны ходить в масках, мол, так меньше риск заразиться. Но в то же время гарантий нет никаких - заболеть могут и привитые, и переболевшие, и привитые вместе с переболевшими в масках...
Малофеев задал жёсткий вопрос и дал не менее жёсткий ответ:
Не в бизнесе ли причина? Может, и нет медицинских показаний к ношению масок в таком формате, что существует сегодня? Может быть, есть коррупционная составляющая? На эти и другие вопросы Царьград попытается ответить в самом скором времени. А пока полная версия дискуссии Константина Малофеева и Юрия Пронько в эфире "Царьград. Главное" - видео доступно чуть ниже.
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