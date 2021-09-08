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Маски не снимать: В ВОЗ объяснили необходимость продления данной меры

08 сентября 2021, 22:00  •  90 • Политика
В ВОЗ призвали сохранить масочный режим. "Все вакцины сейчас, к сожалению, не могут предотвратить инфекцию", - пояснила представитель организации в России.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не спешить с отменой масочного режима. Почему его нужно сохранить, объяснила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Она указала, что прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 защищают от тяжёлой формы болезни, однако не спасают от заражения в принципе. Они лишь снижают шансы заболеть.
Это значит, что человек может заразиться. Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию,
- цитирует ТАСС слова Мелиты Вуйнович.
Представитель ВОЗ добавила, что часто COVID-19 протекает бессимптомно. Поэтому сейчас активно ведётся разработка лекарств от этой болезни.

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