Маски не снимать: В ВОЗ объяснили необходимость продления данной меры

В ВОЗ призвали сохранить масочный режим. "Все вакцины сейчас, к сожалению, не могут предотвратить инфекцию", - пояснила представитель организации в России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не спешить с отменой масочного режима. Почему его нужно сохранить, объяснила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она указала, что прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 защищают от тяжёлой формы болезни, однако не спасают от заражения в принципе. Они лишь снижают шансы заболеть.

Это значит, что человек может заразиться. Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию,

- цитирует ТАСС слова Мелиты Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что часто COVID-19 протекает бессимптомно. Поэтому сейчас активно ведётся разработка лекарств от этой болезни.