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Маски и перчатки можно снять, но: Власти Петербурга рассказали о смягчении карантина

29 мая 2020, 05:55  •  13 • Политика
В Петербурге с 1 июня смягчат режим "безопасного поведения". Власти разрешат выйти из самоизоляции, снять маски и перчатки, но только на улице.
В Санкт-Петербурге с 1 по 14 июня стартует первый этап смягчения карантинных ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Подробностями поделились в пресс-службе администрации губернатора.
Пожалуй, главным смягчением станет отмена обязательного ношения масок и перчаток на улице. Требование будет носить лишь рекомендательный характер. Самоизоляция для жителей города старше 65 лет с 1 июня также будет носить рекомендательный характер.
Тем не менее использование масок и перчаток в общественном транспорте останется обязательным. Посещение кладбищ также будет разрешено лишь при наличии всех необходимых средств защиты.
Напомним, что Петербург по-прежнему находится на третьем месте по количеству случаев заражения коронавирусом. По последним данным, за всё время эпидемии в городе зафиксировано свыше 14,8 тысячи случаев. Из них 383 закончились летальными исходами. Впрочем, как пишут "Невские новости", петербуржцы постепенно приспосабливаются к новым реалиям. Например, чаще стали снимать дачи, а не квартиры, чтобы было комфортней переживать вынужденные ограничения.

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