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Маска от коронавируса? На шее - носить не надо: Кравчук показал Гордону американскую штучку

24 августа 2020, 18:45  •  86 • Политика
Украинский блогер и пропагандист Дмитрий Гордон заметил у своего гостя, постпреда Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука, необычную маску от коронавируса. Её не надо носить на шее, отметил Кравчук и показал, как работает "американская штучка".
Дмитрий Гордон взял интервью у постпреда Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука. В перерыве между разговорами о политике спикер и ведущий обсудили "американскую штучку".
Гордон первый обратил на это внимание, поинтересовавшись, что за штучка у Кравчука на груди.
"Это маска от коронавируса, это сделали американцы. Она работает от батареи, заряжается, и озон постоянно в воздух из неё идёт и убивает микробы", - пояснил Кравчук.
По его словам, носить её как обычную маску не надо.
"Вот мы сейчас сидим, и озон убил все микробы, я надеюсь", - добавил Кравчук.

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