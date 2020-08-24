Маска от коронавируса? На шее - носить не надо: Кравчук показал Гордону американскую штучку

Дмитрий Гордон взял интервью у постпреда Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука. В перерыве между разговорами о политике спикер и ведущий обсудили "американскую штучку".

Гордон первый обратил на это внимание, поинтересовавшись, что за штучка у Кравчука на груди.

"Это маска от коронавируса, это сделали американцы. Она работает от батареи, заряжается, и озон постоянно в воздух из неё идёт и убивает микробы", - пояснил Кравчук.

По его словам, носить её как обычную маску не надо.

"Вот мы сейчас сидим, и озон убил все микробы, я надеюсь", - добавил Кравчук.