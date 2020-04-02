Маска для праймериз: «Единая Россия» выберет кандидатов в онлайне

Эпидемия коронавируса ускорила перевод праймериз «Единой России» в онлайн-режим. Цифровые проекты, которые позволят дистанционно провести предварительное голосование на безопасной блокчейн-платформе, а также свяжут 90 тыс. первичных отделений ЕР, будут запущены в первой половине мая. Об этом «Известиям» рассказал замсекретаря генерального совета партии Сергей Перминов. Кроме того, в ближайшее время планируется запуск отдельного сервиса, который будет собирать и анализировать данные о подготовке и проведении всех этапов электорального цикла.

Партийная история

Разработка технологических проектов, которые помогут партии управлять электронными процедурами дистанционно, уже завершается, уточнил Сергей Перминов.

— В первой половине мая мы планируем запустить один из проектов, который объединит все уровни партии на единой цифровой платформе. Это проект, который позволит нам видеть активность каждого партийца на территории страны в режиме реального времени и поможет эффективно управлять партийной машиной, — рассказал «Известиям» заместитель секретаря генсовета «Единой России» .

Благодаря запуску платформы 90 тыс. первичных отделений, 2700 местных отделений и 85 региональных ячеек будут связаны единым цифровым алгоритмом постановки задач и получения обратной связи. На данный момент все предложения собраны, сейчас стоит задача «сшивания» этих идей в единый технологический цифровой проект, пояснил Сергей Перминов. По окончании этой работы начнется тестовая эксплуатация платформы.

— После этого мы сделаем масштабную презентацию проекта для наших отделений и установим точные календарные сроки, в которые они должны будут пройти регистрацию на всех уровнях партийных организаций. После этого начнем управлять этим форматом дистанционно. Предположительно, произойдет это в первой половине мая, — пояснил Перминов.

Эксперты сравнивают технологическое новшество партии с ERP-системой, которая используется в больших распределенных организациях. Речь идет о механизме управления производством и активами, действие которого направлено на оптимизацию ресурсов.

— Для партии иметь качественную ERP-систему — преимущество. Я бы предложил «Единой России» сделать свою ERP с открытым кодом в целях развития и укрепления партийной системы в стране. Чтобы любая другая зарегистрированная партия могла ей воспользоваться и повысить свою управляемость и организованность, — сказал «Известиям» политолог Алексей Чадаев.

Уже известно, что платформа сможет объединить все существующие партийные проекты, как для внутреннего пользования, так и для внешнего. Приложение позволит гражданину моментально переходить к программе, которая для него важна и интересна, поясняют эксперты.

Как рассказала «Известиям» руководитель аппарата председателя «Единой России», глава комиссии президиума Генсовета по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, запуск единой платформы позволит получать доступ ко всем цифровым сервисам партии. Это касается и электронной общественной приемной, и обращения с просьбой решения какого-то вопроса, и использования активных и пассивных конституционных прав.

Выборы-онлайн

Сейчас ведется и разработка проектов, которые посвящены электронному сопровождению всех электоральных вопросов, объяснили в партии. На онлайн-платформе будут проведены и партийные праймериз, которые состоятся через два месяца. Любой желающий сможет зарегистрироваться на портале и проголосовать за кандидата. Это позволит определить тех, кто потом будет принимать участие в едином дне голосования 13 сентября. Главное, что сделать это можно будет в удаленном режиме, отмечают в ЕР.

— Ряд разрабатываемых проектов сопровождают электоральные процедуры. Праймериз — один из циклов, это отдельное голосование, конкурс, чтобы стать кандидатом. Это только один сегмент, а у нас целая гирлянда проектов, которая переводит в цифру все электоральные процедуры, — пояснил Сергей Перминов.

Проведение праймериз в онлайн-режиме позволит обезопасить граждан от угрозы заражения коронавирусом, пояснил «Известиям» замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

— Для нас базовым является здоровье человека. Для этого все меры, которые необходимо сейчас соблюдать для сохранения жизни и здоровья людей, должны приниматься. В том числе такие изменения должны вноситься и в нашу внеплановую политическую работу, — сказал он.

В разработке данной платформы также участвует «Ростелеком» — во время праймериз будет использована технология, благодаря которой граждане смогут проголосовать за кандидатов «в один клик».

— Для анализа работы системы «Ростелеком» будет использовать экспертизу и опыт, накопленные компанией при эксплуатации систем электронного правительства и создании цифровых сервисов для участников избирательного процесса, — рассказал «Известиям» президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

По его словам, это позволит максимально подробно и всесторонне отслеживать надежность и прозрачность этой технологии голосования.

В самой партии подчеркивают, что цифровая платформа обеспечит многоуровневую систему защиты личных и персональных данных. Информация будет храниться в отдельной системе идентификации, связанной с сайтом госуслуг (информационной системе персональных данных «Вся Россия»), и не выйдет за ее пределы.

— Идентификация личности и хранение персональных данных проводится обычным сторонним сервисом, который выдает «цифровой бюллетень». А тайна голосования — действия самой партии. Такие решения есть и на сегодня, можно воспользоваться уже имеющимися решениями, — пояснил «Известиям» интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генсовета «Деловой России» Дмитрий Мариничев.

При этом ценность электронного голосования имеет смысл только тогда, когда любой человек может убедиться в справедливости математического алгоритма и его непосредственного исполнения в программном коде, подчеркнул он.

— Если код не открыт и если мы не видим, как происходит система идентификации личности, передача «цифрового бюллетеня», сам процесс голосования, то говорить не о чем, — рассказал Дмитрий Мариничев.

Тот, кто проводит голосование — будь то «Единая Россия» или ЦИК, — должен сформировать техническое задание, по которому будет реализовано решение с открытым кодом, подчеркнул он. По словам специалиста, это позволит доказать чистоту и легитимность голосования для всего гражданского общества.