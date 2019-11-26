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Маск украл идею оскандалившегося джипа Tesla у ФСБ России? В Сети показали два фото
26 ноября 2019, 06:54 • 83 • В мире
В Сети заметили поразительное сходство нового джипа Tesla Илона Маска с автомобилем "Фалькатус" Центра специального назначения ФСБ России. Две фотографии опубликовал в Twitter телеведущий Владимир Соловьёв. Пользователи иронично предлагают "найти 10 отличий" и вспоминают шутку президента про "цап-царап".
В рунете обсуждают удивительное сходство пикапа Tesla Cybertruck, который на днях презентовал Илон Маск, с бронеавтомобилем Федеральной службы безопасности России. Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в соцсети две фотографии с подписью: "Tesla Cyber Truck 2019 vs Фалькатус ЦСН ФСБ 2016. Совпадение?" Пользователи гадают, действительно ли зарубежные разработчики украли идею у российских силовиков? Пользователи Сети предлагают найти отличия. Комментаторы вспомнили про слова президента Владимира Путина: на инвестиционном форуме "Россия зовет!" глава государства сказал "цап-царап" про американские разработки. Позже президент подчеркнул, что всего лишь пошутил.
"Русский мужик талантлив, мастеровит и креативен. При минимуме средств и возможностей его творения обгоняют время. Лишь бы меньше мешали", - написал @ZTL2L4RcPaoyqvD.
"У нашего броня действительно есть", - иронизирует пользователь @warlocktlt.
"Кстати, ЦСН выглядит круче и агрессивнее. И мне кажется, что стиль киберпанк выдержан куда лучше", - считает @sergeyva72.
Во время презентации джипа Tesla произошёл неприятный инцидент. Основатель компании Илон Маск заявил, что машина удивительно устойчива к любым внешним воздействиям. Во время теста джип хорошо прошёл проверку на прочность кузова, зато у него треснуло пуленепробиваемое стекло.
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