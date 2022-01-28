Маск назвал Байдена "марионеткой в человеческом обличии"

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обиделся на президента США Джо Байдена после его слов об электромобилях. Он назвал политика "марионеткой в человеческом обличии", который "держит американцев за дурачков".

Столь нелестной характеристике президент США удостоился из-за того, что забыл упомянуть Tesla в своём твите про ведущие американские компании, производящие электромобили. Хотя Tesla специализируется на электрокарах и стала одним из пионеров данного направления.

Байден держит американцев за дурачков,

- написал Маск в соцсетях, добавив позже, что хозяин Белого дома - "марионетка в человеческом обличии".

Это, пожалуй, первый раз, когда глава двух крупнейших компаний открыто критикует президента-демократа. Подавляющее большинство американских корпораций открыто поддерживают Демократическую партию. Впрочем, это в первую очередь касается IT-гигантов, а не предприятий, работающих в реальном секторе экономики.