Машины высокой проходимости: чем уникальны российские бронеавтомобили «Медведь» и «Водник»

На выставке в рамках конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021 в Подмосковье будут представлены образец бронеавтомобиля «Медведь» и одна из модификаций семейства армейских вездеходов «Водник», сообщили в Минобороны. Эти машины отличаются высокой проходимостью, надёжностью, защищённостью и простотой в эксплуатации. «Медведь» предназначен для выполнения главным образом контртеррористических операций, «Водник» — для транспортных задач в условиях полного бездорожья. По словам экспертов, появление в войсках этих вездеходов и других подобных машин говорит о том, что российская промышленность способна выпускать самую современную бронированную колёсную технику.

На выставке в рамках стартовавшего в Московской области армейского конкурса «Мастера автобронетанковой техники» будут продемонстрированы бронированные вездеходы семейств ВПК-3924 «Медведь» и ГАЗ-3937 «Водник». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В Подмосковье впервые в ходе всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021 будут представлены бронеавтомобиль экстремального семейства «Медведь» и бронеавтомобиль «Водник», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также будут показаны современные бронемашины «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», боевое багги «Сармат», спортивные автомобили — участники гонок в Европе и ралли «Париж-Дакар», ретро-автомобили, мотоциклы из кортежей первых лиц государства.

Поступь зверя

Семейство бронемашин «Медведь» предназначено для проведения контртеррористических операций, выполнения задач территориальной обороны, перевозки грузов и десанта. Машина создана специалистами ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК).

Масса «Медведя» — 14 т, высота — 2,72 м, длина — 6,16 м, ширина — 2,55 м, максимальная скорость движения по шоссе — не менее 105 км/ч, запас хода — 800 км, количество посадочных мест — 9, грузоподъёмность (в зависимости от модификации) — от 1,7 до 2,6 тонн.

Данный вездеход имеет несущий корпус, на котором крепятся все узлы и агрегаты. Как утверждает разработчик, шестицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-53601 обеспечивает «Медведю» хорошие тягово-динамические характеристики, а независимая торсионная подвеска всех колёс — плавность хода и высокую скорость по бездорожью.

«Корпус бронированный, несущий, сваренный из стальных листов. Обитаемое отделение — однообъёмное. Посадка и высадка осуществляется через две боковые и одну заднюю распашную двухстворчатую двери. В крыше корпуса выполнены два люка. Все стекла — пулестойкие, вклеены в броневые рамки и представляют собой съёмные оконные модули», — отмечается в материалах ВПК.

Для повышения баллистической защиты периметра обитаемого отделения «Медведя» внутрь корпуса можно установить дополнительные съёмные бронеэлементы и комплекты противоминной защиты на днище. Как поясняют в ВПК, за счёт применения съёмных внутренних бронемодулей обеспечивается возможность изменения класса защиты и, соответственно, грузоподъёмности, в том числе силами экипажа.

В базовой модификации «Медведя» грузоподъёмностью 2,6 тонн (без противоминной защиты) обеспечивается 3-й класс бронезащиты — при круговом обстреле машины с дистанции 5—10 м из автомата АК-74 патроном калибра 5,45 мм или автомата АКМ патроном калибра 7,62 мм с обычными пулями ПС со стальным нетермоупрочненным сердечником.

В варианте с грузоподъёмностью 2,3 тонны ВПК-3924 выдерживает поражение из винтовки СВД патроном 57-Н-323С калибра 7,62 мм с пулей ЛПС с обычным сердечником или из АКМ патроном 57-Н-321 калибра 7,62 мм с пулей ПС со стальным термоупрочнённым сердечником (5-й класс защиты).

Самая бронированная версия машины грузоподъёмностью 2,1 тонны (или 1,7 тонны с противоминной защитой) обеспечивает защиту при круговом обстреле с дистанции 5—10 м из винтовки СВД патроном 7-БЗ-3 калибра 7,62 мм с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 (класс защиты 6А).

Чтобы обеспечить безопасность экипажа при детонации мин, «Медведь» получил энергопоглощающие экраны, специальную геометрию и особую конструкцию днища. Кроме того, кресла в автомобиле оборудованы четырёхточечными ремнями безопасности, противоперегрузочными механизмами и подножками с энергопоглощающими матами.

ВПК-3924 «Медведь» в горных условиях

© ООО «ВПК»

Ещё одним достоинством своего детища ВПК называет ремонтопригодность. ВПК-3924 оснащён механизмом выдвижения силового моноблока, благодаря которому обеспечивается удобный доступ к двигателю и электропневматическому приводу коробки передач.

«Операции технического обслуживания проводятся без выдвижения силового моноблока. Узлы и агрегаты систем питания топливом, пневмосистемы и тормозной системы расположены в съёмном подвесном модуле и легкодоступны для обслуживания и ремонта», — уточняют в ВПК.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов отметил высокие ходовые качества и уровень защищённости «Медведя». По его словам, этот вездеход является «одним из самых тяжёлых и необычайно мощных в своём классе транспортных средств».

«Однозначно нужна армии»

ГАЗ-3937 «Водник» — тип двухосных бронированных вездеходов с колёсной формулой 4х4. Работы над первыми образцами этой машины происходили в 1980-е годы примерно одновременно с реализацией в США проекта армейского вездехода Humvee. При этом на нижегородском предприятии избегают сравнения с американской машиной, обращая внимание на разницу технических решений.

«Водник» прошёл государственные испытания на базе 21-го Научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники Минобороны РФ, несколько машин были отправлены в Чечню для выполнения боевых задач. Во второй половине 2000-х изделия этого семейства начали поступать в Вооружённые силы и силовые ведомства России.

Около 50 бронеавтомобилей были проданы Уругваю. Сейчас, спустя почти 15 лет после сделки, образцы «Водника» применяются в ходе выполнения миротворческой миссии ООН (UNDOF) на Голанских высотах, где задействованы солдаты этой латиноамериканской страны.

Hoy el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU confirmó el incremento de efectivos en la Misión en Alturas del Golan. Un nuevo reconocimiento al profesionalismo y compromiso de las FFAA. pic.twitter.com/7ofT6OIoER — Rivera Elgue, nieto de uruguayos. (@ElgueDoR) August 6, 2020

ГАЗ-3937 не имеет специальных приспособлений для передвижения по водной поверхности (гребного винта, водомётных движителей или перемалываемых траков), однако автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 1,2 м.

Особенностью нижегородского вездехода является несущий корпус модульного типа. В зависимости от выполняемого функционала в задней части вездехода может быть смонтирован один из блоков: для перевозки десанта из восьми военнослужащих, транспортировки разнообразных грузов, перевозки раненых, выполнения хозяйственных работ или даже временного проживания.

Конструкция «Водника» позволяет установить пулемёт системы Владимирова (КПВТ) калибра 14,5 мм и пулемёт Калашникова (ПКТ) калибра 7,62 мм. Помимо этого задняя часть машины способна нести пушечное или ракетное вооружение.

Благодаря быстросъёмному механизму замена модулей может осуществляться даже в полевых условиях. Стандартный задний блок ГАЗ-3937 оборудован шестью дверями, которые открываются вверх и удерживаются в таком положении газовыми амортизаторами.

Передний модуль машины предназначен для размещения водителя, командира и радиста. Также он состоит из агрегатно-моторного отделения и отсека управления, разделённых герметичной перегородкой. Для повышения скрытности передвижения выхлопные газы «Водника» выходят под днище автомобиля.

«Особенностью «Водника» является унифицированный модульный кузов — это платформа, на которой могут устанавливаться модули самого различного назначения. Весьма удобное решение, которое предоставляет машине совершенно новые функции», — пояснил Алексей Хлопотов.

Санитарная модификация «Водника» на учениях в Ленинградской области

© Министерство обороны РФ

Позаботились нижегородские инженеры и о защищённости своего детища. Броня «Водника» оберегает экипаж от осколков и поражения пулями калибра 7,62 мм.

Колёса автомобиля вынесены за пределы несущего корпуса, за счёт чего при подрыве на мине основной удар от неподрессоренных масс и воздушная волна уходят в крыло, изготовленное из тонкого листа. Это значительно снижает ударную нагрузку на корпус машины.

К недостаткам базовой версии «Водника» относится слишком громкий шум двигателя и ходовой части, который препятствует обеспечению нормальной внутренней связи. Кроме того, машина имеет плоскую форму днища, которая ухудшает живучесть при детонации мин или фугасов.

Как отмечают эксперты, главные преимущества «Водника» заключены в хорошей проходимости, высокой манёвренности, неприхотливости, надёжности, унификации комплектующих с серийными образцами отечественной бронетехники и скромной по сравнению с другими подобными изделиями стоимости.

«Такая машина однозначно нужна армии, особенно для транспортировки в условиях полного бездорожья. Сейчас, насколько я понимаю, в войсках используются не только выпущенные прежде образцы, но и модернизированные версии, где устранены выявленные ранее недостатки», — отметил основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Как говорят эксперты, появление в войсках и в арсеналах силовых ведомствах РФ бронированных вездеходов «Водник», «Медведь» и других образцов («Тигр-М», «Атлет», «Тайфун») позволяет сделать вывод, что российская промышленность способна самостоятельно разрабатывать и производить широкий ассортимент современных бронемашин высокой проходимости.

«В советское время с насыщением армии и спецподразделений такими машинами были определённые проблемы. Отечественная промышленность прошла трудный путь и в итоге вышла на уровень, позволяющий выпускать бронеавтомобили, соответствующие современным стандартам проходимости, комфорта экипажа, огневой мощи и защищённости», — подчеркнул Корнев.