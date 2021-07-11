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Машины облезли не из-за этого. "Аномальная жара" в Кувейте оказалась фейком

11 июля 2021, 22:25  •  19 • В мире
В Кувейте опровергли новость о том, что из-за палящего солнца на улицах плавятся автомобили. Фото, которыми запестрели СМИ, как оказалось, были сделаны несколько лет назад.
Фото с плавящимися автомобилями оказались не из Кувейта. На днях появились сообщения, что из-за жары в +73 градуса на улицах с машины "потекла" обшивка. Сообщения об экстремальной жаре также снабжались фото с расплавленным на солнце светофором.
Но, как оказалось, фото не имеют никакого отношения к реальной обстановке в Кувейте. Да, там действительно жарко: температура варьируется в районе 45-50 градусов. Но машины не плавятся и светофоры стоят нетронутыми.
В действительности, выяснили журналисты, снимок с расплавленными автомобилями был сделан 19 июня 2018 года после пожара в Аризоне в США.
Скриншот: Twitter.com/Imran_haider76
А снимок со светофором появился ещё раньше - в Сети он гуляет с 2013 года после ДТП, которое произошло в Кувейте.
Так, эти фото время от времени публикуются в соцсетях. Причём к снимкам прилагаются описания, не имеющие отношения к реальным фактам.

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