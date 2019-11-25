Машинный коэффициент: как изменятся цены на новые автомобили после повышения утильсбора

В России с 2020 года более чем вдвое вырастет повышающий коэффициент на утилизационный сбор с новых автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее в правительстве заверили, что, несмотря на существенный рост ставки, сам утильсбор не превысит доли 2% в стоимости. По оценке экспертов, маловероятно, что автомобили существенно вырастут в цене. В то же время сами концерны будут более заинтересованы в расширении производства в России, чтобы иметь доступ к субсидиям и льготам, заметили аналитики.

В России с 1 января больше чем в два раза вырастет коэффициент повышения утилизационного сбора с новых автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Последнее увеличение утильсбора было в апреле 2018 года. Повышающий коэффициент зависит от объёма двигателя авто. Самый низкий для тех машин, у которых ДВС меньше одного литра, — для них коэффициент составил 2,41, тогда как ранее был установлен на отметке 1,65 (рост на 46%).

Большинство продаваемых в России автомобилей оснащены двигателями с объёмом от одного до двух литров. Для них коэффициент вырос более чем вдвое — с 4,2 до 8,92, или на 112%. Для машин, у которых ДВС от двух до трёх литров, рост составил уже 123% — ставка для них увеличилась с 6,3 до 14,08.

Значительный рост коэффициента также и у авто, в которых стоят двигатели объёмом от трёх до трёх с половиной литров — на 126% (с 5,73 до 12,98). Самое же большое увеличение для тех машин, у которых двигатели ещё больше — для них ставка увеличилась с 9,08 до 22,25, что означает рост на 145%.

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Таким образом, в среднем коэффициент вырос на 110%. Примечательно, что неизменной ставка осталась лишь для электромобилей — как и ранее, она составляет 1,63.

Ряд СМИ предположили, что в связи с ростом этих ставок вырастет и стоимость новых автомобилей. Тем не менее утильсбор занимает небольшое место в формировании цены машины и производители смогут компенсировать его рост за счёт прибыли, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв.

«Я думаю, что вряд ли это скажется на удорожании авто. Потому что очень часто производители, дилеры ориентируются в значительной степени на сохранение своей доли рынка. И я думаю, что небольшие колебания будут компенсироваться меньшей маржинальностью. Сейчас идёт достаточно жёсткая борьба за сегменты на нашем рынке», — сказал он RT.

«Нужны высокотехнологичные производства»

Сбор был введён из экологических соображений. Утилизация автомобиля — весьма дорогостоящая процедура, которая также наносит ущерб окружающей среде. Соответствующий налог выплачивают сами автопроизводители. Однако проблема в том, что его недостаточно на покрытие связанных с утилизацией расходов, отметил заслуженный эколог России Андрей Пешков.

«Это сложная продукция, которую и на свалку не свалишь, и примитивными средствами не разберёшь. Для этого нужны высокотехнологичные производства, примерно такие же, как для сборки автомобиля. Поэтому это не такой простой вопрос, как может показаться», — пояснил он в беседе с RT.

Поначалу утильсбор выплачивался только теми компаниями, которые импортировали свои автомобили в Россию. Отечественные автопроизводители брали обязательства по утилизации на себя, поэтому не платили этого налога. Однако, согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО), условия должны быть одинаковы для всех предприятий, поэтому такой налог сейчас выплачивают и российские компании.

О том, что утильсбор будет увеличен, власти сообщили заранее. Так, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, повышение связано с инфляцией и изменением курса рубля.

«Утилизационный сбор — мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств. Его планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля», — сказал он в сентябре.

При этом доля утильсбора в стоимости автомобиля незначительна. С учётом даже увеличения коэффициента на 120% он не превысит 2% цены новой машины, пояснял Мантуров.

«Несмотря на то что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5—2%», — подчёркивал глава Минпромторга.

«Рычаг наращивания производства»

Стоит отметить, что некоторые автопроизводители получают промышленные субсидии от правительства в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующий закон, предоставляющий право на субсидии, подписал 2 августа президент России Владимир Путин.

СПИКи были заключены с одними из наиболее крупных автопроизводителей. Среди них АвтоВАЗ, Hyundai, Volkswagen, «Автотор», PSA, Toyota, Volvo, BMW и другие.

СПИК подразумевает локализацию в России не только производства автомобилей, но также и перенос в страну конструкторских работ и новых технологий. В каких-то случаях это касается электроники, в некоторых — более сложных узлов и агрегатов. Как отмечал Мантуров, предоставление льгот в рамках этих контрактов позволяет привлечь в страну значительные инвестиции.

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем», — подчёркивал он.

Сами контракты заключаются сроком до десяти лет. При этом за всё время их действия условия меняться не могут.

Учитывая эти контракты, утильсбор можно расценивать как мотивацию для производителей расширять локализацию автомобилей в России, отметил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Смысл этих соглашений заключается в том, что заводы — производители автомобилей увеличивают количество производства в России. То есть запчасти, комплектации и так далее. И за это они получают льготы. То есть в данном случае утильсбор — это рычаг наращивания производства автомобильных комплектующих», — сказал он в беседе с RT.

Суздальцев подчеркнул, что это означает и рост числа рабочих мест в России.

«Конечно, это расходы, но сказать, что это радикально увеличит цену автомобилей, нельзя. Потому что есть такая приманка: создавайте рабочие места — и будете меньше платить налоги», — пояснил эксперт.