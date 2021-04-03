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Машинка на миллион: Пожарных Берлина и Амстердама одарили электрокарами

03 апреля 2021, 08:25  •  25 • В мире
Пожарных Берлина и Амстердама одарили электрокарами. Такая машинка на миллион прошла тестирование и в американской Аризоне.
Электрическую пожарную машину протестировали в Аризоне. Автомобиль имеет название Rosenbauer. С виду он чем-то напоминает автобус, только дизайн слишком футуристичный. По данным издания Carscoops, это машинка на миллион долларов. Впрочем, это не слишком дорого, ведь цена обычной пожарной машины лишь на 300 тысяч меньше.
Rosenbauer снабжена двумя электродвигателями, собранными на заводах Volvo. Общая мощность моторов - 490 лошадиных сил и 50 тысяч Нм крутящего момента. У пожарной машины нового образца имеется дизельный агрегат, отдача которого составляет 272 "лошадки". Он становится генератором для подзарядки аккумуляторов.
В статье говорится, что Rosenbauer можно заряжать даже от обычной электросети. При необходимости такая "пожарка" и сама станет источником питания для оборудования спасателей. Но и подзарядить смартфон или иной гаджет с её помощью тоже реально.
И пока в США Rosenbauer только тестируют, в Амстердаме и Берлине пожарных уже одарили такими электрокарами. Раньше машины с электродвигателями в основном пополняли автопарки полиции в разных странах. Например, Cybertruck от Tesla уже почти готов отправиться к правоохранителям в Дубай.

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