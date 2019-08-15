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Машина, охрана, дача и тысяча долларов в месяц: Порошенко до конца жизни будет тянуть соки из Украины

15 августа 2019, 19:09  •  96 • Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана даже после ухода с поста президента Украины. Также экс-президента и его семью будут лечить за счёт государства.
Экс-президент Украины Петр Порошенко сохранит за собой целый ряд льгот и привилегий даже после ухода с поста главы государства. Всё это благодаря закону Украины 1992 года "Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины".
Согласно документу, Порошенко до конца жизни будет получать от государства ежемесячный оклад в размере 28 тысяч гривен или больше 1 тысячи долларов. Кроме того, ему полагается, государственная дача с охраной, горничными и транспортом. В добавок к этому идет медицинское обслуживание как для него, так и для членов его семьи. Полный список льгот и привилегий должна определить новая украинская власть.
Стоит отметить, что Порошенко является пятым президентом Украины. Третий президент Украины Виктор Ющенко, после окончания срока своего правления пользуется услугами одного советника, двух помощников, повара, двух горничных и двух официантов. Плюс в его распоряжении два автомобиля с четырьмя водителями. Всё за счёт бюджета Украины.
Напомним, что на Порошенко также открыто больше 10 уголовных дел, так что есть вероятность, что воспользоваться президентскими льготами и приведениями у него не выйдет. Его обвиняют в коррупции, госизмене и финансовых махинациях.

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