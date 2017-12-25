«Машина не реагировала на торможение»: что могло стать причиной ДТП с автобусом в Москве

В Москве четыре человека погибли и 11 пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов. Транспортное средство въехало в подземный переход недалеко от станции метро «Славянский бульвар». По факту ДТП столичный СК возбудил уголовное дело. Водитель заявил, что машина начала двигаться сама и на торможение не реагировала. О возможных причинах трагедии — в материале RT.

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело после наезда автобуса на толпу людей в подземном переходе недалеко от станции метро «Славянский бульвар». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В СК отмечают, что водитель заявил о неисправности автобуса, которая привела к ДТП. По словам мужчины, когда автобус начал самостоятельное движение, он попытался остановить транспортное средство, но тормоза не сработали.

ЧП произошло днём 25 декабря 2017 года вблизи станции метро «Славянский бульвар». Судя по записи с камер видеонаблюдения, маршрутный автобус стоял на проезжей части, но внезапно тронулся, заехал на тротуар и, набирая скорость, заехал на ступени подземного перехода, сбив поднимавшихся на поверхность людей. Примечательно, что всё время, примерно в течение семи секунд, автобус двигался прямо, не меняя траекторию.

Следователям 58-летний Виктор Тихонов пояснил, что именно этим автобусом управлял впервые. По его словам, он должен был отправиться в рейс только через 15 минут, но решил перепарковать автобус, поскольку сзади подъехал другой. Тихонов якобы только снял автобус с ручного тормоза, как машина неожиданно начала катиться вперёд и на торможение не реагировала.

«Управлению им могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль», — рассказал ТАСС источник. Почему он не пытался избежать наезда с помощью рулевого управления, Тихонов не пояснил. Отметим, что водительский стаж Тихонова составляет 30 лет.

После объяснений Тихонова представители «Группы ГАЗ», которая является производителем автобуса, выехали на место ДТП. «Компания направила предложения по включению своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия», — заявили в пресс-службе ГАЗ.

Reuters

По данным столичного департамента здравоохранения, в результате ДТП четверо человек скончались от полученных травм, в том числе несовершеннолетняя девушка. Ещё 11 человек получили ранения. Девять из них были госпитализированы.

Трое пострадавших были доставлены вертолётами в НИИ им. Склифосовского и находятся в тяжёлом состоянии.

Реакция чиновников

На место ДТП прибыли высокопоставленные чиновники: мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра по транспортным вопросам Максим Ликсутов, глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко. По сообщениям СМИ, Коваленко лично беседовал с водителем.

После инцидента в столичной мэрии заявили, что уже в ближайшие часы проверят все автобусы, курсирующие по городу.

«До 05:00 завтрашнего дня все автобусы Москвы на внутригородских маршрутах будут дополнительно проверены по техническому состоянию, несмотря на то что ДТП было с подмосковным перевозчиком», — сообщил департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

В Национальном союзе страховщиков ответственности сообщили, что родственники погибших получат до 500 тыс. руб. по ОСАГО. Кроме того, власти Москвы завили, что окажут дополнительную материальную помощь пострадавшим и семьям погибших.

Версии коллег

На форумах профессиональных водителей также пытаются разобраться в обстоятельствах ДТП. «На этих ЛиАЗах с автоматом, без нажатия на педаль газа, но при включённом режиме «драйв» на коробке и отпущенных тормозах (как рабочих, так и ручника) самостоятельное движение — не редкость! С минимальной скоростью, но с огромной тягой: я однажды чуть во впереди стоящий автобус так не въехал! Стрелка тахометра аж подскакивала сама по себе! На тормоз давишь ногой, а он прёт и прёт! Помогало нажатие на педаль газа — тогда эта «тяга» к движению сбрасывалась, мотор переставал реветь и автобус останавливался», — пишет пользователь.

«Как линейный водитель 5292.22 (модель ЛиАЗ. — RT), просматривая видео этого страшного происшествия, не могу понять. В кабине есть ручник, прямо под рукой. Даже если он вдруг отказал, есть педаль тормоза, если она отказала — есть кран экстренного выключения. Два движения — и автобус обесточен, мотор заглушен. Ну не верю я в то, что в здравом рассудке водитель ничего не мог сделать. Очень похоже, что водитель вырубился на несколько секунд. На видео видно, что даже рулём не крутил», — рассуждает ещё один водитель на форуме.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал RT, что по нормам автобусы должны тщательно проверяться перед каждым рейсом.

«Сейчас нормы достаточно жёсткие: автобусы, перевозящие пассажиров, два раза в год проходят технический осмотр ГИБДД. Каждый день — предрейсовый осмотр автобусов и медицинский осмотр водителя. Вопрос в том, как это исполняется. В крупных автохозяйствах такие нормы исполняются лучше, чем в небольших. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что автобус областной, не московский. К сожалению, полностью застраховаться нельзя, никакой предрейсовый осмотр не может сказать, что у водителя не случится, например, сердечный приступ за рулём», — отметил Янков.